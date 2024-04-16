"Английских свиней" выжили из Португалии

Переселенцы утверждают, что сначала португальцы напали на их ретривера Ку, вскоре любимец умер, потом отравили коз. Сосед признался в краже их кошки Поньо и котёнка.

Когда 51-летняя Линн обратилась к одному из жителей деревни с вопросом о загадочных смертях, ей сказали: "Мы забрали ваших питомцев, а вы следующая".