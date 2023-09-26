Полный процесс производства лапши быстрого приготовления

Сложно найти человека, который не пробовал бы лапшу быстрого приготовления. Можно, конечно, бесконечно спорить о пользе и вреде этого продукта, но иногда так хочется съесть ароматную порцию лапшички! А изобрёл это блюдо японец Момофуку Андо ещё в 1958 году, назвав его Chikin Ramen (название это происходит от традиционного блюда на основе лапши и курицы).