FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8683 поста • 1061 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В Челябинской области пансионерка развела дома сотни крыс думая, что это мангусты

В Челябинской области пансионерка развела дома сотни крыс думая, что это мангусты

Автор:
18 апреля 2024 18:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   грызуны   интересное   крысы   пенсионерка   соседи   фото   
1027
2
2

Соседи в шоке. Крысы постоянно скребутся и неприятно пахнут.

Жалоба от соседей появилась в Telegram-канале «Короче, Челяба». Жители Озерска в шоке от происходящего на улице Карла Маркса. Оказывается, пенсионерка разводит крыс. Жильцы рассказали, что пенсионерка начала прикармливать крыс, считая, что это мангусты.

Теперь крысы ходят по дому как у себя дома, у соседей завелись тараканы и в квартирах постоянно кто-то скребётся. В подъезде стоит сильный “трупный” запах.

Работал в этом подъезде. Потом почти на сутки привкус во рту остался трупный. Крысы у нее по подоконнику скачут, не поверил, пока сам не увидел. Подвал открыт. Крыс там просто море. Пожрали все интернет-кабели в коробах. Одну пришлось прибить. Где-то у бабули дыра в полу. Крысы, жирные, здоровые, шастают по трубам и наверх, в квартиру к ней», — рассказал кабельщик.

Недавно к пенсионерке приезжали спецслужбы. Они ничего не смогли сделать, так как выселить жительницу дома вместе с крысами никто не имеет права. Соседи говорят, что уже привыкли к запаху, но вот к толпам крыс не так легко привыкнуть.

Запах стоит невыносимый, но мы уже привыкли. Привыкли даже, что все время кто-то скребётся. Крысы по всему подъезду.

Вытравить крыс тоже не так легко. Убить всех до одной не так просто, обязательно останется какая-то одна крыса, которая после расплодится в огромную стаю.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Россия   грызуны   интересное   крысы   пенсионерка   соседи   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
39k
Андрей Иванов 2 часа назад
"Соседи в шоке. Крысы постоянно скребутся и неприятно пахнут."

А зачем соседи нюхают крыс?

Целый дом ипанутых
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
26k
Илларион Забродов 24 минуты назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
460
Skywriter Полчаса назад
Ну вот крякнет бабка - крысы и её захомячат, им не западло
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Robin Hood 48 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Женя 57 минут назад
Пансионерка это которая из пансионата?.
Покемонка купи букварь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4944 поста (4730 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
353744



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кот обнимал каждого встречного в надежде, что его спасут
Кот обнимал каждого встречного в надежде, что его спасут
В Дагестане жестко задержали министра МЧС Чечни
В Дагестане жестко задержали министра МЧС Чечни
Набирающие популярность в сообществах
Стоп-кадр
Стоп-кадр
На водоемы московских парков возвращают лебедей
На водоемы московских парков возвращают лебедей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 17 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#машина#интересно#история#интересное#авто аварии#Россия#Автовсячина#дети#кино
#фото#Юмор#Прикол#кот#аварии#люди#кошка#Реакция#подборка#США
#автомобили#автомир#в мире#собака#ДТП#милота#забавно#фильм#Пёс#факты
Крысы будут искать людей и "вынюхивать" болезни наравне с собаками Крысы будут искать людей и "вынюхивать" болезни наравне с собаками В Питере пожар в борделе унёс жизни двух работниц из Узбекистана В Питере пожар в борделе унёс жизни двух работниц из Узбекистана Россия оказалось в десятке стран с самыми неверными супругами Россия оказалось в десятке стран с самыми неверными супругами Омскому спортсмену грозит пожизненное заключение из-за того, что он делал закладки во время пробежки Омскому спортсмену грозит пожизненное заключение из-за того, что он делал закладки во время пробежки Один из мужчин, разгромивших пиццерию, умер, не дождавшись суда Один из мужчин, разгромивших пиццерию, умер, не дождавшись суда

На что жалуетесь?

Вернуться