Россия оказалось в десятке стран с самыми неверными супругами

На первом месте не самого позитивного рейтинга оказалась Америка.
Проект World Population Review провёл исследование и выяснил, в каких странах чаще всего изменяют супруги. Исследователи проводили анонимные опросы, в которых приняли участие мужчины и женщины, находящиеся в браке, со всего мира. Они рассказали о своих изменах и том, с кем это случилось.
Оказалось, больше всего измен в США (71%). Почти половина опрошенных рассказала, что изменяли по крайней мере один раз в течение брака. Почти три четверти мужчин и более двух третей женщин признают, что переспали бы с кем-то другим, если бы об этом никто никогда не узнал. Чаще всего американцы изменяют со своими друзьями и коллегами.
На втором месте Германия (68%), а на третьем месте Великобритания (66%). Россия оказалась на 7 месте, после Таиланда, Бразилии и Франции. В России изменяет чуть больше половины женатых (53%). Интересно, что россияне предпочитают изменять с незнакомцами, а жители Бразилии и Новой Зеландии — с людьми, найденными в приложении для знакомств. Секс с незнакомцами предпочитают в Таиланде, Франции, Австралии, Дании и Нидерландах.
Последние места по распространенности измен занимают Исландия (9%), датский остров Гренландия (12 %) и Ирландия (15%).
Источник:
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