25 самых вкусных блюд в мире, от которых без ума обычные едоки и придирчивые гурманы

В мире существуют тысячи блюд. Каждое из них имеет свою неповторимую рецептуру и национальный колорит, которые и делают их особенными. Сказать наверняка, какие из них являются самыми вкусными, наверное, невозможно. Да и это будет не совсем правильно, ведь вкусы и предпочтения у всех людей разные.
Однако телекомпания СNN попыталась составить рейтинг, включающий самые вкусные блюда мира, которые любит большинство едоков на планете. Скорее ищите своих фаворитов в списке, представленном ниже.
Краб в масляно-чесночном соусе, Индия — 25 место
Чамп, Ирландия — 24 место
Чамп — традиционное блюдо ирландской кухни. По сути, это картофельное пюре с большим добавлением сливочного масла, молока и зелени. Вкусно и просто.
Лазанья, Италия — 23 место
Поке, США — 22 место
Эта культовая гавайская закуска представляет собой салат из сырой рыбы.
Круассаны, Франция — 21 место
Арепа, Венесуэла — 20 место
Это плоские и круглые пирожки, приготовленные из кукурузной муки. Они разрезаются пополам и подаются с начинкой.
Кролик-чау, Южная Африка — 19 место
Это жаркое из кролика с добавлением бобов, которое подаётся в половинке белого хлеба без мякиша.
Шиш кебаб, многие страны — 18 место
Лобстер, многие страны — 17 место
Паштел-де-ната, Португалия — 16 место
Невероятно вкусное пирожное из слоёного теста с заварным кремом.
Пероги, Польша — 15 место
Пончики, США — 14 место
Кукуруза в початках, многие страны — 13 место
Курица Пери-Пери, Мозамбик — 12 место
Ренданг, Индонезия — 11 место
В Индонезии это праздничное блюдо. Главная его особенность заключается в длительном томлении мяса в остро-пряном соусе.
Курица моамбе, Габон — 10 место
Мороженое, многие страны — 9 место
Том ям, Таиланд — 8 место
Асам-лакса, Малайзия — 7 место
Асам-лакса готовится на основе рыбного бульона из сушёных анчоусов. В него обязательно идут рыба, креветки и различные морепродукты.
Гамбургер, Германия — 6 место
Пекинская утка, Китай — 5 место
Суши, Япония — 4 место
Шоколад, Мексика — 3 место
Неаполитанская пицца, Италия — 2 место
Массаман-карри, Таиланд — 1 место
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Пока мы с Андрюхой их готовим, уже прилично разогреваемся) Девчонки выносят нам на улицу закуски - сало, огурчики солёные, нарезочку. Ммммммм!