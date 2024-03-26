«Вы же у нас одна»: Иосиф Пригожин раскритиковал Пугачеву и Макаревича* за их молчание о трагедии в «Крокус Сити Холле»

А когда 22.03 случилась беда, в столичный «Крокус» ворвались террористы и погубили или покалечили множество людей, ни от Пугачёвой, ни от Макаревича, не было соболезнований и слов поддержки. До этого они часто высказывались, а теперь - тишина.

Это прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин. Он отлично знает Аллу Борисовну по совместной работе и не понимает, почему Пугачева хранит молчание.