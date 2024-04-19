45 дней разлуки: знаменитая австралийская сорока Молли вернулась домой

Пара спасла Молли в 2020 году, когда она была ещё птенцом, и начала рассказывать о её дружбе с двумя стаффами в соцсетях.

Трио прославилось, собрав два миллиона подписчиков. Была выпущена книга с фотографиями очаровательных друзей.

Изначально Уэллс считала Молли самкой, но она ошибалась, а имя прижилось.

В понедельник птицу вернули семье, но с условием, что пара больше не будет зарабатывать на ней.