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Россия оказалось в десятке стран с самыми неверными супругами

Россия оказалось в десятке стран с самыми неверными супругами

Автор:
11 апреля 2024 18:30
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   США   измена   измены   интересное   статистика   супруги   фото   
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На первом месте не самого позитивного рейтинга оказалась Америка.

Проект World Population Review провёл исследование и выяснил, в каких странах чаще всего изменяют супруги. Исследователи проводили анонимные опросы, в которых приняли участие мужчины и женщины, находящиеся в браке, со всего мира. Они рассказали о своих изменах и том, с кем это случилось.

Оказалось, больше всего измен в США (71%). Почти половина опрошенных рассказала, что изменяли по крайней мере один раз в течение брака. Почти три четверти мужчин и более двух третей женщин признают, что переспали бы с кем-то другим, если бы об этом никто никогда не узнал. Чаще всего американцы изменяют со своими друзьями и коллегами.

На втором месте Германия (68%), а на третьем месте Великобритания (66%). Россия оказалась на 7 месте, после Таиланда, Бразилии и Франции. В России изменяет чуть больше половины женатых (53%). Интересно, что россияне предпочитают изменять с незнакомцами, а жители Бразилии и Новой Зеландии — с людьми, найденными в приложении для знакомств. Секс с незнакомцами предпочитают в Таиланде, Франции, Австралии, Дании и Нидерландах.

Последние места по распространенности измен занимают Исландия (9%), датский остров Гренландия (12 %) и Ирландия (15%).

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Метки: Россия   США   измена   измены   интересное   статистика   супруги   фото   
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13  комментариев
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26k
Анатолий Соколов 2 часа назад
судя по карте опрос проводился в десяти странах ...
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−3
Игорь 9 минут назад
Здравcтвуйте. Извините, что пишу здеcь, больше негде...

Cейчаc ищу любую работу, но пока ничего не наxодитcя. Готов на любую подработку, а cейчаc дома еcть абcолютно нечего.
От голода почти теряю cознание. Одолжить проcто не у кого. Одолжите, пожалуйcта, на еду рублей 100-200. Хоть на булку xлеба, xоть на килограмм картошки.

Еcли оcтавите контакты, то я готов вернуть c первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом cлучае оcтавьте cвои контакты в личныx cообщенияx. Я верну 100%!

Пополните, пожалуйcта, номер телефона на любую cумму: +7 952 133 65 10 (баланc номера телефона у оператора или по CБП)

Заранее большое Вам человечеcкое cпаcибо
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2k
Alexander Gorn 11 минут назад
Опрос в этом деле - не самый, мягко говоря, надёжный источник. Кто-то изменял, но на всякий случай не признается, а кто-то, наоборот, прихвастнёт - типа он/она кому-то нужен/нужна.
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63k
Олег 36 минут назад
а хохлы и поляки вообще белые и пушистые? Я вас разочарую!
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12k
Трив Час назад
Ну, Исландия, Гренландия и Ирландия и не мудрено, там все друг друга знают.
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61k
Мойша 2 часа назад
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40k
АнтонПолднев 2 часа назад
В смысле с незнакомцами? Вообще с первым встречным посторонним? Чёт я не припомню, чтобы меня на улице хватала незнакомая женщина и молча в койку тащила.
По моим наблюдениям в любом случае люди знакомы. Может быть не всегда близко, но всё равно так, или иначе знакомы.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4919 постов (4705 в горячем)
Pika-Pika?
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