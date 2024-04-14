16 сладостей из разных стран мира, которые могут показаться странными

Японцы те ещё изобретатели. Довольно большой популярностью у них пользуется десерт, приготовленный в виде дождевой капли. Готовится лакомство из воды и агара. В качестве начинки используется сладковатый сироп или специальная соевая мука. В этом десерте почти нет калорий, так что есть его можно практически без ограничений.