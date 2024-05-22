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Как проходят цыганские похороны

Как проходят цыганские похороны

Автор:
22 мая 2024 09:25
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: люди   похороны   смерть   факты   фото   цыгане   цыганские похороны   
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Они по факту являются гражданами всего мира, ведь представителей цыганского народа можно встретить практически в любой стране, так большинство из них еще и продолжают придерживаться кочевого образа жизни, и это в 21-то веке!

Культура цыган странна и непонятна многим, однако крайне интересна и многогранна, поскольку в ней переплелись традиции и обычаи разных этносов, которые ромы собирали и бережно хранили на протяжении многих столетий своей кочевой жизни.

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Сегодня же мне хочется затронуть другую крайность быта этого уникального народа – похоронные обряды. Тем более, что они, на мой взгляд, являются куда более интересными и…оригинальными, нежели свадебные. Уже само отношение цыган к похоронам удивляет: они испытывают одновременно и отвращение к смерти, и уважение к умершему.

Более того, тело усопшего для них является частью культа предков, поэтому похоронные церемонии у цыган традиционно проходят по высшему разряду: так сказать, дорого-богато.

Отвращение к смерти у цыганского народа проявляется в том, что человека, которому, по всем прогнозам, осталось жить считаные дни, а то и часы, переносят из дома в отдельный шатёр под постоянное наблюдение кого-то из близких родственников.

Все потому, что рома просто не могут позволить себе умереть в своей постели, так как их смерть осквернит жилище. Когда же человек умирает, его не оплакивают в традиционном понимании этого слова.

Более того, его и хоронить-то не спешат, поскольку до похорон необходимо провести поминки – торжество, длительностью в 3-4 дня. На поминки, как правило, приглашаются все родственники и близкие друзья, которые на протяжении всех этих 3-4 дней поют, танцуют и, конечно же, угощаются.

Если приглашенные гости будут грустить, то душе усопшего в другом мире будет неспокойно. Кроме того, вся пища, которая остается после поминок, не выбрасывается, а закапывается в землю, чтобы она впитала в себя энергетику потустороннего мира.

До похорон дело доходит лишь на последний поминальный день. Однако перед тем, как отправится на кладбище, цыгане готовят тело к погребению, и особенности этого процесса во многом зависят от религиозных взглядов каждой конкретной цыганской общины.

Так, к примеру, православные цыгане перед погребением омывают тело усопшего травяным отваром вместо воды, а молитвы заменяют ритуальными заговорами. Затем покойного облачают в яркие одежды и надевают на него украшения. После того, как подготовка тела усопшего подходит к концу, родственники и гости отправляются на кладбище, где, собственно, и будет проходить церемония захоронения.

В могилу, предварительно вымощенную кирпичом, вместе с гробом опускают также и личные вещи умершего, среди которых могут быть и всевозможные гаджеты, и украшения, и деньги, и даже предметы мебели!

Иногда личных вещей набирается такое количество, что семье умершего приходится использовать сразу несколько мест для захоронения. Оставить в доме ничего из того, что принадлежало усопшему, нельзя, поскольку считается, что все эти вещи могут понадобиться ему в другом мире.

Наиболее интересными в этом плане считаются похороны цыганских баронов, считающих похороны всего лишь переездом из одного особняка в другой. Их похороны всегда проходят с неимоверным размахом, ведь чем больше денег будет вложено в сие мероприятие, тем лучше для семьи барона – к ним будут относится с уважением, а его помнить.

Похороны цыганского барона продумываются до мелочей: выбирается оптимальный путь до кладбища (причем украшается и сама дорога, по которой будет следовать похоронный кортеж) и иногда даже перекрывается движение, чтобы похоронная процессия добралась до кладбища «без пробок».

Известны случаи, когда цыганские бароны начинали готовить себе могилы заблаговременно до предполагаемой кончины, и делали все возможное, чтобы находиться в них было максимально комфортно. И дело не ограничивалось личными вещами или, скажем, деньгами.

Предприимчивые бароны устанавливали в свои могилы дорогую мебель, драгоценности и предметы интерьера.

Иногда даже закапывали вместе с собой автомобили! И все для того, чтобы на том свете они чувствовали себя все теми же «королями мира», которыми считались при жизни.

К слову, места расположения могил напрямую зависят от статуса и достатка цыган. Баронов обычно хоронят в центре кладбища, а людей попроще – в дальних уголках.

Через некоторое время после похорон на могиле почившего цыгана устанавливают памятник, на котором выбивают его изображение в полный рост.

Рядом с могилой устанавливают беседки, чтобы цыгане могли навещать своих родных, а в дни поминовения мертвых проводить поминальные трапезы.

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Метки: люди   похороны   смерть   факты   фото   цыгане   цыганские похороны   
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10  комментариев
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7k
Отвратительный Мужик Час назад
Я так понимаю всё заработано честным трудом .
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14k
gavrosh 11 минут назад
Этого барона звали Тутанхамон. Очень древний цыган)))
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983
DuckTales 16 минут назад
Чертово ворьё ...
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920
Ви Полчаса назад
Не интересно. Вот если бы их вместе со всем табором хоронили, тогда да...
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8k
Максим 39 минут назад
Цыгане же от индусов пошли - должны бы по идее тогда верить в перерождение души. Зачем тогда все эти цацки? :)
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
7k
8k
Харон ( Χάρων) 50 минут назад
Долго же черви будут прогрызать кирпичи и жрать автомобили...
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11k
Vacony Час назад
...откуда бабки ? ...
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3586 постов (3417 в горячем)

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