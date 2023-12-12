Поклонники Аллы Пугачёвой создали петицию, в которой попросили певицу поздравить россиян с Новым годом

В петиции авторы попросили Пугачёву записать новогоднее обращение и выложить её в открытые источники, чтобы каждый желающий мог послушать "честное и душевное обращение от важного и дорогого человека".

Петицию с 8 декабря подписало более чем полторы тысячи "многочисленных поклонников".

Информация о петиции появилась в социальных сетях. Пользователи сети не поддержали такую инициативу.