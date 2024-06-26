Черепахи: стараются положить соперника на лопатки. Неужели перевернутая рептилия обречена

Нередки случаи, когда на пляжах люди помогают рептилиям вернуться в правильное положение. За время, проведенное вверх ноги, черепахи очень устают и голодают, а также им крайне хочется пить. Восполнять свои потребности рептилии уходят в море, где есть все для их комфортного проживания.

Интересно, что нередко сложность переворота с панциря используется черепахами во время сражения. Так, самцы во время поединка стараются перевернуть соперника на спину, а затем оставляют в таком виде. Если тот перевернется, то повезло, а если нет, то погибнет. Жестокая участь.

Однако существуют и другие интересные случаи, когда перевернуться своим сородичам помогают другие особи. Так, неоднократно на видео были засняты моменты помощи одной черепахи другой. Собрат толкал перевернутую рептилию до тех пор, пока та не встала на ноги. Это говорит о некой солидарности черепах: если кто-то в беде, то нужно помочь.

Выходит, что черепахи не настолько беззащитны, когда речь заходит о перевороте. Однако иногда все складывается совершенно против хоть малейшей возможности встать на ноги самостоятельно. И тут черепаха попадает в руки природы, которая, к слову, нередко бывает очень жестока.