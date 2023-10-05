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25 самых вкусных блюд в мире, от которых без ума обычные едоки и придирчивые гурманы

25 самых вкусных блюд в мире, от которых без ума обычные едоки и придирчивые гурманы

Автор:
05 октября 2023 10:07
Сообщество : Еда
Метки: Еда   блюдо   в мире   вкусно   гурманы   пища   фото   
1990
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В мире существуют тысячи блюд. Каждое из них имеет свою неповторимую рецептуру и национальный колорит, которые и делают их особенными. Сказать наверняка, какие из них являются самыми вкусными, наверное, невозможно. Да и это будет не совсем правильно, ведь вкусы и предпочтения у всех людей разные.

Однако телекомпания СNN попыталась составить рейтинг, включающий самые вкусные блюда мира, которые любит большинство едоков на планете. Скорее ищите своих фаворитов в списке, представленном ниже.


Краб в масляно-чесночном соусе, Индия — 25 место

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Чамп, Ирландия — 24 место

Чамп — традиционное блюдо ирландской кухни. По сути, это картофельное пюре с большим добавлением сливочного масла, молока и зелени. Вкусно и просто.


Лазанья, Италия — 23 место


Поке, США — 22 место

Эта культовая гавайская закуска представляет собой салат из сырой рыбы.


Круассаны, Франция — 21 место


Арепа, Венесуэла — 20 место

Это плоские и круглые пирожки, приготовленные из кукурузной муки. Они разрезаются пополам и подаются с начинкой.


Кролик-чау, Южная Африка — 19 место

Это жаркое из кролика с добавлением бобов, которое подаётся в половинке белого хлеба без мякиша.


Шиш кебаб, многие страны — 18 место


Лобстер, многие страны — 17 место


Паштел-де-ната, Португалия — 16 место

Невероятно вкусное пирожное из слоёного теста с заварным кремом.


Пероги, Польша — 15 место


Пончики, США — 14 место


Кукуруза в початках, многие страны — 13 место


Курица Пери-Пери, Мозамбик — 12 место


Ренданг, Индонезия — 11 место

В Индонезии это праздничное блюдо. Главная его особенность заключается в длительном томлении мяса в остро-пряном соусе.


Курица моамбе, Габон — 10 место


Мороженое, многие страны — 9 место


Том ям, Таиланд — 8 место


Асам-лакса, Малайзия — 7 место

Асам-лакса готовится на основе рыбного бульона из сушёных анчоусов. В него обязательно идут рыба, креветки и различные морепродукты.


Гамбургер, Германия — 6 место


Пекинская утка, Китай — 5 место


Суши, Япония — 4 место


Шоколад, Мексика — 3 место


Неаполитанская пицца, Италия — 2 место


Массаман-карри, Таиланд — 1 место

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Метки: Еда   блюдо   в мире   вкусно   гурманы   пища   фото   
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872k
А.Берестенко Час назад
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Еркен 10 минут назад
"Паштел-де-ната засуньте в свой узкий кругозор"
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11k
kaboza 15 минут назад
А по мне такое гурмэ под настроение, повкуснее всякого что наверху представлено.
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17k
banzai7 37 минут назад
У меня предстоят шашлычные выходные. На даче, с водочкой и соленьями.
Пока мы с Андрюхой их готовим, уже прилично разогреваемся) Девчонки выносят нам на улицу закуски - сало, огурчики солёные, нарезочку. Ммммммм!
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97k
Татьяна Юсова 37 минут назад
Мне кажется, что Кукуруза в початках никак не тянет на БЛЮДО для гурманов.
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5k
Babangdida 40 минут назад
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45k
Цыц тут у меня 43 минуты назад
Борщ, плов из баранины, жареная на сале картошка, макароны по-флотски, шурпа - что еще надо для счастья? Чем проще тем лучше и вкуснее!
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128k
Игорь 48 минут назад
Название массаман является искажением термина мосалман, архаичного слова, происходящего от персидского, означающего "мусульманин"...
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20k
Александр Час назад
А у нас наверно и нет вкусных блюд
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25k
Сибиряк Час назад
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4k
Наталья Час назад
А где бабушкины пирожки и виргуны, я вас спрашиваю? Где пельмени? Чебуреки? Блинчики с сёмгой и икоркой?
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56k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
Тоже было бы неплохо описать что это такое... тем более 1 место как никак...а я впервые слышу про это блюдо))
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56k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
А шоколад не "многие страны" а только в мексике делают?)) кстати на картинке шоколад Lindt, швейцарский)
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5k
Григорий Час назад
половина блюд выглядят как помойное ведро
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68
ruslan d Час назад
Все очень аппетитно , надо Том Ям полакать в обед )))
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126
Matias ruslan d Час назад
А вы собака, что бы лакать?
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68
ruslan d Matias Час назад
Я кот
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