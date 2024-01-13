Вот так выглядит ухо совы

Совы - ночные хищники, но если бы они при охоте полагались в основном на зрение, то в безлунные или пасмурные ночи им часто приходилось бы оставаться голодными. В кромешной темноте не способен разглядеть даже силуэт добычи ни один зрячий хищник, включая сов.

Экспериментально подтверждено: сова не сумеет поймать мышь, бегущую в темном помещении по звукопоглощающей поверхности, сколь бы отчетливо она ни видела в темноте. Зато отыскать пищу, ориентируясь исключительно на слух, для совы вполне реально.