Поклонники Аллы Пугачёвой создали петицию, в которой попросили певицу поздравить россиян с Новым годом

Надо сказать, далеко не все россияне восприняли эту новость с радостью.
На сайте change.org появилась петиция, в которой жители России заявили, что в Новый год хотят услышать голос Примадонны.
Нам невероятно повезло, что вы у нас есть. Долгие годы ваш голос, ваша сила, мудрость и красота спасали нас от невзгод даже в самые тёмные времена. И в этот Новый год мы, ваши многочисленные верные поклонники, как никогда нуждаемся в вашем свете.
В петиции авторы попросили Пугачёву записать новогоднее обращение и выложить её в открытые источники, чтобы каждый желающий мог послушать "честное и душевное обращение от важного и дорогого человека".
Петицию с 8 декабря подписало более чем полторы тысячи "многочисленных поклонников".
Информация о петиции появилась в социальных сетях. Пользователи сети не поддержали такую инициативу.
Источник:
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н.а.х.у.й иди кошелка старая! Тебе здесь не рады! А рады будут только полные имбецилы!
А почему бы и да.
Я бы посмотрел.
Перепись долбодятлов
Хануку отмечайте, тору читайте.
"Помер Ефим/, да и х*й с ним"©
Для упоротых ипанатов есть сайт, петиции с которого ОБЯЗАТЕЛЬНЫ к рассмотрению.
https://www.roi.ru/https://www.roi.ru/
Там правда вход через госуслуги и голосов не накрутишь