FISHKINET
Сообщество Еда 1764 поста • 573 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Еда
12 опасных продуктов питания, которые по-прежнему пользуются популярностью

12 опасных продуктов питания, которые по-прежнему пользуются популярностью

Автор:
01 декабря 2023 09:10
Сообщество : Еда
Метки: Еда   в мире   вкусно   питание   продукты   фото   
1605
13

Риск — дело благородное. Но стоит ли рисковать собственными здоровьем и даже жизнью, если речь идёт, например, о поедании какой-либо необычной еды? Сомнительный и какой-то совсем нечестный выбор.

Однако некоторые люди убеждены, что ради вкусного лакомства можно повысить ставки. Главное, подойти к такой трапезе более ответственно (всё проверить миллион раз и убедиться в добросовестности повара). Во многих странах есть такие специфические деликатесы, которые отважится попробовать только самый избалованный и смелый гурман. Давайте же посмотрим, как они выглядят.

×
×

Хаукарль — старинное национальное блюдо викингов, которое обладает не только неприятным запахом, но и вкусом. Его готовят из мяса гренландской акулы, которое само по себе является достаточно токсичным. Поэтому деликатес крайне важно правильно приготовить.

Тушу акулы погружают на несколько недель в песчаную яму и придавливают камнями. Ферментация, проведённая таким образом позволяет избавиться от токсинов. Затем мясо нужно хорошо просушить. У готового блюда появляется душок, напоминающий запах сыра с плесенью с примесью аммиака.

Тапиоку часто добавляют в различные десерты и напитки. Это крахмалистый продукт, который добывают из корней растения маниоки. Неправильная обработка тапиоки может впоследствии навредить здоровью человека. Вещество содержит цианид, который способен вызвать отравление, амблиопию, различные патологии нервной системы и даже диабет.

Этот сыр для настоящих ценителей экзотики. Его готовят с использованием личинок особой сырной мухи, которые помогают продукту созревать и ферментироваться. Кстати, готовый сыр употребляется вместе с живыми насекомыми. Такая вот своеобразная добавочка.

Эти моллюски выращиваются и употребляются в пищу во многих странах. Однако ряд государств запретил импорт этого продукта. А всё из-за повышенных рисков заразиться гепатитом А от испорченных моллюсков.

Повару нужно быть максимально бдительным, так как в клыках этого паука содержится сильнейший яд. При непрофессиональной готовке такое блюдо может запросто привести к летальному исходу.

Суперострые сорта перца чили способны привести к аллергии и дыхательной недостаточности. В некоторых случаях он даже вызывают нарушения работы сердца.

Медуз многих видов люди спокойно употребляют в пищу. В их числе и медуза Номура. Во время её приготовления повару нужно устранить все участки, содержащие яд. Он включает 200 токсинов, каждый из которых может воздействовать на определенные органы и наносить серьёзный вред организму.

Плоды национального фрукта Ямайки нельзя употреблять в пищу, пока они не созреют и не раскроются. Если человек съест недозревший плод, ему грозит отравление гипоглицином. Употреблять в пищу можно только мякоть — чёрные косточки и кожуру выбрасывают.

Это особый деликатес, который представляет собой ферментированную кефаль. Странному лакомству тысячи лет, при этом его рецептура практически не изменилась. Рыбу предварительно высушивают на солнце, а после заливают специальным соляным раствором. Неправильно приготовленное блюдо может вызвать тяжёлое поражение нервной системы, паралич и даже привести к гибели.

Многие люди делают из бузины варенье и сиропы. Однако в недозревших ягодах могут содержаться цианогенные гликозиды, которые, попадая в организм человека, превращаются в синильную кислоту. Она в свою очередь вызывает серьёзные симптомы отравления.

Это ядовитый плод, который делают съедобным путём ферментации. В нём содержится большое количество цианида, поэтому его поедание в необработанном виде является губительным для человека.

Этот хорошо знакомый орех категорически нельзя употреблять в сыром виде, ведь в его составе содержится урушиол — маслянистый токсин. Кешью, который продаётся в магазинах, предварительно обрабатывают паром. Поэтому он полностью безопасен.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Еда   в мире   вкусно   питание   продукты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Короче ничего нового.
Вся эта «экзотика», от того, что попросту больше нечего жрать.
Или дикая жара, как в Египте, где за пару часов всё пропадает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Виталий Касандров 23 минуты назад
Ну у меня жена в детстве траванулась. Бутерброд с черной икрой запила молоком .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Miralanim

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

908066



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Китае умелец придумал ПВО для комаров
В Китае умелец придумал ПВО для комаров
Пьяная пассажирка рейса Анталья-Москва устроила дебош в самолёте и закончила полёт страстным сексом с незнакомым мужиком
Пьяная пассажирка рейса Анталья-Москва устроила дебош в самолёте и закончила полёт...
Набирающие популярность в сообществах
Снимать кино теперь проще. Как работает Московская цифровая киноплатформа
Снимать кино теперь проще. Как работает Московская цифровая киноплатформа
Берегите себя
Берегите себя
Великие люди, которые дорвались до современных технологий
Великие люди, которые дорвались до современных технологий
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Птицы на украшенных деревьях

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Юмор#Прикол#люди#ДТП#полиция#Еда#улыбнуло#Россия
#в мире#машина#животные#факты#авто аварии#кино#позитив#забавно#Ynews#Девушка
#автомобили#интересно#интересное#аварии#Автовсячина#фильм#история#новости#природа#кража
Быть таким как все с детства не умел? Быть таким как все с детства не умел? Сколько просрочки можно купить в Германии на 8 евро Сколько просрочки можно купить в Германии на 8 евро 13 обычных продуктов питания, которые по разным причинам были запрещены в некоторых странах мира 13 обычных продуктов питания, которые по разным причинам были запрещены в некоторых странах мира 11 необычных супов со всего мира 11 необычных супов со всего мира Что не так с молочкой в Германии? Что не так с молочкой в Германии? С огурцом и гречкой: 20 необычных вкусов мороженого С огурцом и гречкой: 20 необычных вкусов мороженого

На что жалуетесь?

Вернуться