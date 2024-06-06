Израильские археологи обнаружили рисунки, оставленные христианами 1500 лет назад

Христианские паломники оставили "интригующие" изображения неподалёку от Газы. На рисунках, возраст которых составляет около 1500 лет, изображён двухмачтовый корабль без паруса, но с небольшим флагом, развевающимся в верхней части. Хотя корабль является старым символом христианства, эксперты считают, что паломники изобразили своё судно.
Управление древностей Израиля (IAA) обнаружило зарисовки в древней церкви Рахата, где археологи ведут раскопки с 2019 года.
Считается, что христиане сначала останавливались в Газе по пути в Иерусалим, Вифлеем.
Место, где были обнаружены гравюры, примыкает к древней римской дороге, ведущей из порта Газы вдоль побережья Средиземного моря в Беэр-Шеву, главный город Негева. Это был наиболее вероятный маршрут до священных мест Израиля.
"Вполне разумно, что их первой остановкой после прибытия в порт Газы была именно эта церковь, обнаруженная в ходе наших раскопок к югу от Рахата", - пояснили археологи.
Храм относится к византийской эпохе, как и изображения.
"Это приветствие христианских паломников, прибывших на корабле в порт Газы, - говорят руководители раскопок Орен Шмуэли, Елена Коган-Зехави и Ной Дэвид Майкл. - Корабль - действительно древний христианский символ, но в данном случае это изображение настоящих судов, на которых паломники путешествовали в Святую землю".
На первом рисунке - судно со слегка заострённым носом и веслами по обеим сторонам, что создает впечатление, будто это вид с воздуха.
"Похоже, художник пытался сделать трехмерный рисунок, - говорит профессор Дебора Цвикель из Университета Хайфы. - Образы кораблей или крестов, оставленные христианскими паломниками в качестве свидетельства их визита, также встречаются в иерусалимской церкви Гроба Господня".
Второй рисунок указывает на то, что художник был знаком с мореходством, поскольку фок-мачта наклонена к носу и не имеет паруса, известного как артемон, который использовался для управления кораблём.
"Эта удивительная и интригующая находка византийского периода в церкви Северного Негева открывает нам окно в мир христианских паломников, посещавших Святую землю 1500 лет назад. Мы узнаём о кораблях, на которых они путешествовали, и о мореходстве того времени", - подытожил директор Управления древностей Израиля Эли Эскусидо.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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на севере Африки и в Междуречье появились и исчезли цивилизации где города были с канализацией и водопроводом(самотечными конечно) этак за пару тысяч лет до этих рисунков
полагаю что при строительстве какой ни будь подросток просто палочкой рисовал хрень на обеде
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С дрона фотографировали, понятное дело.