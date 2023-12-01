12 опасных продуктов питания, которые по-прежнему пользуются популярностью

Хаукарль — старинное национальное блюдо викингов, которое обладает не только неприятным запахом, но и вкусом. Его готовят из мяса гренландской акулы, которое само по себе является достаточно токсичным. Поэтому деликатес крайне важно правильно приготовить.

Тушу акулы погружают на несколько недель в песчаную яму и придавливают камнями. Ферментация, проведённая таким образом позволяет избавиться от токсинов. Затем мясо нужно хорошо просушить. У готового блюда появляется душок, напоминающий запах сыра с плесенью с примесью аммиака.