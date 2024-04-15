Сотрудники турецкой авиакомпании пустили в Мексику только одно члена семьи из России, у которого было гражданство Германии

Москвич рассказал, что в начале апреля они вместе с женой, двумя детьми и тойтерьером полетели в отпуск в Мексику — через Турцию. Однако, отпуск не состоялся. Несмотря на то, что россияне оплатили отель, оформили электронную визу и страховку, на самолет до Мексики их не пустили. Причём из Москвы они вылетели абсолютно спокойно, а вот из Турции в Мексику не удалось. В Стамбуле отказали в перелёте почти всей семье и той-терьеру, кроме 21-летнего парня, у которого есть гражданство Германии. Из-за сорванного отпуска потеряли больше ₽1 млн.