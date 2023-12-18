«Она жертвовала ради нас своим здоровьем и личной жизнью»: Маргарита Симоньян объяснила, почему россиянам нужно пожалеть Аллу Пугачеву

А вот о муже Примадонны журналистка совсем другого мнения.
Недавний приезд Пугачёвой в Россию не на шутку всколыхнул общественность. Кое-кто даже потребовал Примадонну задержать и допросить. Недовольство возникло не на пустом месте, а после слов Аллы Борисовны о россиянах: «Были холопами, стали рабами».
Позже Пугачёва сказала, что выразилась так отнюдь не всех наших гражданах, а только о её критиках. Если человек ей хамил и говорил об отъезде в Израиль, значит он бывший холоп и раб. К остальным у Аллы Борисовны претензий не было.
Народ-то в данном случае ни при чем, он заложник нынешней ситуации. Я люблю его и жалею, а вы своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными вымыслами и наглым враньем пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью, - поделилась Примадонна.
Но это уже не понравилось другой медийной персоне - главе Russia Today Маргарите Симоньян. По её мнению, Пугачеву больше интересовали деньги, чем любовь и поддержка россиян.
Умилительно, просто умилительно! Оказывается, несколько десятилетий эта женщина жертвовала своим здоровьем, ладно здоровьем, личной жизнью ради нас с вами, чтобы петь для нас, ни копеечки на этом не заработав, не став на этом звездой, не построив замки, не получив несколько гражданств, не заработав хренову уйму денег. Дай Бог ей здоровья! Она жертвовала собой, она - мать Тереза.
Несмотря на иронию, Симоньян высказывалась об Алле Борисовне вполне нейтрально и посчитала, что та просто испугалась и послушалась Максима Галкина*.
Вот к Галкину Симоньян относится иначе и считает, что в Россию он точно больше не вернётся. Хотя многие считают, что и Пугачева на родину больше не приедет. Одно время она жила в Израиле, затем - на Кипре, а вскоре хочет перебраться с семьёй в Лондон.
*Максим Галкин признан иноагентом на территории Российской Федерации.
Источник:
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Пожалел как мог.
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Жертвовать не устала? Кормилица хренова.