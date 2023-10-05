25 самых вкусных блюд в мире, от которых без ума обычные едоки и придирчивые гурманы

В мире существуют тысячи блюд. Каждое из них имеет свою неповторимую рецептуру и национальный колорит, которые и делают их особенными. Сказать наверняка, какие из них являются самыми вкусными, наверное, невозможно. Да и это будет не совсем правильно, ведь вкусы и предпочтения у всех людей разные.