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Женщина, которая не поёт. Алле Пугачёвой исполнилось 75 лет

Женщина, которая не поёт. Алле Пугачёвой исполнилось 75 лет

Автор:
15 апреля 2024 22:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 75 лет   Алла Пугачёва   Израиль   Эммиграция   певица   юбилей   
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Российские телеканалы не стали показывать программы о юбилее Аллы Пугачёвой. Сегодня певице исполнилось 75 лет, в свой юбилей она выпустила две песни «Я плачу» и «Жизнь слишком хороша».

15 апреля народной артистке СССР Алле Пугачевой, экс-Примадонне всея Руси, исполнилось 75 лет.

На 75-летие Алла Борисовна Пугачева могла бы иметь Героя труда, поцелуй от Путина, кучу концертов и всероссийскую любовь, а имеет Израиль под бомбежками, кучу мемов и нетрезвого Галкина

, - пишет ТГ-канал Shit&Sable.

Разумеется, юбиляршу поздравил иногент и супруг Максим Галкин, подписав фотографию "С Днем Рождения, любимая":

Где Пугачева отмечает юбилей доподлинно неизвестно.14 апреля некоторые СМИ сообщали, что Пугачева отметит 75-летие банкетом на Кипре, в праздновании примут участие не менее 160 человек, - пишет NEWS.ru. Список всех приглашенных звезд неизвестен, однако портал EG.RU писал, что в число гостей вошли лидер группы «Цветы» Стас Намин и продюсер Александр Достман.

Скорее всего, на юбилей приедет дочь народной артистки Кристина Орбакайте. Певица вместе с мужем Михаилом Земцовым на днях прилетела из США в Европу и сейчас отдыхает в Париже.

38-летний актер Данила Козловский поздравил певицу с 75-летним юбилеем, перепев ее хит «Любовь, похожая на сон» во время своего выступления с моноспектаклем Frank в немецком городе Оффенбах. Артист опубликовал пост с отрывком из записи концерта в своем блоге и сопроводил его признанием в любви артистке.

«Я вас так люблю», — написал Козловский под постом.

Певицу также поздравил режиссер Кирилл Серебренников и журналист Дмитрий Гордон (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Вниманием Пугачеву не обделили и музыкальный критик Артур Гаспарян и журналист Александр Роднянский, а также актриса Нина Шацкая.

Кристина Орбакайте в своих социальных сетях рассказала, что ее мать запустила официальный YouTube-канал в качестве подарка к своему юбилею.

Российские телеканалы не стали показывать программы о юбилее Аллы Пугачёвой. Как сообщает газета «Ведомости», в сетке вещания главных каналов не оказалось ни праздничных концертов, ни других программ о Пугачёвой. В день её 70-летия в 2019 году Первый канал показывал концерт «Подарок для Аллы», а телеканал «Россия 1» — поздравление «С днем рождения, Алла!».

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов в разговоре с «Абзацем» объяснил, почему в медиасреде не поздравили Пугачёву с юбилеем. По его словам, это вполне логично:

Алла Борисовна никак не выразила своё позитивное мнение в отношении нашей страны, не извинилась перед соотечественниками за оскорбительные слова. Она же сама не понимала, что творит. В итоге единицы поздравили её с юбилеем. Сегодня многие артисты открыто показывают Пугачёвой, что она себя некрасиво ведёт. Ей устроили бойкот. Началась процедура её забвения.

Он подчеркнул, что певица уже не имеет былого влияния. Раньше многие артисты расценивали её протекцию как возможность для карьерного роста, а теперь она им просто не нужна.


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Метки: 75 лет   Алла Пугачёва   Израиль   Эммиграция   певица   юбилей   
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32  комментария
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3k
SNZV 2 часа назад
Зачем здесь это?
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33k
Ashabad 2 минуты назад
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10k
Свои Пять Копеек 7 минут назад
Сдох Максимка, да и х.у.й с ним!
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27k
Лис 19 минут назад
И доколе эту старую каргу пиарить будут?
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20k
Bill Полчаса назад
Женщина, которая идет нах...
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451
Иван Bill 20 минут назад
Как и твой ублюдочный Израиль! Вы, нацисты, все на одну морду,
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443
Александр Б. Иван 13 минут назад
За свои высказывания он получит.
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923
sergON 38 минут назад
Млять куда нажать,чтоб админ заблочил автора этого поста. На фуя тут эта профурсетка.
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27
SAMAREC 48 минут назад
Помнится когда-то эта зве(пи)зда пела вот так:
Вчера опять на первой полосе
Писали обо мне газеты все
Что я не так стою, что я не то пою
Я никому покоя не даю
И вызывает жгучий интерес
Мой часто изменяющийся вес
И мой репертуар, а также гонорар
Все это нужно знать всем позарез
Живи спокойно, страна
Я у тебя всего одна
Все остальное в тени
Ну, извини

А на самом-то деле совсем не одна. Но очень многим молодым и талантливым в своё время кислород перекрыла.
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537
Шэльмавье фон Шольценко 52 минуты назад
А что, Галкин забухал?
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6k
Руслан 58 минут назад
Старая прошмандовка не выходила в ИзраЭле с плакатами «нет войне»? Лицемерная, двуличная, корыстолюбивая и мерзкая старая жаба
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535
Гепатит С Час назад
Да скорее бы она уже сдохла, чтобы ничего не видеть и не читать о ней. Про Тутанхамона и то интереснее.
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24k
Трелони Час назад
Безмозглая дура... А ведь могла бы сегодня получить золотую звезду "Героя Труда" из рук Путина и юбилейный концерт в Кремлёвском Дворце...
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15k
Александр Час назад
Хренасе! Она жива?
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27
SAMAREC Александр 46 минут назад
Нет. Она давно уже умерла. А Галкин нанял колдуна вуду и тот сделал из неё зомби.
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5k
Сергей Час назад
Нахер эту кикимору.
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74k
SAndre Час назад
более чем пох на нее и остальных сбежавших
к бабке возраст пришел один, мудрость она прос....ла еще во времена СССР
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18k
Majul Час назад
Минус исключительно за упоминание этой старой шалашовки
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14k
Владимир 2 часа назад
Жаль не сдохла когда Иран [мат]!
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2k
просто программист 2 часа назад
Никак эта мерзкая бабка не сгинет
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5k
Максим Макашев 2 часа назад
Здоровья желать не буду. Скажу просто - СДОХНИ ПОД ЗАБОРОМ В НИЩЕТЕ, СТАРАЯ ПРОШМАНДОВКА!
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9k
Alex 2 часа назад
Пошла она в жопу
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7k
Duckk 2 часа назад
Вновь эту жабу притащили. Самка Гуинплена, честное слово...
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40k
albedo 2 часа назад
Наконец то наше ТВ про нее забыло
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1440 постов (1368 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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98387



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