FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8199 постов • 891 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
«Ну простите меня, пожалуйста»: Аллу Пугачеву, после её возвращения в Россию, требуют задержать и допросить

«Ну простите меня, пожалуйста»: Аллу Пугачеву, после её возвращения в Россию, требуют задержать и допросить

Автор:
03 ноября 2023 14:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алла Пугачева   Видео   Израиль   возвращение   критика   максим галкин   общественность   проверка   
1194
5
2

Не успела Примадонна приехать, как сразу же столкнулась с целым шквалом негатива.

Главный ньюсмейкер сегодня - Алла Пугачёва. В прошлом году она покинула Россию и вместе со своим супругом и детьми поселилась в Израиле. Через несколько месяцев ненадолго вернулась и даже отдала ребятишек в школу, но вскоре снова уехала. Тогда многие предполагали, что навсегда.

А сегодня она снова вернулась. И внешне, и по походке - выглядит Алла Борисовна необычно. Многие вообще усомнились, что это Пугачева. На видео слышна фраза:

Ну простите меня, пожалуйста. Я же не специально.

После этого Алла Борисовна села в люксовое авто и уехала в свой замок.

Оказалось, что это всё же Примадонна. Об её возвращении спросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он ответил:

«Родственник иноагентов», во-первых, именем нарицательным не является и не должно являться. Второе - российские граждане выезжают в другие страны, работают там, возвращаются обратно в Россию, потом уезжают опять. Это постоянный процесс, так происходит во всех странах мира. И естественно, любой российский гражданин - добропорядочный, законопослушный российский гражданин - он всегда свободно возвращается на свою родину Российскую Федерацию и также свободно её покидает по различным целям, будь то туризм, желание какое-то время пожить где-то в другом месте. И так далее и тому подобное.

Ну а общественники из объединения «Зов Народа» обратились в МВД и в Следственный Комитет: они просят проверить высказывания Пугачёвой о России и её солидарность и поддержку мужу Максиму Галкину*.

Считаем её действия недопустимыми и оскорбительными по отношению к россиянам - говорится в сообщении общественников.

По предварительным данным - это административная статья и карается штрафом до 10 тысяч рублей.

*Максим Галкин признан иноагентом на территории Российской Федерации.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Алла Пугачева   Видео   Израиль   возвращение   критика   максим галкин   общественность   проверка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
92k
Херанука Паибалу 50 минут назад
«....Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами....»
.
что ж ты к нам-то возвращаешься ?
совести нет, никогда и не было.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
Koshak 2 минуты назад
Ну и пусть приехала. Просто не разрешайте ей давать концерты и пусть живёт на свою пенсию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Просто чувак в интернете 7 минут назад
А шо такое? Не понравилось в Израиле что ли? А что не так?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
alex 8 минут назад
А на х она, Халкины здесь нужны, и всякие выпердыши, которые перепугались и сьепались от страха перед Бидонами и гейропами, по факту бросив свой народ, не веря в него. Страна-победитель, не мыслима без народа-победителя, а те кто уехали-предатели, и нечего им тут снова делать. Предавший однажды, предаст ещё раз. И страна справляется с внутренними и внешними врагами без обьявления всеобщей мобилизации, ну а если обьявят,-тогда крышка всему Западу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Владимир 9 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Lehoia 9 минут назад
Ну сколько уже можно писать про Пугачеву? Вам самим не противно? Пишите лучше про Вику Цыганову. Тем более и повод есть. Они с мужем так порвали дудя на интервью-Кучера отдыхает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Влад 12 минут назад
дорожную ей!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Андрей А 13 минут назад
Пескова самого не мешало бы проверить за его высказывания и не понятную позицию!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Опаньки 14 минут назад
все , они снова русские , а не евреи ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Александр 15 минут назад
Так, пора предновогодних "чёсов" грядёт... Был бы жив Гитлер, и ему бы тоже какой-нибудь "корпоратив" в роли стэнд-апа организовали...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
workmen77 22 минуты назад
«Ну простите меня, пожалуйста» - автор, какое отношение имеет эта фраза, названная в личной беседе к заголовку? Выдаете желаемое за действительное?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
* You All 23 минуты назад
хватит это называть примадонной. это просто охеревшее говно и ничего более!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 24 минуты назад
Голубой огонёк на носу...Дима Песков всё устроит)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Александр Маслов Полчаса назад
И это всё? Достоинство в умении прощать сочувствующих предателям? А общественное презрение? ...Разочарован! ...Видимо., пока ещё не пришло то время, о котором говорил Сталин.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6
Карандаш Александр Маслов 22 минуты назад
Сталин называл СССР Россией?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Patmaz 36 минут назад
Чемодан, вокзал, Израиль!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов 45 минут назад
Хватит их пиарить! Забвение....
А имущество поделить!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
xbrat 46 минут назад
Сейчас бебка новогоднюю "пенсию" в РФ получит и опять к внуку в израиль поедет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Ego sum qui sum 52 минуты назад
Считаю недопустимыми действия блогеров и писак, сделавших это новостью №1
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

253456



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Вот когда качественно, тогда качественно: женский спортивный костюм с рекомендацией Фишек
Вот когда качественно, тогда качественно: женский спортивный костюм с рекомендацией Фишек
Ученый Наталья Бехтерева всю жизнь изучала человеческий мозг: ее цитаты заставляют по-другому на себя взглянуть
Ученый Наталья Бехтерева всю жизнь изучала человеческий мозг: ее цитаты заставляют...
Набирающие популярность в сообществах
Последние слова знаменитостей. Интересные факты
Последние слова знаменитостей. Интересные факты
Нейросеть показала, как выглядят типичные бездомные в разных странах
Нейросеть показала, как выглядят типичные бездомные в разных странах
Xiaomi 14 Pro вместо молотка забивает гвозди (видео)
Xiaomi 14 Pro вместо молотка забивает гвозди (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда н спросили паспорт на кассе

Лучшие демотиваторы
Двойные стандарты

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#интересно#интересное#позитив#ДТП#Автовсячина#подборка#истории#собака
#животные#автомобили#Прикол#в мире#факты#США#забавно#фильм#Китай#Москва
#машина#автомир#люди#кино#аварии#авто аварии#улыбнуло#Еда#суд#полиция
Xiaomi 14 Pro вместо молотка забивает гвозди (видео) Xiaomi 14 Pro вместо молотка забивает гвозди (видео) Пугачёва - всё: Примадонна улетела с детьми в Израиль без обратных билетов Пугачёва - всё: Примадонна улетела с детьми в Израиль без обратных билетов «Все прекрасно понимают, что он невменяем»: Захар Прилепин эмоционально и жёстко высказался об иноагенте Андрее Макаревиче «Все прекрасно понимают, что он невменяем»: Захар Прилепин эмоционально и жёстко высказался об... Из особняка Аллы Пугачёвой в Израиле украли 500 000 долларов Из особняка Аллы Пугачёвой в Израиле украли 500 000 долларов «Иноагент Галкин* и Пугачева понимают, что их не объявляют врагами народа и даже не отбирают дома»: в России не исключают, что они могут вернуться «Иноагент Галкин* и Пугачева понимают, что их не объявляют врагами народа и даже не отбирают... «Были холопами, стали рабами»: Алла Пугачёва резко высказалась о россиянах «Были холопами, стали рабами»: Алла Пугачёва резко высказалась о россиянах

На что жалуетесь?

Вернуться