«Вы же у нас одна»: Иосиф Пригожин раскритиковал Пугачеву и Макаревича* за их молчание о трагедии в «Крокус Сити Холле»

Уехавшие артисты ни словом не обмолвились об этом страшном теракте.
В 2022 году Алла Пугачева и Андрей Макаревич* покинули Россию. По их словам, возвращаться на родину они не планировали и осели в Израиле. Позже Алла Борисовна вместе с семьёй уехала В Англию, а затем на Кипр.
А когда 22.03 случилась беда, в столичный «Крокус» ворвались террористы и погубили или покалечили множество людей, ни от Пугачёвой, ни от Макаревича, не было соболезнований и слов поддержки. До этого они часто высказывались, а теперь - тишина.
Это прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин. Он отлично знает Аллу Борисовну по совместной работе и не понимает, почему Пугачева хранит молчание.
Я шокирован просто, и все, ничего не могу сказать. <...> Каждый несет ответственность сам. Вы вспомните все её постулаты и всё, что она говорила, - «живи спокойно, страна, я у тебя одна». Ну Алла Борисовна, вы же у нас одна. Вы же для нас всегда были ориентиром, примером для всех. То есть при её положении, при её уровне популярности и уважения, который она снискала в нашей стране, мне кажется, это не совсем этично.
Макаревич выходил на Красную площадь, сидел рядом с президентом, говорил ему дифирамбы. Я видел его за кулисами Олимпийского дворца, куда он также приходил к президенту. То есть прошла любовь, завяли помидоры.
По словам продюсера, даже если уехавшие звёзды с чем-то в России не согласны, они всё равно могли выразить соболезнования родным погибших в теракте людей. Поддержать страну, в которой родились, стали знамениты и заработали состояние. Но никто от них ни единого слова так и не услышал.
*Андрей Макаревич признан иноагентом на территории РФ.
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Сколько можно нечисть эту вспоминать.
Более омерзительны были бы слова наркофюрера (опять же, любые).
Что они написали))) Просто посмотреть)))) Не сочтите за труд.
Тут всё понятно, ведь в "Крокусе" в основном русские погибли...