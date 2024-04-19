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45 дней разлуки: знаменитая австралийская сорока Молли вернулась домой

45 дней разлуки: знаменитая австралийская сорока Молли вернулась домой

Автор:
19 апреля 2024 11:16
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   воссоединение   история   молли   семья   сорока   
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Молли воссоединилась со своей человеческой семьёй и друзьями - стаффордширскими терьерами. 1 марта представители Департамента по охране окружающей среды забрали сороку, поскольку у Джульетты Уэллс и Риса Мортенсена не было разрешения на содержание птицы. Жители Квинсленда возмутились решением властей, в результате премьер-министр штата лично вмешался в дело.

"Мы так благодарны за то, что Молли снова с нами, не смогли бы сделать это без вас. Сегодня утром произошло радостное воссоединение. Нас переполняют эмоции", - обратилась пара к своей группе поддержки.


"Первые 24 часа пребывания Молли дома были чудесными для всех нас, - написала Уэллс в соцсети. - Три лучших друга вместе принимали солнечные ванны и просто наслаждались обществом друг друга, как это всегда и было".

"Молли уже несколько раз приняла душ, поиграла со своими верными игрушками-ленивцами, а Пегги и Руби не отходят от неё ни на шаг. Нам остаётся только пригибаться, когда над головой проносятся крылья, а постоянное пение - музыка для наших ушей".

Пара спасла Молли в 2020 году, когда она была ещё птенцом, и начала рассказывать о её дружбе с двумя стаффами в соцсетях.

Трио прославилось, собрав два миллиона подписчиков. Была выпущена книга с фотографиями очаровательных друзей.

Изначально Уэллс считала Молли самкой, но она ошибалась, а имя прижилось.

В понедельник птицу вернули семье, но с условием, что пара больше не будет зарабатывать на ней.

Уэллс и Мортенсен прошли обучение по уходу за дикими животными и должны сотрудничать с властями. Теперь у них есть лицензия на содержание сороки.

Департамент по охране окружающей среды рекомендовал семье делиться с подписчиками знаниями, как заботиться о диких животных.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   воссоединение   история   молли   семья   сорока   
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5  комментариев
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MakDag Час назад
А если нет лицензии на содержание тараканов, могут их забрать?
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2892 поста (2719 в горячем)

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