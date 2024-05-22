Как проходят цыганские похороны

Наиболее интересными в этом плане считаются похороны цыганских баронов, считающих похороны всего лишь переездом из одного особняка в другой. Их похороны всегда проходят с неимоверным размахом, ведь чем больше денег будет вложено в сие мероприятие, тем лучше для семьи барона – к ним будут относится с уважением, а его помнить.