Гениальные ограбления на стадии замысла и реализации

Но есть категория граждан, которые на ура справляются с этим нелёгким делом. Котито-ганстерито – гениальные грабители, которые ухитряются проворачивать свои делишки так элегантно и непринуждённо, что хочется не только с радостью расстаться с вещью, но и отдать вдогонку всё остальное.