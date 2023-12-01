12 опасных продуктов питания, которые по-прежнему пользуются популярностью

Риск — дело благородное. Но стоит ли рисковать собственными здоровьем и даже жизнью, если речь идёт, например, о поедании какой-либо необычной еды? Сомнительный и какой-то совсем нечестный выбор.
Однако некоторые люди убеждены, что ради вкусного лакомства можно повысить ставки. Главное, подойти к такой трапезе более ответственно (всё проверить миллион раз и убедиться в добросовестности повара). Во многих странах есть такие специфические деликатесы, которые отважится попробовать только самый избалованный и смелый гурман. Давайте же посмотрим, как они выглядят.
Хаукарль — старинное национальное блюдо викингов, которое обладает не только неприятным запахом, но и вкусом. Его готовят из мяса гренландской акулы, которое само по себе является достаточно токсичным. Поэтому деликатес крайне важно правильно приготовить.
Тушу акулы погружают на несколько недель в песчаную яму и придавливают камнями. Ферментация, проведённая таким образом позволяет избавиться от токсинов. Затем мясо нужно хорошо просушить. У готового блюда появляется душок, напоминающий запах сыра с плесенью с примесью аммиака.
Тапиоку часто добавляют в различные десерты и напитки. Это крахмалистый продукт, который добывают из корней растения маниоки. Неправильная обработка тапиоки может впоследствии навредить здоровью человека. Вещество содержит цианид, который способен вызвать отравление, амблиопию, различные патологии нервной системы и даже диабет.
Этот сыр для настоящих ценителей экзотики. Его готовят с использованием личинок особой сырной мухи, которые помогают продукту созревать и ферментироваться. Кстати, готовый сыр употребляется вместе с живыми насекомыми. Такая вот своеобразная добавочка.
Эти моллюски выращиваются и употребляются в пищу во многих странах. Однако ряд государств запретил импорт этого продукта. А всё из-за повышенных рисков заразиться гепатитом А от испорченных моллюсков.
Повару нужно быть максимально бдительным, так как в клыках этого паука содержится сильнейший яд. При непрофессиональной готовке такое блюдо может запросто привести к летальному исходу.
Суперострые сорта перца чили способны привести к аллергии и дыхательной недостаточности. В некоторых случаях он даже вызывают нарушения работы сердца.
Медуз многих видов люди спокойно употребляют в пищу. В их числе и медуза Номура. Во время её приготовления повару нужно устранить все участки, содержащие яд. Он включает 200 токсинов, каждый из которых может воздействовать на определенные органы и наносить серьёзный вред организму.
Плоды национального фрукта Ямайки нельзя употреблять в пищу, пока они не созреют и не раскроются. Если человек съест недозревший плод, ему грозит отравление гипоглицином. Употреблять в пищу можно только мякоть — чёрные косточки и кожуру выбрасывают.
Это особый деликатес, который представляет собой ферментированную кефаль. Странному лакомству тысячи лет, при этом его рецептура практически не изменилась. Рыбу предварительно высушивают на солнце, а после заливают специальным соляным раствором. Неправильно приготовленное блюдо может вызвать тяжёлое поражение нервной системы, паралич и даже привести к гибели.
Многие люди делают из бузины варенье и сиропы. Однако в недозревших ягодах могут содержаться цианогенные гликозиды, которые, попадая в организм человека, превращаются в синильную кислоту. Она в свою очередь вызывает серьёзные симптомы отравления.
Это ядовитый плод, который делают съедобным путём ферментации. В нём содержится большое количество цианида, поэтому его поедание в необработанном виде является губительным для человека.
Этот хорошо знакомый орех категорически нельзя употреблять в сыром виде, ведь в его составе содержится урушиол — маслянистый токсин. Кешью, который продаётся в магазинах, предварительно обрабатывают паром. Поэтому он полностью безопасен.
Источник:
- С огурцом и гречкой: 20 необычных вкусов мороженого
- Сколько просрочки можно купить в Германии на 8 евро
- Что не так с молочкой в Германии?
- 13 обычных продуктов питания, которые по разным причинам были запрещены в некоторых странах мира
- 11 необычных супов со всего мира
Вся эта «экзотика», от того, что попросту больше нечего жрать.
Или дикая жара, как в Египте, где за пару часов всё пропадает