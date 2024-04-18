В Челябинской области пансионерка развела дома сотни крыс думая, что это мангусты

Теперь крысы ходят по дому как у себя дома, у соседей завелись тараканы и в квартирах постоянно кто-то скребётся. В подъезде стоит сильный “трупный” запах.

Работал в этом подъезде. Потом почти на сутки привкус во рту остался трупный. Крысы у нее по подоконнику скачут, не поверил, пока сам не увидел. Подвал открыт. Крыс там просто море. Пожрали все интернет-кабели в коробах. Одну пришлось прибить. Где-то у бабули дыра в полу. Крысы, жирные, здоровые, шастают по трубам и наверх, в квартиру к ней», — рассказал кабельщик.