«Ну простите меня, пожалуйста»: Аллу Пугачеву, после её возвращения в Россию, требуют задержать и допросить

«Родственник иноагентов», во-первых, именем нарицательным не является и не должно являться. Второе - российские граждане выезжают в другие страны, работают там, возвращаются обратно в Россию, потом уезжают опять. Это постоянный процесс, так происходит во всех странах мира. И естественно, любой российский гражданин - добропорядочный, законопослушный российский гражданин - он всегда свободно возвращается на свою родину Российскую Федерацию и также свободно её покидает по различным целям, будь то туризм, желание какое-то время пожить где-то в другом месте. И так далее и тому подобное.