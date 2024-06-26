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Черепахи: стараются положить соперника на лопатки. Неужели перевернутая рептилия обречена

Черепахи: стараются положить соперника на лопатки. Неужели перевернутая рептилия обречена

Автор:
26 июня 2024 08:31
Сообщество : Животные
Метки: Панцирь   животные   на лопатки   перевернутая рептилия   факт   фото   черепахи   
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Известный миф гласит: "Если черепаха упала на спину, то помочь себе она уже не сможет. Тяжелый панцирь не позволит ей перевернуться, поэтому бедной рептилии остается лишь ждать неизбежного в таком положении" Вот только все не так просто. На возможность спасения может повлиять целый ряд условий. Так может ли черепаха перевернуться со спины самостоятельно?

В конце статьи вы узнаете о черепашьих боях с переворачиваниями и взаимопомощи рептилий в нестандартных ситуациях.


Некоторые люди считают, что черепаха может сбросить панцирь в любой момент. Это - неправда. Панцирь черепахи - это часть ее скелета. Человек же не может сбросить позвоночник - тут ситуация аналогичная. Панцирь напрямую связан с костями рептилии, поэтому скидывание панциря ради спасения невозможно.

Был проведен эксперимент на балканских черепахах. Результаты опубликованы в журнале Zoologischer Anzeiger. В ходе опытов ученым удалось выделить некоторые аспекты:

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  • Размер и вид черепахи. Маленьким и легким черепашкам куда проще, чем большим и тяжелым (как правило, морским). Пресноводные рептилии же свободно раскачивают свое тело при помощи ног и головы, а затем встают на конечности;
  • Пол. Как оказалось, самцы менее активны и ловки, чем самки. Поэтому женским особям переворот дается несколько проще, чем мужским;
  • Форма и размер панциря. Округлый панцирь проще раскачать, чем плоский;

  • Температура тела рептилии. И, как показал эксперимент с балканскими черепахами, чем ниже температура тела черепахи, тем менее активно она двигается. Соответственно, низкая активность понижает шансы на спасение;
  • Особенности местности. Если черепаха перевернулась на пляже, то встать ей будет тяжело, ведь ровная поверхность песка не позволяет оттолкнуться. Но если рядом есть камни или выступы, то рептилия попробует ногами или головой оттолкнуться оттуда и перевернуться;
  • Второстепенные факторы. Нередко случается такое, что хищники случайно помогают черепахе встать на ноги. Так, во время атаки есть шанс перевернуть рептилию, а та попросту спрячется в панцирь, а затем, когда хищник уйдет, попросту вернется к своим делам.

  • Состояние черепахи до переворота. Если черепаха была голодна или хотела пить до неприятной ситуации, то время ее жизни сильно ограничено, и спастись будет куда сложнее;
  • Необходимость малой нужды. Ученые доказали, что нередко перевернутые черепахи погибают от переполненного мочевого пузыря. Возникающее заболевание смертельно для рептилий.

Если хотя бы часть этих условий говорит о положительном исходе, то шанс на переворот есть. Но стоит отметить, что большие морские черепахи имеют куда меньше возможностей на спасение, чем небольшие пресноводные. Хорошая защита в виде тяжелого панциря становится большой проблемой, когда речь заходит о перевороте.

Нередки случаи, когда на пляжах люди помогают рептилиям вернуться в правильное положение. За время, проведенное вверх ноги, черепахи очень устают и голодают, а также им крайне хочется пить. Восполнять свои потребности рептилии уходят в море, где есть все для их комфортного проживания.

Интересно, что нередко сложность переворота с панциря используется черепахами во время сражения. Так, самцы во время поединка стараются перевернуть соперника на спину, а затем оставляют в таком виде. Если тот перевернется, то повезло, а если нет, то погибнет. Жестокая участь.

Однако существуют и другие интересные случаи, когда перевернуться своим сородичам помогают другие особи. Так, неоднократно на видео были засняты моменты помощи одной черепахи другой. Собрат толкал перевернутую рептилию до тех пор, пока та не встала на ноги. Это говорит о некой солидарности черепах: если кто-то в беде, то нужно помочь.

Выходит, что черепахи не настолько беззащитны, когда речь заходит о перевороте. Однако иногда все складывается совершенно против хоть малейшей возможности встать на ноги самостоятельно. И тут черепаха попадает в руки природы, которая, к слову, нередко бывает очень жестока.

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Метки: Панцирь   животные   на лопатки   перевернутая рептилия   факт   фото   черепахи   
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1  комментарий
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Горожанин Час назад
"... вы узнаете о черепашьих боях с переворачиваниями..."
---------------
Не хочу ничего знать. Начал составлять бизнес-план по организации боёв черепах.
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
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