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"Английских свиней" выжили из Португалии

"Английских свиней" выжили из Португалии

Автор:
16 апреля 2024 09:38
Сообщество : Путешествия
Метки: Португалия   британцы   история   переезд   семья   травля   
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Семья Эпплби-Бриско переехала в средиземноморский район Гуарда в 2016 году. Линн и Ричард вместе с двумя маленькими дочерьми снимались в передаче "Наши самые смелые мечты", но после выхода серий в эфир их жизнь в португальской деревне превратилась в кошмар. Местные жители прозвали новых соседей "английскими свиньями", стали травить и красть их животных.

Переселенцы утверждают, что сначала португальцы напали на их ретривера Ку, вскоре любимец умер, потом отравили коз. Сосед признался в краже их кошки Поньо и котёнка.

Когда 51-летняя Линн обратилась к одному из жителей деревни с вопросом о загадочных смертях, ей сказали: "Мы забрали ваших питомцев, а вы следующая".

"Я не могла больше этого выносить. Мне было страшно оставаться дома одной, поэтому я целыми днями слонялась по городу, только так чувствовала себя в безопасности. Когда шла на ферму, я брала с собой нож, а ведь я считаю себя пацифистом", - признаётся женщина.

В британцев плевали, распускали слухи о том, что мисс Эпплби-Бриско - блудница, поклоняющаяся дьяволу.

Семья бежала в родной Бигглсвейд, Бедфордшир, с одним чемоданом.

Ричард всё еще пытается продать недвижимость в Португалии и вывезти все их вещи. 12-летняя Эмили и 10-летняя Иви пока живут с мамой в однокомнатной квартире.

Эпплби-Бриско собрали 3800 фунтов стерлингов на странице GoFundMe, чтобы оправиться от неудачного переезда за границу.



"Мы приехали в Португалию почти восемь лет назад, полные энтузиазма начать новую жизнь. За нами последовала съёмочная группа канала Channel Fours, поскольку мы хотели вдохновить других. Поначалу всё было прекрасно, мы старались интегрироваться в местную среду: отдали наших девочек в деревенскую школу, купили небольшую ферму, начали учить язык. Мы и не подозревали, что против нас настроены жители, ведь мы не сделали ничего плохого", - написала Линн на странице.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Португалия   британцы   история   переезд   семья   травля   
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7  комментариев
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36k
Teodor Час назад
Так суть то в чем? Очень редко кого травят столь массово без повода - чем они так прогневили местных? Английским снобизмом, неуважением традиций, а может аборигенам не нужны шоу и толпы чужаков..? Тема не раскрыта...
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40k
АнтонПолднев 7 минут назад
Встретились потомки колонизаторов...
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7k
Lexx 7 минут назад
Нужно завязывать с пацифизмом и раздавать люлей налево-направо, а не сопли жевать.

Людям это нравится.©
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5k
Горожанин 22 минуты назад
Так ведь понятно - им на Украину нужно было ехать...
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 45 минут назад
район Гуарда..это походу тот райончик за который до сих пор идут территориальные споры..между одними и другими европейскими свиньями хрен знает сколько веков уже)
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17k
ron 56 минут назад
Хотелось бы выслушать жителей. Возможно, ненависть появилась не на пустом месте ))
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35
neverminde Час назад
Я фиг знает что они там могли натворить!
Отец с семьёй там 5 лет живёт и постоянно говорит какие португальцы замечательные, добрые, отзывчивые люди! Это надо быть сверх гнилым чтобы там получить такое отношение.
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2880 постов (2707 в горячем)

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