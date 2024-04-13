Как снимали фильм "Большой": кадры со съемок и 13 интересных фактов о фильме

1. История фильма "Большой" началась с младшей сестры Стивена Спилберга - Энн, ведь именно в соавторстве с Гэри Россом она написала самый первый вариант сценария к данному фильму.

В качестве режиссера хотели подтянуть самого Стивена Спилберга. Более того, все были просто уверены, что в режиссерское кресло сядет сам Стивен Спилберг. Именно поэтому в качестве сценариста взяли его сестру. И кстати, это был в принципе последний фильм, в создании которого участвовала Энн Спилберг. После этого она навсегда ушла из кино.

Но Стивен Спилберг отказался снимать фильм "Большой". Тогда продюсер Джеймс Брукс позвал Пенни Маршалл, которая уже имела опыт с подобными фильмами.