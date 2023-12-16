15 традиционных новогодних блюд, которые подают к праздничному столу в разных странах мира

Новый год — время волшебства, когда весь мир погружается в праздничную атмосферу и устраивает весёлые мероприятия. Один из наиболее потрясающих и интересных аспектов этого события — разнообразие традиционных вкусностей, приготавливаемых в разных странах мира к праздничному столу.
Среди них встречаются как изысканные угощения, так и чисто символические закуски, в которых, несмотря ни на что, отражается богатство культурного наследия и уникальный посыл. Их приготовление (даже несмотря на множество альтернатив) помогает создавать отличное настроение и укреплять связи между поколениями. Давайте посмотрим, что же интересного готовят к новогодним и рождественским торжествам кулинары разных национальностей.
Это угощение представляет собой небольшие шарики теста, обжаренные в масле. Их покрывают сахаром или сахарной пудрой. В качестве начинки используется сушёная смородина или изюм. Чаще всего люди едят их не дома, а на праздничных ярмарках.
Смешных и вкусных свинок из марципана делают в качестве праздничного угощения или полноценного подарка для родных и близких.
Крансекаге — традиционное кондитерское изделие, состоящее из миндальных колечек разной величины. Склеиваются слои между собой сладкой белой глазурью. Идеальный десерт твёрдый снаружи и мягкий внутри.
Это жирная колбаса, которая готовится из свинины (а вернее из нижней части ноги). Итальянцы обожают блюдо за простоту и сытность. Традиционно оно подаётся с чечевицей или картофельным пюре.
Такой необычный праздничный хлеб обязательно содержит в себе семена тмина и другие специи. Также выпечку пропитывают виски, чтобы она оставалась свежей как можно дольше.
Баница — традиционный и очень вкусный слоёный пирог с брынзой. Во время приготовления в блюдо обязательно прячут бумажки с пожеланиями.
Любимое лакомство финнов в новогодние праздники. Оно подаётся со сладким соусом из яблочного сока, горчицы и мясного бульона.
Традиционный французский десерт представляет собой тонкий бисквит, смазанный сливочной начинкой. Его осторожно заворачивают в рулет и декорируют по собственному усмотрению. Чаще всего его заливают глазурью из шоколада.
Сложно представить польский новогодний стол без традиционной сельди в сметане с яблоком. Говорят, что тем, кто съел это блюдо в новогоднюю ночь, весь год будут сопутствовать успех и удача.
Праздник у многих чехов ассоциируется не с мясом и сладостями, а с рыбой.
Праздничное блюдо южных штатов США. Готовится из риса, коровьего гороха (вигны), лука, капусты и бекона.
Круглый кофейный пирог, который обычно готовят с миндалём. Василопиту традиционно выпекают с монетой внутри. Считается, что такой сюрприз приносит удачу тому, кто её найдет.
В японских семьях в канун Нового года едят гречневую лапшу соба. Это делается для того, чтобы попрощаться с уходящим годом и поприветствовать год грядущий. Традиция зародилась ещё в 17 веке. Длинная лапша в этом вкусном ритуале символизирует долголетие и процветание.
Это праздничный хлеб, выпеченный в форме кольца и покрытый цукатами или фруктами. Внутри него прячут какую-либо безделушку (например, монетку), которая является символом удачи для того, кто её отыщет.
Поедание этого супа с рисовыми лепёшками, мясом и овощами — сугубо групповое занятие для корейцев. Считается, что оно приносит едокам удачу на предстоящий год.
Источник:
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есть традиционно печеное яблоко на палочке, каштаны в сахаре с ваниль(это типа пендосских попкорн), и конечно воайсвюрштл и лебакез. Есть еще Штекарклфиш.
что за хрень эти марципанхрюшки, не знаю. это украинцы завезли???
в северной Австрии, думаю, также - это один народ и одни традиции. почти.
может в какомто горном дорфе такое и делают. но марципан это не немецкое - это ближе к италианцам.
кто автор, как рассказ называется?
за посмеяться я всегда за радость!
мы начинаем выяснять отгде эта еда)
продаётся она везде, я не спорю совсем.
речь автор завёл о традиционных продуктах.
А то наши дети не все знают кто такие Кнехьт Руппрехьт и Пельзениклас,
зато знают кто пля сантаклаус. это не наши традиции и не наши обычаи. надо беречь своё и давать это детям. я об этом речь завёл