Женщина, которая не поёт. Алле Пугачёвой исполнилось 75 лет

38-летний актер Данила Козловский поздравил певицу с 75-летним юбилеем, перепев ее хит «Любовь, похожая на сон» во время своего выступления с моноспектаклем Frank в немецком городе Оффенбах. Артист опубликовал пост с отрывком из записи концерта в своем блоге и сопроводил его признанием в любви артистке.

«Я вас так люблю», — написал Козловский под постом.

Певицу также поздравил режиссер Кирилл Серебренников и журналист Дмитрий Гордон (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Вниманием Пугачеву не обделили и музыкальный критик Артур Гаспарян и журналист Александр Роднянский, а также актриса Нина Шацкая.

Кристина Орбакайте в своих социальных сетях рассказала, что ее мать запустила официальный YouTube-канал в качестве подарка к своему юбилею.