В Челябинской области пансионерка развела дома сотни крыс думая, что это мангусты

Соседи в шоке. Крысы постоянно скребутся и неприятно пахнут.
Жалоба от соседей появилась в Telegram-канале «Короче, Челяба». Жители Озерска в шоке от происходящего на улице Карла Маркса. Оказывается, пенсионерка разводит крыс. Жильцы рассказали, что пенсионерка начала прикармливать крыс, считая, что это мангусты.
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Теперь крысы ходят по дому как у себя дома, у соседей завелись тараканы и в квартирах постоянно кто-то скребётся. В подъезде стоит сильный “трупный” запах.
Работал в этом подъезде. Потом почти на сутки привкус во рту остался трупный. Крысы у нее по подоконнику скачут, не поверил, пока сам не увидел. Подвал открыт. Крыс там просто море. Пожрали все интернет-кабели в коробах. Одну пришлось прибить. Где-то у бабули дыра в полу. Крысы, жирные, здоровые, шастают по трубам и наверх, в квартиру к ней», — рассказал кабельщик.
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Недавно к пенсионерке приезжали спецслужбы. Они ничего не смогли сделать, так как выселить жительницу дома вместе с крысами никто не имеет права. Соседи говорят, что уже привыкли к запаху, но вот к толпам крыс не так легко привыкнуть.
Запах стоит невыносимый, но мы уже привыкли. Привыкли даже, что все время кто-то скребётся. Крысы по всему подъезду.
Вытравить крыс тоже не так легко. Убить всех до одной не так просто, обязательно останется какая-то одна крыса, которая после расплодится в огромную стаю.
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А зачем соседи нюхают крыс?
Целый дом ипанутых
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