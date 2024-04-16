"Английских свиней" выжили из Португалии

Семья Эпплби-Бриско переехала в средиземноморский район Гуарда в 2016 году. Линн и Ричард вместе с двумя маленькими дочерьми снимались в передаче "Наши самые смелые мечты", но после выхода серий в эфир их жизнь в португальской деревне превратилась в кошмар. Местные жители прозвали новых соседей "английскими свиньями", стали травить и красть их животных.
Переселенцы утверждают, что сначала португальцы напали на их ретривера Ку, вскоре любимец умер, потом отравили коз. Сосед признался в краже их кошки Поньо и котёнка.
Когда 51-летняя Линн обратилась к одному из жителей деревни с вопросом о загадочных смертях, ей сказали: "Мы забрали ваших питомцев, а вы следующая".
"Я не могла больше этого выносить. Мне было страшно оставаться дома одной, поэтому я целыми днями слонялась по городу, только так чувствовала себя в безопасности. Когда шла на ферму, я брала с собой нож, а ведь я считаю себя пацифистом", - признаётся женщина.
В британцев плевали, распускали слухи о том, что мисс Эпплби-Бриско - блудница, поклоняющаяся дьяволу.
Семья бежала в родной Бигглсвейд, Бедфордшир, с одним чемоданом.
Ричард всё еще пытается продать недвижимость в Португалии и вывезти все их вещи. 12-летняя Эмили и 10-летняя Иви пока живут с мамой в однокомнатной квартире.
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Эпплби-Бриско собрали 3800 фунтов стерлингов на странице GoFundMe, чтобы оправиться от неудачного переезда за границу.
"Мы приехали в Португалию почти восемь лет назад, полные энтузиазма начать новую жизнь. За нами последовала съёмочная группа канала Channel Fours, поскольку мы хотели вдохновить других. Поначалу всё было прекрасно, мы старались интегрироваться в местную среду: отдали наших девочек в деревенскую школу, купили небольшую ферму, начали учить язык. Мы и не подозревали, что против нас настроены жители, ведь мы не сделали ничего плохого", - написала Линн на странице.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Людям это нравится.©
Отец с семьёй там 5 лет живёт и постоянно говорит какие португальцы замечательные, добрые, отзывчивые люди! Это надо быть сверх гнилым чтобы там получить такое отношение.