В Германии всё чаще признают панельные дома памятниками архитектуры

У нас таких памятников целые города.
В Германии всё чаще стали признавать панельные дома памятниками архитектуры. Об этом сообщил Bild. Речь идёт о панельках серии WBS 70, из которых строили целые микрорайоны. Фактически памятниками архитектуры второй степени становятся почти все сохранившиеся панельные здания. На окраинах городов из типовых домов появлялись целые панельные микрорайоны, такие как Марцан в Берлине или Лобеда в Йене. После объединения Германии многие панельные дома снесли или перестроили. Сейчас их осталось мало, поэтому сохранившиеся признают памятниками архитектуры.
Внутри такие панельные дома мало чем отличались от советских квартир. В районе восточного Берлина Хеллерсдорф есть музей, в котором представлена типичная квартира WBS. В ней три комнаты, все они расположены изолированно. Обладать такой квартирой могли все, кто встал на очередь. Но чаще всего владельцами становились семьи с детьми. Те, у кого нет детей или те, кто не женат в очереди стояли намного дольше.
Несмотря на то, что квартиры в ГДР предоставлялись государством как бы бесплатно, жильцы платили ежемесячную арендную плату. Но она была не высокой и датировалась государством.
Руководитель отдела охраны памятников в Лейпциге Клаус Йестадт заявив, что на текущий момент осталось мало построек, которые еще можно признать панельными зданиями из ГДР. Поэтому их стоит сохранять для потомков, как память.
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