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Израильские археологи обнаружили рисунки, оставленные христианами 1500 лет назад

Израильские археологи обнаружили рисунки, оставленные христианами 1500 лет назад

Автор:
06 июня 2024 10:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Израиль   Рахат   Церковь   археолог   паломник   рисунок   
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Христианские паломники оставили "интригующие" изображения неподалёку от Газы. На рисунках, возраст которых составляет около 1500 лет, изображён двухмачтовый корабль без паруса, но с небольшим флагом, развевающимся в верхней части. Хотя корабль является старым символом христианства, эксперты считают, что паломники изобразили своё судно.

Управление древностей Израиля (IAA) обнаружило зарисовки в древней церкви Рахата, где археологи ведут раскопки с 2019 года.

Считается, что христиане сначала останавливались в Газе по пути в Иерусалим, Вифлеем.

Место, где были обнаружены гравюры, примыкает к древней римской дороге, ведущей из порта Газы вдоль побережья Средиземного моря в Беэр-Шеву, главный город Негева. Это был наиболее вероятный маршрут до священных мест Израиля.

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"Вполне разумно, что их первой остановкой после прибытия в порт Газы была именно эта церковь, обнаруженная в ходе наших раскопок к югу от Рахата", - пояснили археологи.

Храм относится к византийской эпохе, как и изображения.

"Это приветствие христианских паломников, прибывших на корабле в порт Газы, - говорят руководители раскопок Орен Шмуэли, Елена Коган-Зехави и Ной Дэвид Майкл. - Корабль - действительно древний христианский символ, но в данном случае это изображение настоящих судов, на которых паломники путешествовали в Святую землю".

На первом рисунке - судно со слегка заострённым носом и веслами по обеим сторонам, что создает впечатление, будто это вид с воздуха.

"Похоже, художник пытался сделать трехмерный рисунок, - говорит профессор Дебора Цвикель из Университета Хайфы. - Образы кораблей или крестов, оставленные христианскими паломниками в качестве свидетельства их визита, также встречаются в иерусалимской церкви Гроба Господня".

Второй рисунок указывает на то, что художник был знаком с мореходством, поскольку фок-мачта наклонена к носу и не имеет паруса, известного как артемон, который использовался для управления кораблём.

"Эта удивительная и интригующая находка византийского периода в церкви Северного Негева открывает нам окно в мир христианских паломников, посещавших Святую землю 1500 лет назад. Мы узнаём о кораблях, на которых они путешествовали, и о мореходстве того времени", - подытожил директор Управления древностей Израиля Эли Эскусидо.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Израиль   Рахат   Церковь   археолог   паломник   рисунок   
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3  комментария
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Серега 2 часа назад
А израильские ублюдки,убили сегодня ночью,30 женщин и детей.
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349
Голован Щекн 7 минут назад
я конечно не археолог, но сдается мне что и письменность и более художественные рисунки уже были чуть более 1500 лет назад
на севере Африки и в Междуречье появились и исчезли цивилизации где города были с канализацией и водопроводом(самотечными конечно) этак за пару тысяч лет до этих рисунков
полагаю что при строительстве какой ни будь подросток просто палочкой рисовал хрень на обеде
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2k
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
На первом рисунке - судно со слегка заострённым носом и веслами по обеим сторонам, что создает впечатление, будто это вид с воздуха.
======================
С дрона фотографировали, понятное дело.
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 3011 постов (2839 в горячем)

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