16 сладостей из разных стран мира, которые могут показаться странными

Во многих странах есть удивительные сладкие блюда, рецепты которых настолько необычны, что приезжие гости предпочитают пробовать их только глазами. Их настораживает странный вид, непонятные сочетания и новые текстуры.
Необычный вид пирога. Чтобы его приготовить, необходимо залить смесь яиц, молока и сгущенки внутрь тыквы и запечь её до готовности.
Японцы те ещё изобретатели. Довольно большой популярностью у них пользуется десерт, приготовленный в виде дождевой капли. Готовится лакомство из воды и агара. В качестве начинки используется сладковатый сироп или специальная соевая мука. В этом десерте почти нет калорий, так что есть его можно практически без ограничений.
Перед вами в буквальном смысле фасолевый мармелад. Ёкан — ещё один десерт японской кухни, который готовится из агара и сладкой фасолевой пасты.
Жителям Шотландии захотелось разнообразить вкус шоколадного батончика Mars, поэтому ещё в 1995 году они додумались жарить его во фритюре (перед приготовление вкусняшку рекомендуется заморозить, чтобы она полностью не растаяла до момента подачи к столу).
Американский праздничный торт, который состоит из трёх пирогов с популярными классическими вкусами — яблочным, тыквенным и вишнёвым. Все пироги отпекаются отдельно, а после складываются друг на друга и украшаются на усмотрение повара.
Сладкий турецкий пудинг, приготовленный из филе курицы. Ранее этот десерт подавали только во дворце султана. Считается традиционным блюдом.
Мягкое желе из миндаля. Обладает выраженным ореховым послевкусием.
Пышный пирог из дрожжевого теста на кокосовом молоке, который обязательно выпекается в закрытой сковороде.
В основе десерта фасоль и ледяная стружка. В качестве добавок используются кукуруза, пальмовые семечки, желе, сгущенное молоко.
Такой экзотический десерт не каждому придётся по вкусу. Однако в Таиланде от него просто без ума.
Популярный индийский десерт, который зачастую готовят прямо на улице. Сладость любят за потрясающий вкус и хруст.
Сладость изготавливается путём выливания раскалённого кленового сока на снег. Затем необходимо взять какую-нибудь палочку, нанизать получившуюся ириску и с удовольствием съесть.
Традиционный литовский торт (кстати, иногда его ещё готовят в Польше). Выпекается из яичного теста на открытом огне.
Чендол — традиционный сладкий десерт со льдом. Он содержит капельки желе из зелёной рисовой муки, кокосового молока и сиропа из пальмового сахара. Рисовое желе при этом обязательно изготавливается в виде лапши. Поэтому некоторые туристы по ошибке думают, что перед ними не десерт, а основное блюдо.
Османтус — растение для приготовления чая. Имеет фруктово-цветочный аромат абрикоса.
Излюбленное лакомство в Японии (особенно в регионе Кансай). Перед жаркой листья тщательно моют, засаливают на некоторое время в бочках, а после этого достают и обжаривают в кляре.
Источник:
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Где блины или оладьи? Где сладкие пироги? Ириски или карамель??? Кисель хотя бы