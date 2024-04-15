FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11437 постов • 1469 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Сотрудники турецкой авиакомпании пустили в Мексику только одно члена семьи из России, у которого было гражданство Германии

Сотрудники турецкой авиакомпании пустили в Мексику только одно члена семьи из России, у которого было гражданство Германии

Автор:
15 апреля 2024 19:29
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   Мексика   Россия   интересное   путешествие   стамбул   туристы русские   турки   фото   
1469
3

Всей остальной семье предложили остаться в аэропорту. Причины не назвали.

Семья туристов из России потеряла более 1 миллиона рублей из-за турецкой авиакомпании, которая отказалась пускать россиян на самолёт до Мексики. На борт разрешили взойти только 21-летнему парню, так как у него было гражданство Германии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Москвич рассказал, что в начале апреля они вместе с женой, двумя детьми и тойтерьером полетели в отпуск в Мексику — через Турцию. Однако, отпуск не состоялся. Несмотря на то, что россияне оплатили отель, оформили электронную визу и страховку, на самолет до Мексики их не пустили. Причём из Москвы они вылетели абсолютно спокойно, а вот из Турции в Мексику не удалось. В Стамбуле отказали в перелёте почти всей семье и той-терьеру, кроме 21-летнего парня, у которого есть гражданство Германии. Из-за сорванного отпуска потеряли больше ₽1 млн.

В данный момент туристы разбираются с авиакомпанией, но никаких результатов пока нет.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Германия   Мексика   Россия   интересное   путешествие   стамбул   туристы русские   турки   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12
truten Час назад
Для Российских Граждан нужно электронное разрешение, SAE коротко. Так что прежде куда лететь нужно заранее узнать правила но вам это не скажут в офисе путешествия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
757
zu4ara 3 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
КВТИУ-80 8 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27
Вы Чё Делаете 17 минут назад
"Причины не назвали." Причина - отсутствие другого паспорта, помимо российского
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Мухамедов Александр Ашурович Полчаса назад
а какие могут быть разборки с авиакомпанией? скорее всего не пустили именно мексиканцы, а не турки, хотя и в Турции, там же был наверное мексиканский борт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Полчаса назад
Пусть сдают билеты и из Турции летят в Дубаи, а оттуда уже в Мексику.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−5
Qwerty Group 40 минут назад
Турки - еще те петушары! Нас в Бразилию так в Ковид пускать не хотели, за 5 минут до вылета удалось доказать-таки, что правительство Бразилии признает вакцину Спутник-lite)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Трям 40 минут назад
Только одночлена? Ну-ну...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Elen Elen Час назад
Ну так написано - одночлен семьи, вот одночлена и пустили. Турки - придурки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4929 постов (4715 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
353402



Другие посты автора
Популярное в сообществах
14 вещей, которые намного больше, чем кажется
14 вещей, которые намного больше, чем кажется
Русскоязычный мужчина дал отпор террористу в австралийском торговом центре
Русскоязычный мужчина дал отпор террористу в австралийском торговом центре
Набирающие популярность в сообществах
США обновили рекорд по кражам автомобилей в 2023 году
США обновили рекорд по кражам автомобилей в 2023 году
Люди из стали.Узбеки
Люди из стали.Узбеки
Ах, эта свадьба всем свадьбам
Ах, эта свадьба всем свадьбам
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 8 апреля

Лучшие демотиваторы
Люди в чёрном Скорее всего они просто заблудились и ищут дорогу домой

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#автомир#история#интересно#Россия#кино#знаменитости#позитив#интересное
#животные#машина#Юмор#аварии#люди#кот#США#криминал#СССР#кошка
#в мире#автомобили#Китай#ДТП#авто аварии#забавно#Спасение#милота#война#факты
Ах, эта свадьба всем свадьбам Ах, эта свадьба всем свадьбам Американский рэпер Chief Keef прилетит в Россию, чтобы дать концерт и попробовать борщ Американский рэпер Chief Keef прилетит в Россию, чтобы дать концерт и попробовать борщ Питерские приставы поймали должницу, записавшись к ней на стрижку Питерские приставы поймали должницу, записавшись к ней на стрижку Омскому спортсмену грозит пожизненное заключение из-за того, что он делал закладки во время пробежки Омскому спортсмену грозит пожизненное заключение из-за того, что он делал закладки во время пробежки Достаточно будет взгляда: в 2024 году россияне смогут заселяться в отели по биометрии Достаточно будет взгляда: в 2024 году россияне смогут заселяться в отели по биометрии "Даже не знаю, кто я сейчас": Овсянникова потеряла всё и собралась обратно в Россию "Даже не знаю, кто я сейчас": Овсянникова потеряла всё и собралась обратно в Россию

На что жалуетесь?

Вернуться