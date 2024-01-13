Вот так выглядит ухо совы

Если заглянуть туда, то можно увидеть глаз птицы. Зачем совам такой странный орган слуха и как он устроен?
Видели когда-нибудь как выглядит ухо совы? А вот так оно выглядит:
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Совы - ночные хищники, но если бы они при охоте полагались в основном на зрение, то в безлунные или пасмурные ночи им часто приходилось бы оставаться голодными. В кромешной темноте не способен разглядеть даже силуэт добычи ни один зрячий хищник, включая сов.
Экспериментально подтверждено: сова не сумеет поймать мышь, бегущую в темном помещении по звукопоглощающей поверхности, сколь бы отчетливо она ни видела в темноте. Зато отыскать пищу, ориентируясь исключительно на слух, для совы вполне реально.
Благодаря острейшему слуху сова безошибочно улавливает перемещения мышей и полёвок под толщей снега и легко их ловит. Орган слуха сов является уникальным в мире птиц. С помощью кожных складок возле слуховых отверстий у сов формируется нечто вроде ушных раковин. Особым образом растущие перья образуют рупор, ещё более усиливающий поступающие звуки.
За усиление звуков отвечают перья вокруг “лицевого диска” хищной птицы. Благодаря их особому расположению, сова лучше слышит звуки, доносящиеся сзади. Но это не создаёт для неё неудобств при охоте, поскольку сова способна поворачивать голову практически на 180 градусов.
Ещё одна особенность “ушей” сов в их асимметричности. Оси слуховых отверстий могут располагаться под разными углами и расходиться в разных направлениях. Это позволяет точнее определить местонахождение источника звука.
Помимо внешнего строения, остроту слуха сове обеспечивает большая барабанная перепонка площадью около 50 квадратных миллиметров – вдвое больше, чем у курицы. Она имеет выпуклость в форме шатра, делающую её ещё более чувствительной к звукам. И это далеко не всё. Даже слуховые нервы у сов гораздо сложнее устроены и лучше развиты по сравнению с другими птицами. В сумме все эти особенности делают сов идеальными ночными охотниками.
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