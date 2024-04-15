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Сообщество Без кота и жизнь не та 2248 постов • 510 подписчиков подписаться
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Гениальные ограбления на стадии замысла и реализации

Гениальные ограбления на стадии замысла и реализации

Автор:
15 апреля 2024 16:30
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   грабёж   замысел   котик   кошка   ограбление   план   реализация   смешно   фото   
1207
25

Грамотное ограбление – операция не из лёгких. Важно учесть множество факторов и переменных.

Но есть категория граждан, которые на ура справляются с этим нелёгким делом. Котито-ганстерито – гениальные грабители, которые ухитряются проворачивать свои делишки так элегантно и непринуждённо, что хочется не только с радостью расстаться с вещью, но и отдать вдогонку всё остальное.

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Метки: Животное   грабёж   замысел   котик   кошка   ограбление   план   реализация   смешно   фото   
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4  комментария
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Нежмисто Живисто Час назад
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MakDag 44 минуты назад
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alex Час назад
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опомнились! сосиска давно исчезла. а это сарделька или шпикачка
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kσρβγς Час назад
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Это сарделька. Не сосиска.
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Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2347 постов (2083 в горячем)

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