«Ну простите меня, пожалуйста»: Аллу Пугачеву, после её возвращения в Россию, требуют задержать и допросить

Не успела Примадонна приехать, как сразу же столкнулась с целым шквалом негатива.
Главный ньюсмейкер сегодня - Алла Пугачёва. В прошлом году она покинула Россию и вместе со своим супругом и детьми поселилась в Израиле. Через несколько месяцев ненадолго вернулась и даже отдала ребятишек в школу, но вскоре снова уехала. Тогда многие предполагали, что навсегда.
А сегодня она снова вернулась. И внешне, и по походке - выглядит Алла Борисовна необычно. Многие вообще усомнились, что это Пугачева. На видео слышна фраза:
Ну простите меня, пожалуйста. Я же не специально.
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После этого Алла Борисовна села в люксовое авто и уехала в свой замок.
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Оказалось, что это всё же Примадонна. Об её возвращении спросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он ответил:
«Родственник иноагентов», во-первых, именем нарицательным не является и не должно являться. Второе - российские граждане выезжают в другие страны, работают там, возвращаются обратно в Россию, потом уезжают опять. Это постоянный процесс, так происходит во всех странах мира. И естественно, любой российский гражданин - добропорядочный, законопослушный российский гражданин - он всегда свободно возвращается на свою родину Российскую Федерацию и также свободно её покидает по различным целям, будь то туризм, желание какое-то время пожить где-то в другом месте. И так далее и тому подобное.
Ну а общественники из объединения «Зов Народа» обратились в МВД и в Следственный Комитет: они просят проверить высказывания Пугачёвой о России и её солидарность и поддержку мужу Максиму Галкину*.
Считаем её действия недопустимыми и оскорбительными по отношению к россиянам - говорится в сообщении общественников.
По предварительным данным - это административная статья и карается штрафом до 10 тысяч рублей.
*Максим Галкин признан иноагентом на территории Российской Федерации.
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что ж ты к нам-то возвращаешься ?
совести нет, никогда и не было.....
А имущество поделить!