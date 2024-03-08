FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 6275 постов • 1291 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Истории
Поворот не туда: как американская семья деградировала до пугающих монстров

Поворот не туда: как американская семья деградировала до пугающих монстров

Автор:
08 марта 2024 10:42
Сообщество : Истории
Метки: в мире   деградация   история   люди   монстры   семья   фото   
1207
6

Эта неприятная история семьи, которые "разговаривают" словно звери, началась с братьев-близнецов. У семьи Уиттакеров генетические дефекты стали настоящей трагедией, сделав некоторых из них неспособными общаться по-человечески. Вместо этого их общение напоминает нечто среднее между хрипом больного и лаем собаки.

Странная семейка живет в своей хижине в штате Западная Виргиния. Небольшая деревня Одд находится в 120 километрах от Чарльстона. Изолированные по своей воле от цивилизации, Уиттакеры мало что помнят о своих родителях и других членах семьи. А еще, они совсем не осознают, что их генетические проблемы связаны с кровосмешением.

Одна из дочерей, Бетти, не захотела раскрывать, были ли её родители родственниками, когда её спросили об этом журналисты. Однако позже она подтвердила, что её мама и папа являются двоюродными братом и сестрой.

×
×

Инбридинг – это практика вступления в брак или размножения между родственниками. Например, между братьями и сестрами, двоюродными братьями и сестрами и т. д. Это может привести к увеличению генетического сходства между потомками и высокой вероятности появления редких рецессивных генетических дефектов.

Инбридинг Уиттакеров начался с близнецов Генри и Джона, чьи дети вступили в брак и имели более дюжины детей. У Генри и его жены Салли было семь детей, включая Джона Эмори Уиттакера, родившегося в 1913 году. Брат Генри, Джон, и его супруга Эйда Риггс, являвшаяся его двоюродной сестрой, имели девять детей, включая Грейси Айрин Уиттакер, родившуюся в 1920 году.

Их потомки, Джон и Грейси, которые также были двоюродными братом и сёстрой, поженились в 1935 году и имели 15 детей. Многие из их детей имели серьезные физические и умственные нарушения, очевидно, вследствие инбридинга.

Их первенец Эмери умер через месяц после рождения в 1938 году от воспаления лёгких. Старшая дочь, Эйлин, скончалась в июне 1997 года от сердечного приступа.

Бетти, родившаяся в 1952 году, взяла на себя роль главы семейства и пообещала своей матери, что не выйдет замуж, чтобы заботиться о своих 14 братьях и сёстрах.

Рэй и Лорин, у которых есть сын по имени Тимми, родившийся в 1979 году, практически не способны говорить и могут общаться только через животные звуки. Тем не менее, они легко понимают друг друга, даже если это может звучать совершенно непонятно для постороннего.

"Они понимают, о чём вы говорите", – сказал один из родственников. "Если им что-то не нравится, они начинают кричать - давая вам понять, что им это не нравится."

Тимми – единственный член клана Уиттакеров, который закончил среднюю школу.

Документалист запечатлел жизнь семьи после первого визита в 2004 году и обнаружил, что они живут в тесной хижине с несколькими собаками. Фотограф Марк Лайта не получил теплого приема, когда впервые появился, так как злой сосед угрожал ему оружием.

Соседи Уиттакеров очень защищают их, прогоняя всех, кто приезжает ради любопытства или насмешек. Но Марк Лайта смог завоевать их доверие и начал отношения, которые продолжались два десятилетия. Давая интервью журналисту, он объяснил, что его первые впечатления от семьи были похожи на сцену из триллера.

"Мы поехали по дороге, которая постепенно превратилась в ухабистую сельскую дорогу, затем идём к пугающей хлипкой хижине... И там эти странные люди ходят, а их глаза смотрят в разные стороны. Они буквально стали лаять на нас. Я посмотрел в глаза одному из них и поздоровался, но он просто закричал и побежал куда-то. Его штаны сползли на бегу, а потом парень с силой врезал по мусорному баку. Самое безумное, что я когда-либо видел."

В конце концов, Уиттакеры разрешили гостю сделать несколько фотографий. Он придумал хитрость: предложил сделать портрет, чтобы семья положила его на могилу ушедшего недавно родственника.

Годами Лайта возвращался, чтобы посетить семью, а в 2020 году снял документальный фильм об их образе жизни. На вопрос, почему их глаза смотрят в разные стороны, ещё один родственник, Кеннет, ответил: "Может быть, из-за угольной промышленности неподалёку".

Марк Лайта вернулся в 2022 году, после того как его фильм собрал пожертвований на 55 000 долларов для несчастного семейства. Уиттакеры уже успели потратить часть этих денег: купили новую машину, обновили свой дом, сделав ремонт на кухне, построили новую крышу и обзавелись обогревателем.

Один из благодарных за помощь родственников провёл для Марка экскурсию по их тесному дому. Документалист увидел, что двое взрослых мужчин делят одну кровать, а пожилая женщина спит на диване в гостиной круглый год.

Лайта пояснил, что его цель – привлечь внимание к проблемам в отдаленных частях страны, о которых большинство жителей США даже не подозревают.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: в мире   деградация   история   люди   монстры   семья   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
39k
АнтонПолднев Час назад
Новую машину?! У кого-то из них есть права?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
9k
Pravednik84 Полчаса назад
Комментарий к фото
Тимми – единственный член клана Уиттакеров, который закончил среднюю школу.
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 46 минут назад
это не с этой семьи снимали фильм случайно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Александр Ломовицкий 59 минут назад
счастливая американская семья.
подобные вырожденцы и в Симпсонах есть семейка Спаклеров.
Клетус Спаклер – стереотипный американский деревенщина: неряшливый, необразованный, грубоватый, с кучей случаев инцеста в семье (в Америке такое действительно распространено), незнакомый с многими вещами и даже их названиями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Miralanim

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

914184



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Один меня держал, другой сзади резал голову ножом: прокуратура обжалует приговор преступникам, снявшим скальп&nbsp; с парня в Подмосковье
«Один меня держал, другой сзади резал голову ножом: прокуратура обжалует приговор...
"Рамазан, Билал, Хасан...": чиновник удивился списку учеников школы в подмосковных Котельниках
"Рамазан, Билал, Хасан...": чиновник удивился списку учеников школы в подмосковных...
Набирающие популярность в сообществах
Мир Конана как основа фэнтези. Хайборийская эра — из чего Роберт Говард создал свою Вселенную⁠⁠
Мир Конана как основа фэнтези. Хайборийская эра — из чего Роберт Говард создал свою...
Микросхемы для игры “Ну, погоди!” и космических кораблей. В Москве открылся Музей отечественной микроэлектроники⁠⁠
Микросхемы для игры “Ну, погоди!” и космических кораблей. В Москве открылся Музей...
Как оживить старенький Шевроле Blazer
Как оживить старенький Шевроле Blazer
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 4 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#в мире#автомир#интересное#Разное#ДТП#авто аварии#дети#8 марта
#Прикол#интересно#люди#машина#США#Россия#забавно#Автовсячина#позитив#кино
#Юмор#факты#автомобили#история#кот#аварии#Китай#полиция#Реакция#милота
Купите на 2 тысячи, а заплатите 500 рублей Купите на 2 тысячи, а заплатите 500 рублей Китайская пара сдавала друг друга в дурдом по очереди Китайская пара сдавала друг друга в дурдом по очереди Участница марафона пожертвовала медалью ради спасения котёнка Участница марафона пожертвовала медалью ради спасения котёнка Девочкам здесь не место - в Индии массово избавляются от дочерей Девочкам здесь не место - в Индии массово избавляются от дочерей Ганс Штайнингер: человек, которого убила собственная борода Ганс Штайнингер: человек, которого убила собственная борода Первая мирная встреча с самым закрытым племенем планеты Первая мирная встреча с самым закрытым племенем планеты

На что жалуетесь?

Вернуться