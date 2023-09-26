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Полный процесс производства лапши быстрого приготовления

Полный процесс производства лапши быстрого приготовления

Автор:
26 сентября 2023 11:39
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Видео   Еда   в мире   вкусно   интересно   лапши быстрого приготовления   фото   
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Сложно найти человека, который не пробовал бы лапшу быстрого приготовления. Можно, конечно, бесконечно спорить о пользе и вреде этого продукта, но иногда так хочется съесть ароматную порцию лапшички! А изобрёл это блюдо японец Момофуку Андо ещё в 1958 году, назвав его Chikin Ramen (название это происходит от традиционного блюда на основе лапши и курицы).

Этот продукт стал настолько популярен, что в 2020 году Япония назвала лапшу быстрого приготовления своим главным изобретением 20-го века! И сегодня мы хотим показать вам видео процесса производства лапши быстрого приготовления на южнокорейском заводе, которым поделился YouTube-канал «Yummy Yammy».


Вся магия создания лапши быстрого приготовления начинается вот здесь

В бак с солевым раствором заливается натуральный куриный бульон

Жидкость тщательно перемешивают до полного соединения ингредиентов

Далее в смесителе куриный рассол соединяют с мукой высшего сорта

Готовое тесто отправляют в камеру дозревания

Через определённый срок измеряют процент влажности теста

К слову, тесто обладает неоднородной текстурой и выглядит рассыпчатым. Но его структура правильной плотности и пластичности, чтобы при раскатке сохранялось целостность полотна.


Готовое тесто поступает на раскатку

В начале процесса толщина теста составляет примерно 1 см

Но после многоступенчатой раскатки под валами и прессами оно становится толщиной всего около 1 мм.


После раскатки тесто попадает на узел продольной резки

А сейчас мы раскроем тайну века: как же получаются лапшичные кудряшки? На самом деле всё гораздо проще, чем кажется. В процессе нарезки одно из лезвий двигается чуть медленнее, чем другое. Из-за этого лапша как бы сминается, образуя массу волнистой формы. Дело закрыто! 🙂


Кстати, придумали эту форму для лапши не просто так

Такую узнаваемую форму лапше придают специально для того, чтобы её было удобнее заваривать и есть.


Нарезанная лапша отправляется в барокамеру на пропаривание до полной готовности

Далее пропаренную лапшу укладывают в формы

Ещё раз поливают солевым раствором

И отправляют на обжаривание во фритюре

Обжаривание в масле является одним из ключевых моментов производства

Благодаря обжарке лапша приобретает пористую структуру, что и делает её такой быстрой в приготовлении. Горячая вода распаривает лапшу изнутри, увеличивая её в объёме и делая мягче.


На конвейере лапша проходит контроль стандарта и качества

С помощью металлических грузиков удаляются лишние лапшинки, выбившиеся из брикета. Это помогает готовому продукту иметь идеальную форму.


После всех манипуляций лапша поступает в фасовочный цех

Здесь собирают полный набор: лапша, бульон, сушёные овощи. Что характерно для конкретного производства — мясной бульон вываривают из натуральных костей, свежие овощи сублимируют прямо на фабрике, а мясной соус делают из натурального мяса. Конечно, разные производства отличаются: одни используют более химические приправы, другие же стремятся к натуральному производству, насколько это возможно.


Сформированный набор отправляют на ленту упаковки

Здесь происходит фасовка готового продукта

Который далее отправляется на магазинные полки

Приятного аппетита!

Здесь вы можете увидеть весь процесс производства лапши, начиная с изготовления соуса и овощей


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Метки: Видео   Еда   в мире   вкусно   интересно   лапши быстрого приготовления   фото   
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9  комментариев
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93
ruslan d 2 часа назад
Сколько же раз она выручала
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4k
Сергей С Минуту назад
Ну не так уж и плохо
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36k
Опаньки 24 минуты назад
буду знать, как выглядят смешанные натуральная соль с натуральным бульоном )
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10k
Борис Карабанов Полчаса назад
Натуральный бульон, натуральные овощи... Дык, это не дошик, а просто борщ какой-то! А так сразу и не скажешь, если не знать.
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3k
Pioner76 37 минут назад
Про ингридиенты высшего сорта я что то засомневался.
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15k
Александр 43 минуты назад
Охотно верю...

Если всё так, то, откуда берутся всякие постЫ и репортажи о "вредности" сего продукта?
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24k
SolomonA 51 минуту назад
Дошика захотелось... Обед скоро..
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