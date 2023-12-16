15 традиционных новогодних блюд, которые подают к праздничному столу в разных странах мира

Среди них встречаются как изысканные угощения, так и чисто символические закуски, в которых, несмотря ни на что, отражается богатство культурного наследия и уникальный посыл. Их приготовление (даже несмотря на множество альтернатив) помогает создавать отличное настроение и укреплять связи между поколениями. Давайте посмотрим, что же интересного готовят к новогодним и рождественским торжествам кулинары разных национальностей.