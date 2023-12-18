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«Она жертвовала ради нас своим здоровьем и личной жизнью»: Маргарита Симоньян объяснила, почему россиянам нужно пожалеть Аллу Пугачеву

«Она жертвовала ради нас своим здоровьем и личной жизнью»: Маргарита Симоньян объяснила, почему россиянам нужно пожалеть Аллу Пугачеву

Автор:
18 декабря 2023 17:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алла Пугачева   Израиль   Маргарита Симоньян   Примадонна   возвращение   зароботок   максим галкин   
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А вот о муже Примадонны журналистка совсем другого мнения.

Недавний приезд Пугачёвой в Россию не на шутку всколыхнул общественность. Кое-кто даже потребовал Примадонну задержать и допросить. Недовольство возникло не на пустом месте, а после слов Аллы Борисовны о россиянах: «Были холопами, стали рабами».

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Позже Пугачёва сказала, что выразилась так отнюдь не всех наших гражданах, а только о её критиках. Если человек ей хамил и говорил об отъезде в Израиль, значит он бывший холоп и раб. К остальным у Аллы Борисовны претензий не было.

Народ-то в данном случае ни при чем, он заложник нынешней ситуации. Я люблю его и жалею, а вы своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными вымыслами и наглым враньем пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью, - поделилась Примадонна.

Но это уже не понравилось другой медийной персоне - главе Russia Today Маргарите Симоньян. По её мнению, Пугачеву больше интересовали деньги, чем любовь и поддержка россиян.

Умилительно, просто умилительно! Оказывается, несколько десятилетий эта женщина жертвовала своим здоровьем, ладно здоровьем, личной жизнью ради нас с вами, чтобы петь для нас, ни копеечки на этом не заработав, не став на этом звездой, не построив замки, не получив несколько гражданств, не заработав хренову уйму денег. Дай Бог ей здоровья! Она жертвовала собой, она - мать Тереза.

Несмотря на иронию, Симоньян высказывалась об Алле Борисовне вполне нейтрально и посчитала, что та просто испугалась и послушалась Максима Галкина*.

Вот к Галкину Симоньян относится иначе и считает, что в Россию он точно больше не вернётся. Хотя многие считают, что и Пугачева на родину больше не приедет. Одно время она жила в Израиле, затем - на Кипре, а вскоре хочет перебраться с семьёй в Лондон.

*Максим Галкин признан иноагентом на территории Российской Федерации.

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Метки: Алла Пугачева   Израиль   Маргарита Симоньян   Примадонна   возвращение   зароботок   максим галкин   
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19  комментариев
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38k
Александр 45 минут назад
От лица всех холопов и рабов, которых она якобы не имела ввиду, хочу пожелать удачи неуважаемой аале в ее скором пешем эротическом путешествии наухо из России.
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2k
Pinhead 43 секунды назад
Старая ведьма это Алка-голичка
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2k
Росомаха 5 минут назад
Симонян подкинули методичку?
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87k
Доктор Джонс 9 минут назад
"...россиянам нужно пожалеть Аллу Пугачеву"

Ссылка www.youtube.com
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11k
Том Сойер 11 минут назад
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31k
Владимир 12 минут назад
Очуметь можно, здоровьем она жертвовала. На банкетах и в саунах?
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20k
Александр 14 минут назад
Жаль что свалила только сейчас, а не 20 лет назад.
Пожалел как мог.
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13k
Владимир 21 минуту назад
Конечно жаль, жаль что своё гнилое нутро так поздно показала и жаль что не свалила раньше. Марамойка старая. Жертвенница нашлась.....
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6k
Alex 24 минуты назад
Пошла не хер
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14k
кира Полчаса назад
Ее никто не принуждал покинуть страну, решение принимала она сама. Почему ее теперь надо жалеть? Она вполне способна думать о последствиях сроих решений и слов.
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57k
zloykoyot Полчаса назад
Пущщай воссоиденится с остальными кормилицами и кормильцами всего СССР, а позже и России и все вместе хороводом валят в сторону известной перуанской горы. Могут с притопами и подпеванием.
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1k
Андрей Кузнецов Полчаса назад
Ничто так не доставало с детства ,как её сопотовское арлекино, а потом ещё айсберг.... всё, что в этом проекте на А- всё достало . досвидос.
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18k
banzai7 Полчаса назад
Приедет ещё, ей же здесь некоторые деятели ручки целуют.
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3k
Yus Полчаса назад
«Она жертвовала ради нас своим здоровьем и личной жизнью»
==============================================
Жертвовать не устала? Кормилица хренова.
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207
ruslan d 40 минут назад
Нашли кого жалеть , лучше пожалейте людей которые жизнь кладут на развитие страны и реальную помощь людям, а не поп певиц .
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577
Алексей Бляйбтрой 41 минуту назад
в деревянные макинтош
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674
Человек Разумный 46 минут назад
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August

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