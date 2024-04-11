Россия оказалось в десятке стран с самыми неверными супругами

Оказалось, больше всего измен в США (71%). Почти половина опрошенных рассказала, что изменяли по крайней мере один раз в течение брака. Почти три четверти мужчин и более двух третей женщин признают, что переспали бы с кем-то другим, если бы об этом никто никогда не узнал. Чаще всего американцы изменяют со своими друзьями и коллегами.