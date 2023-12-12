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Поклонники Аллы Пугачёвой создали петицию, в которой попросили певицу поздравить россиян с Новым годом

Поклонники Аллы Пугачёвой создали петицию, в которой попросили певицу поздравить россиян с Новым годом

Автор:
12 декабря 2023 15:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алла Пугачёва   выступление   интересное   певица   петиция   фото   шоу бизнес   
1265
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Надо сказать, далеко не все россияне восприняли эту новость с радостью.

На сайте change.org появилась петиция, в которой жители России заявили, что в Новый год хотят услышать голос Примадонны.

Нам невероятно повезло, что вы у нас есть. Долгие годы ваш голос, ваша сила, мудрость и красота спасали нас от невзгод даже в самые тёмные времена. И в этот Новый год мы, ваши многочисленные верные поклонники, как никогда нуждаемся в вашем свете.

В петиции авторы попросили Пугачёву записать новогоднее обращение и выложить её в открытые источники, чтобы каждый желающий мог послушать "честное и душевное обращение от важного и дорогого человека".

Петицию с 8 декабря подписало более чем полторы тысячи "многочисленных поклонников".

Информация о петиции появилась в социальных сетях. Пользователи сети не поддержали такую инициативу.

Источник:

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Метки: Алла Пугачёва   выступление   интересное   певица   петиция   фото   шоу бизнес   
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50  комментариев
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11k
Том Сойер 42 минуты назад
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6k
heta 2 минуты назад
Имеют право. Пусть их, поклонников и поздравляет, зачем всех россиян?
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17k
Majul 4 минуты назад
Я не матерюсь почти никогда, но это НЕ тот случай:
н.а.х.у.й иди кошелка старая! Тебе здесь не рады! А рады будут только полные имбецилы!
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12k
Sergey 5 минут назад
Эта старая ...зда (не звезда) не давала другим талантам выйти на сцену, чтобы на их фоне не выглядеть куском ..овна. Пугачевой, которую знала вся страна, нет уже 30 лет.
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11k
Zемляк 7 минут назад
Подкупленные и поклонники это одно и то же?
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38k
Александр 9 минут назад
Ну и зачем
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1k
K_II_T 11 минут назад
Хм .
А почему бы и да.

Я бы посмотрел.
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10k
Алексей 13 минут назад
Пускай его поздравляет ))
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38k
russger 13 минут назад
"Петицию с 8 декабря подписало более чем полторы тысячи "многочисленных поклонников"."

Перепись долбодятлов
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2k
Igor Grishaev 14 минут назад
"Ехай на х*й, " ©, израильтяне.
Хануку отмечайте, тору читайте.
"Помер Ефим/, да и х*й с ним"©
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400
Дима Новосельский 16 минут назад
Ну так есть много кретинов для каторых и весна не наступает если Пугачёва не благословит...
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17k
Николаевич 17 минут назад
НЕТ!
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489
Андрей Граф 18 минут назад
ведьма страшная
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31k
Юрьевич 18 минут назад
change.org - известная помойка, стоит очень небольших денег накрутить там любой результат. Я не удивлюсь, если пугачёва сама стоит за этим... бабло стремительно кончается, а нигде кроме России она нахрен не нужна и заработать не может. Но обгадив свою Родину, она, надеюсь навсегда, утратила возможность выступать в России!
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786
Михаил 20 минут назад
Дайте я тоже тут наблюю...
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1k
ОТДЕЛ К 21 минуту назад
Я так понимаю петицию подписывают свои понауехавшие друзья-поклонники россияне-израильтяне?
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41k
Сергей 21 минуту назад
Всех кто подписался, (а список есть , так что труда не составит) собрать на новый год в одном лагерном бараке и пусть она их там поздравляет.
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60k
Олег 21 минуту назад
Как создать петицию чтоб не видеть этих мразей вообще? Чтоб даже упоминаний не было. Умерла так умерла. И чучело её еще
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15k
Ничоси Полчаса назад
change.org этоже пендосская помойка.
Для упоротых ипанатов есть сайт, петиции с которого ОБЯЗАТЕЛЬНЫ к рассмотрению.
https://www.roi.ru/https://www.roi.ru/
Там правда вход через госуслуги и голосов не накрутишь
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809
Jānis (LPSR) Полчаса назад
Это грёбаный стыд, а не певица и тем более "примадонна". Неужели эту старую лахудру нельзя наконец-таки предать забвению и забыть?
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2k
Илья Полчаса назад
Уроды
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