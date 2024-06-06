Израильские археологи обнаружили рисунки, оставленные христианами 1500 лет назад

"Вполне разумно, что их первой остановкой после прибытия в порт Газы была именно эта церковь, обнаруженная в ходе наших раскопок к югу от Рахата", - пояснили археологи.

Храм относится к византийской эпохе, как и изображения.

"Это приветствие христианских паломников, прибывших на корабле в порт Газы, - говорят руководители раскопок Орен Шмуэли, Елена Коган-Зехави и Ной Дэвид Майкл. - Корабль - действительно древний христианский символ, но в данном случае это изображение настоящих судов, на которых паломники путешествовали в Святую землю".

На первом рисунке - судно со слегка заострённым носом и веслами по обеим сторонам, что создает впечатление, будто это вид с воздуха.