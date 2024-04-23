В Германии всё чаще признают панельные дома памятниками архитектуры

Внутри такие панельные дома мало чем отличались от советских квартир. В районе восточного Берлина Хеллерсдорф есть музей, в котором представлена типичная квартира WBS. В ней три комнаты, все они расположены изолированно. Обладать такой квартирой могли все, кто встал на очередь. Но чаще всего владельцами становились семьи с детьми. Те, у кого нет детей или те, кто не женат в очереди стояли намного дольше.