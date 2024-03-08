Поворот не туда: как американская семья деградировала до пугающих монстров

Инбридинг – это практика вступления в брак или размножения между родственниками. Например, между братьями и сестрами, двоюродными братьями и сестрами и т. д. Это может привести к увеличению генетического сходства между потомками и высокой вероятности появления редких рецессивных генетических дефектов.

Инбридинг Уиттакеров начался с близнецов Генри и Джона, чьи дети вступили в брак и имели более дюжины детей. У Генри и его жены Салли было семь детей, включая Джона Эмори Уиттакера, родившегося в 1913 году. Брат Генри, Джон, и его супруга Эйда Риггс, являвшаяся его двоюродной сестрой, имели девять детей, включая Грейси Айрин Уиттакер, родившуюся в 1920 году.

Их потомки, Джон и Грейси, которые также были двоюродными братом и сёстрой, поженились в 1935 году и имели 15 детей. Многие из их детей имели серьезные физические и умственные нарушения, очевидно, вследствие инбридинга.

Их первенец Эмери умер через месяц после рождения в 1938 году от воспаления лёгких. Старшая дочь, Эйлин, скончалась в июне 1997 года от сердечного приступа.