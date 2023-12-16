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15 традиционных новогодних блюд, которые подают к праздничному столу в разных странах мира

15 традиционных новогодних блюд, которые подают к праздничному столу в разных странах мира

Автор:
16 декабря 2023 09:59
Сообщество : Еда
Метки: Еда   в мире   вкусно   кухня   традиционное блюдо   фото   
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Новый год — время волшебства, когда весь мир погружается в праздничную атмосферу и устраивает весёлые мероприятия. Один из наиболее потрясающих и интересных аспектов этого события — разнообразие традиционных вкусностей, приготавливаемых в разных странах мира к праздничному столу.

Среди них встречаются как изысканные угощения, так и чисто символические закуски, в которых, несмотря ни на что, отражается богатство культурного наследия и уникальный посыл. Их приготовление (даже несмотря на множество альтернатив) помогает создавать отличное настроение и укреплять связи между поколениями. Давайте посмотрим, что же интересного готовят к новогодним и рождественским торжествам кулинары разных национальностей.

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Это угощение представляет собой небольшие шарики теста, обжаренные в масле. Их покрывают сахаром или сахарной пудрой. В качестве начинки используется сушёная смородина или изюм. Чаще всего люди едят их не дома, а на праздничных ярмарках.

Смешных и вкусных свинок из марципана делают в качестве праздничного угощения или полноценного подарка для родных и близких.

Крансекаге — традиционное кондитерское изделие, состоящее из миндальных колечек разной величины. Склеиваются слои между собой сладкой белой глазурью. Идеальный десерт твёрдый снаружи и мягкий внутри.

Это жирная колбаса, которая готовится из свинины (а вернее из нижней части ноги). Итальянцы обожают блюдо за простоту и сытность. Традиционно оно подаётся с чечевицей или картофельным пюре.

Такой необычный праздничный хлеб обязательно содержит в себе семена тмина и другие специи. Также выпечку пропитывают виски, чтобы она оставалась свежей как можно дольше.

Баница — традиционный и очень вкусный слоёный пирог с брынзой. Во время приготовления в блюдо обязательно прячут бумажки с пожеланиями.

Любимое лакомство финнов в новогодние праздники. Оно подаётся со сладким соусом из яблочного сока, горчицы и мясного бульона.

Традиционный французский десерт представляет собой тонкий бисквит, смазанный сливочной начинкой. Его осторожно заворачивают в рулет и декорируют по собственному усмотрению. Чаще всего его заливают глазурью из шоколада.

Сложно представить польский новогодний стол без традиционной сельди в сметане с яблоком. Говорят, что тем, кто съел это блюдо в новогоднюю ночь, весь год будут сопутствовать успех и удача.

Праздник у многих чехов ассоциируется не с мясом и сладостями, а с рыбой.

Праздничное блюдо южных штатов США. Готовится из риса, коровьего гороха (вигны), лука, капусты и бекона.

Круглый кофейный пирог, который обычно готовят с миндалём. Василопиту традиционно выпекают с монетой внутри. Считается, что такой сюрприз приносит удачу тому, кто её найдет.

В японских семьях в канун Нового года едят гречневую лапшу соба. Это делается для того, чтобы попрощаться с уходящим годом и поприветствовать год грядущий. Традиция зародилась ещё в 17 веке. Длинная лапша в этом вкусном ритуале символизирует долголетие и процветание.

Это праздничный хлеб, выпеченный в форме кольца и покрытый цукатами или фруктами. Внутри него прячут какую-либо безделушку (например, монетку), которая является символом удачи для того, кто её отыщет.

Поедание этого супа с рисовыми лепёшками, мясом и овощами — сугубо групповое занятие для корейцев. Считается, что оно приносит едокам удачу на предстоящий год. 

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Метки: Еда   в мире   вкусно   кухня   традиционное блюдо   фото   
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doker 46 минут назад
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Billi_Bons Полчаса назад
У поляков традиционное блюдо на Рождество - ламанцы с маком.
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51k
Albert GER Час назад
как житель Обербаерн, скажу что "марципановую свинку" в душе не имею что это.
есть традиционно печеное яблоко на палочке, каштаны в сахаре с ваниль(это типа пендосских попкорн), и конечно воайсвюрштл и лебакез. Есть еще Штекарклфиш.
что за хрень эти марципанхрюшки, не знаю. это украинцы завезли???
в северной Австрии, думаю, также - это один народ и одни традиции. почти.
может в какомто горном дорфе такое и делают. но марципан это не немецкое - это ближе к италианцам.
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796
Шурман Час назад
Ни чего из этого не подают и не будут подавать , ни в Австрии , ни в Голландии или Чехии и тд . Да ты можешь это купить в любой кондитерской , но дома ни кто даже это кушать не будет . За свои слова отвечаю тк не 1 год живу в Европе и катаюсь постоянно на Новый год . Следующая поездка это 26 декабря ( полет ) , в воскресение едим в Кельн на рождественский базарчик у собора . Если так сказать то подают к столу любые блюда и даже Русскими блюдами не брезгуют , там у них главное накатить . Я вот по грибы любитель ходить , в этом году настриг боровиков и подберезовиков на 19 банок . Одну банку дал соседу и он приходит и говорит , слушай Алекс а их нужно на сковородке делать ? . Честно меня на смех пробило . Я открываю одну маленькую банку и нарезаю лук и укроп , сливаю маринад и все это ему в чашку делаю и поливаю слегка маслом и уксусом . Он попробовал и улыбки не было предела . Короче прибегает потом с своим братом и бутылкой водки говорит ну по рюмке на здоровье :)
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