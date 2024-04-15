Сотрудники турецкой авиакомпании пустили в Мексику только одно члена семьи из России, у которого было гражданство Германии

Всей остальной семье предложили остаться в аэропорту. Причины не назвали.
Семья туристов из России потеряла более 1 миллиона рублей из-за турецкой авиакомпании, которая отказалась пускать россиян на самолёт до Мексики. На борт разрешили взойти только 21-летнему парню, так как у него было гражданство Германии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Москвич рассказал, что в начале апреля они вместе с женой, двумя детьми и тойтерьером полетели в отпуск в Мексику — через Турцию. Однако, отпуск не состоялся. Несмотря на то, что россияне оплатили отель, оформили электронную визу и страховку, на самолет до Мексики их не пустили. Причём из Москвы они вылетели абсолютно спокойно, а вот из Турции в Мексику не удалось. В Стамбуле отказали в перелёте почти всей семье и той-терьеру, кроме 21-летнего парня, у которого есть гражданство Германии. Из-за сорванного отпуска потеряли больше ₽1 млн.
В данный момент туристы разбираются с авиакомпанией, но никаких результатов пока нет.
Источник:
- Питерские приставы поймали должницу, записавшись к ней на стрижку
- Рэпер Моргенштерн* опубликовал фотографию в бронежилете и с автоматом, сделанную в Израиле
- Один из мужчин, разгромивших пиццерию, умер, не дождавшись суда
- Россия оказалось в десятке стран с самыми неверными супругами
- Омскому спортсмену грозит пожизненное заключение из-за того, что он делал закладки во время пробежки