Женщина, которая не поёт. Алле Пугачёвой исполнилось 75 лет

Российские телеканалы не стали показывать программы о юбилее Аллы Пугачёвой. Сегодня певице исполнилось 75 лет, в свой юбилей она выпустила две песни «Я плачу» и «Жизнь слишком хороша».
15 апреля народной артистке СССР Алле Пугачевой, экс-Примадонне всея Руси, исполнилось 75 лет.
На 75-летие Алла Борисовна Пугачева могла бы иметь Героя труда, поцелуй от Путина, кучу концертов и всероссийскую любовь, а имеет Израиль под бомбежками, кучу мемов и нетрезвого Галкина
, - пишет ТГ-канал Shit&Sable.
Разумеется, юбиляршу поздравил иногент и супруг Максим Галкин, подписав фотографию "С Днем Рождения, любимая":
Где Пугачева отмечает юбилей доподлинно неизвестно.14 апреля некоторые СМИ сообщали, что Пугачева отметит 75-летие банкетом на Кипре, в праздновании примут участие не менее 160 человек, - пишет NEWS.ru. Список всех приглашенных звезд неизвестен, однако портал EG.RU писал, что в число гостей вошли лидер группы «Цветы» Стас Намин и продюсер Александр Достман.
Скорее всего, на юбилей приедет дочь народной артистки Кристина Орбакайте. Певица вместе с мужем Михаилом Земцовым на днях прилетела из США в Европу и сейчас отдыхает в Париже.
38-летний актер Данила Козловский поздравил певицу с 75-летним юбилеем, перепев ее хит «Любовь, похожая на сон» во время своего выступления с моноспектаклем Frank в немецком городе Оффенбах. Артист опубликовал пост с отрывком из записи концерта в своем блоге и сопроводил его признанием в любви артистке.
«Я вас так люблю», — написал Козловский под постом.
Певицу также поздравил режиссер Кирилл Серебренников и журналист Дмитрий Гордон (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Вниманием Пугачеву не обделили и музыкальный критик Артур Гаспарян и журналист Александр Роднянский, а также актриса Нина Шацкая.
Кристина Орбакайте в своих социальных сетях рассказала, что ее мать запустила официальный YouTube-канал в качестве подарка к своему юбилею.
Российские телеканалы не стали показывать программы о юбилее Аллы Пугачёвой. Как сообщает газета «Ведомости», в сетке вещания главных каналов не оказалось ни праздничных концертов, ни других программ о Пугачёвой. В день её 70-летия в 2019 году Первый канал показывал концерт «Подарок для Аллы», а телеканал «Россия 1» — поздравление «С днем рождения, Алла!».
Музыкальный продюсер Сергей Дворцов в разговоре с «Абзацем» объяснил, почему в медиасреде не поздравили Пугачёву с юбилеем. По его словам, это вполне логично:
Алла Борисовна никак не выразила своё позитивное мнение в отношении нашей страны, не извинилась перед соотечественниками за оскорбительные слова. Она же сама не понимала, что творит. В итоге единицы поздравили её с юбилеем. Сегодня многие артисты открыто показывают Пугачёвой, что она себя некрасиво ведёт. Ей устроили бойкот. Началась процедура её забвения.
Он подчеркнул, что певица уже не имеет былого влияния. Раньше многие артисты расценивали её протекцию как возможность для карьерного роста, а теперь она им просто не нужна.
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Вчера опять на первой полосе
Писали обо мне газеты все
Что я не так стою, что я не то пою
Я никому покоя не даю
И вызывает жгучий интерес
Мой часто изменяющийся вес
И мой репертуар, а также гонорар
Все это нужно знать всем позарез
Живи спокойно, страна
Я у тебя всего одна
Все остальное в тени
Ну, извини
А на самом-то деле совсем не одна. Но очень многим молодым и талантливым в своё время кислород перекрыла.
к бабке возраст пришел один, мудрость она прос....ла еще во времена СССР