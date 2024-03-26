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«Вы же у нас одна»: Иосиф Пригожин раскритиковал Пугачеву и Макаревича* за их молчание о трагедии в «Крокус Сити Холле»

«Вы же у нас одна»: Иосиф Пригожин раскритиковал Пугачеву и Макаревича* за их молчание о трагедии в «Крокус Сити Холле»

Автор:
26 марта 2024 18:36
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ   Алла Пугачева   Израиль   Иосиф Пригожин   Крокус сити холл   соболезнования   теракт   эмиграция   
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Уехавшие артисты ни словом не обмолвились об этом страшном теракте.

В 2022 году Алла Пугачева и Андрей Макаревич* покинули Россию. По их словам, возвращаться на родину они не планировали и осели в Израиле. Позже Алла Борисовна вместе с семьёй уехала В Англию, а затем на Кипр.

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А когда 22.03 случилась беда, в столичный «Крокус» ворвались террористы и погубили или покалечили множество людей, ни от Пугачёвой, ни от Макаревича, не было соболезнований и слов поддержки. До этого они часто высказывались, а теперь - тишина.

Это прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин. Он отлично знает Аллу Борисовну по совместной работе и не понимает, почему Пугачева хранит молчание.

Я шокирован просто, и все, ничего не могу сказать. <...> Каждый несет ответственность сам. Вы вспомните все её постулаты и всё, что она говорила, - «живи спокойно, страна, я у тебя одна». Ну Алла Борисовна, вы же у нас одна. Вы же для нас всегда были ориентиром, примером для всех. То есть при её положении, при её уровне популярности и уважения, который она снискала в нашей стране, мне кажется, это не совсем этично.

Высказался он и о солисте «Машины времени»:

Макаревич выходил на Красную площадь, сидел рядом с президентом, говорил ему дифирамбы. Я видел его за кулисами Олимпийского дворца, куда он также приходил к президенту. То есть прошла любовь, завяли помидоры.

По словам продюсера, даже если уехавшие звёзды с чем-то в России не согласны, они всё равно могли выразить соболезнования родным погибших в теракте людей. Поддержать страну, в которой родились, стали знамениты и заработали состояние. Но никто от них ни единого слова так и не услышал.

*Андрей Макаревич признан иноагентом на территории РФ.

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Метки: АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ   Алла Пугачева   Израиль   Иосиф Пригожин   Крокус сити холл   соболезнования   теракт   эмиграция   
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21  комментарий
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26k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Да всё ясно с этими Макаревичами!

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4k
Aleks Минуту назад
Бабка пугачева сдохла, повесилась вместе с галкой, автор ты лучше яду выпей, чем мертвецов раскапывать, ты мудак редкостный .
Сколько можно нечисть эту вспоминать.
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2k
AVATAR Полчаса назад
Хватит уже эту старую бабку обсуждать. Мы ее уже похоронили в наших воспоминаниях. И тут опять. Лучшее наказание для них будет, если о них никто не будет вспоминать
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5k
Руслан Полчаса назад
Да никогда Россия не была для этих выбл@дков своей страной. Место, где денег заработать можно - да, но не Родина, в полном смысле. Родина у пид@ров этих одна - ИсраЭль
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5k
Горожанин Полчаса назад
Эти твари сочувствуют только тем, кто убивает русских. Это такая у них эмоциональная логика и их внутренняя суть. Дело в том, что у них изначально сформировалось западное мышление. Они изначально покланяются Западу. А Запад всегда мечтал, мечтает и будет мечтать только об одном - об уничтожении России. Это такое мышление. Из этого мышления проистекают их предательские и ненавистнические отношение и поведение к русским и России - к своей родине. Этих тварей не исправить.
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 48 минут назад
дык Гребень ЗСУшников спонсирует..о чем тут говорить..и Алкин судя по всему..
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20k
КВТИУ-80 50 минут назад
Их бог это "бабло" и точка.
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6k
Трям 50 минут назад
Есть кто-то, кому не .похуй на их мнение? Йося, ты-то куда полез?
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9k
Pravednik84 56 минут назад
Пусть лучше молчит. Не думаю, что жертвам и родственникам жертв были бы приятны её слова. Любые её слова.
Более омерзительны были бы слова наркофюрера (опять же, любые).
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1k
ФЫВАПРОЛ Час назад
Вы, из архитектурного, гордитесь макаром?
Ссылка www.youtube.com
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96k
Доктор Джонс Час назад
"за их молчание о трагедии в «Крокус Сити Холле»"

Тут всё понятно, ведь в "Крокусе" в основном русские погибли...
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5k
Suvar_ Час назад
я тоже в шоке, не только от селебрити но и от рядовых граждан уехавших, как Украина все профили в желтосиних, как Израиль то же самое. А как в России так тишина, все на кого я подписан знаком лично, других не держу. Я думал что хорошо знаю этих людей а оказывается нет... В общем, всех кто уехал я больше не признаю. Таких друзей з ... и в музей.
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346
Игорь Час назад
Так они теперь граждане другой страны - Израиля. А там всё спокойно, никакой войны...)))
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2709 постов (2661 в горячем)

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