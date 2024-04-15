Гениальные ограбления на стадии замысла и реализации

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Грамотное ограбление – операция не из лёгких. Важно учесть множество факторов и переменных.
Но есть категория граждан, которые на ура справляются с этим нелёгким делом. Котито-ганстерито – гениальные грабители, которые ухитряются проворачивать свои делишки так элегантно и непринуждённо, что хочется не только с радостью расстаться с вещью, но и отдать вдогонку всё остальное.
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