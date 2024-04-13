Как снимали фильм "Большой": кадры со съемок и 13 интересных фактов о фильме

«Большой» — вряд ли единственный фильм, где герой внезапно изменяет возраст, и оказывается в чужом теле. Но и сегодня он остается одним из самых ярких представителей этого жанра.
1. История фильма "Большой" началась с младшей сестры Стивена Спилберга - Энн, ведь именно в соавторстве с Гэри Россом она написала самый первый вариант сценария к данному фильму.
В качестве режиссера хотели подтянуть самого Стивена Спилберга. Более того, все были просто уверены, что в режиссерское кресло сядет сам Стивен Спилберг. Именно поэтому в качестве сценариста взяли его сестру. И кстати, это был в принципе последний фильм, в создании которого участвовала Энн Спилберг. После этого она навсегда ушла из кино.
Но Стивен Спилберг отказался снимать фильм "Большой". Тогда продюсер Джеймс Брукс позвал Пенни Маршалл, которая уже имела опыт с подобными фильмами.
2. На роль главного героя (ставшего взрослым Джошуа) Пенни Маршалл пригласила Тома Хэнкса, но он отказался (да-да, именно отказался). Также, Пенни видела в роли Джоша таких актеров как Кевин Костнер, Уоррен Битти и Дэннис Куэйд. Но все они отказались, так как не хотели играть ребенка в теле взрослого.
А вот Джон Траволта, прочитав сценарий, захотел сыграть эту роль. Более того, он был настолько настойчивым, что просто всех достал. Вот только сам Траволта на эту роль никак не подходил, поэтому ему отказали. Да и в то время карьера Траволты была в большом упадке, и создатели не хотели, чтобы актер испортил им фильм своим появлением.
Также, интерес к роли Джоша проявил актер Энди Гарсия, но ему отказали из-за того, что он был пуэрториканцем.
В итоге Пенни Маршалл обратилась к своему старому другу Роберту Де Ниро, и тот даже согласился. Правда, работать он согласился за гонорар в размере 6 миллионов долларов. Продюсеры же на такой шаг не согласились и предложили Пенни поделиться с ним своим гонораром. Более того, режиссер даже была готова отказаться от части своего гонорара в пользу Де Ниро, но на такое не согласился сам актер.
3. Но почему в итоге именно Том Хэнкс сыграл Джоша, если изначально он отказался от этой роли? Неужели ему предложили больше денег? Нет. Все гораздо интереснее. Когда Хэнкс узнал, что главную роль в этом фильме готов был сыграть сам Роберт Де Ниро, то он резко пересмотрел свое мнение.
4. Дэвид Москоу, сыгравший 12-летнего Джоша, изначально должен был сыграть Билли (друга главного героя) так как он вообще не был похож на Роберта Де Ниро. Но когда на роль утвердили Тома Хэнкса, Дэвиду дали роль самого Джоша.
Правда, вряд ли это можно назвать успехом, так как у Билли гораздо больше экранного времени.
5. Сегодня Барри Зоненфильд известен как режиссер таких популярных фильмов как "Семейка Аддамс", "Люди в черном", "Достать коротышку" и т.д. Но к конц 80-х он еще не снял ни одного фильма в качестве режиссера, а был известен лишь как оператор. Он же и стал оператором фильма "Большой".
По его словам, он постоянно ссорился с Пенни Маршалл, так как у них были разногласия по поводу того, как именно нужно снимать фильм. Барри любил работать по заранее намеченному плану, тогда как Пенни любила снимать несколько вариантов, после чего выбрать самый лучший.
Дошло даже до того, что Пенни Маршалл решила уволить несговорчивого оператора, но боссы студии ей в этом отказали.
6. Игры, в которую играет Джош в начале фильма, не существует. Данную анимацию сделали специально для фильма. Но после успеха картины многие захотели поиграть в эту игру.
Кстати об играх. Друзья, так как на данном канале я освещаю теперь только тему ностальгических фильмов, то я решил создать отдельный канал "Ретрогеймер 90", который посвящен исключительно ностальгическим играм. Так что если вы любите старые добрые игры, и хотели бы поностальгировать, а возможно и узнать что-то новенькое о хитах прошлого, то присоединяйтесь. Буду рад вас видеть среди подписчиков.
7. Чтобы Том Хэнкс лучше смог сыграть ребенка, Пенни Маршалл попросила Дэвида Москоу (актера, сыгравшего 12-летнего Джоша), отыграть некоторые сцены взрослого Джоша. Все эти сцены Пенни записала на видеокамеру, после чего отдала кассету Хэнксу. Именно по этим съемкам Хэнкс и отрабатывал свою роль.
8. Изначально, режиссер никак не могла принять решение о том, какого цвета будут волосы у актрисы Элизабет Перкинс, сыгравшую Сьюзан. Поэтому приходилось снимать по несколько одинаковых сцен, меняя рыжий и светлый (блонд) парик на лету.
9. Сцена, где взрослый Джош дурачится вместе со своим приятелем Билли, стреляя в друг друга пастой из баллончиков, родилась практически случайно, так как в сценарии ее прописано не было.
Для того, чтобы Дети-актеры лучше взаимодействовали с Томом Хэнксом, Пенни Маршалл организовала небольшую тусовку, где Хэнкс должен был целый день веселиться с детьми в комнате, наполненной игрушками. Именно тогда и родилась идея сделать сцену с пастой.
10. Джон Ловиц, сыгравший коллегу взрослого Джоша по имени Скотти Бреннен, изначально должен был сниматься в большем количестве сцен, но из-за того, что актер заболел гриппом, он выбыл из съемочного процесса на несколько недель, из-за чего его роль пришлось сильно сократить.
Как признавался сам актер, на самом деле он выздоровел довольно быстро, но так как он считал, что фильм будет провальным, то решил продлить себе больничный, чтобы как можно меньше появляться в фильме.
Но когда Джон узнал о том, что фильм стал успешным, собрав отличную кассу, то он сильно расстроился, ведь по сути он сам практически полностью убрал себя из этого фильма.
11. Наверняка многие из вас помнят сцену в магазине, где Джош вместе со своим боссом играют в 4 ноги на большом напольном пианино. Настоящее пианино было довольно маленьким для того, чтобы двое взрослых мужчин могли на нем сыграть ногами вместе, поэтому пришлось нанять профессионала, который сделал большую копию этого инструмента.
Тому Хэнкус и Роберту Лоджиа выдали полномасштабные макеты этого пианино, чтобы они смогли отработать необходимые движения.
12. Кстати, изначально планировалось, что во время игры на напольном пианино будут использованы дублеры. Сами же Хэнкс и Лоджиа должны были лишь танцевать в такт на крупных планах.
Но актеры наотрез отказались от дублеров и решили, что они сами справятся с этой задачей. И ведь действительно справились, причем с первого же дубля.
13. При бюджете в 18 миллионов долларов фильм "Большой" собрал в прокате 151,6 миллионов, что однозначно стало успехом. Более того, фильм вошел в пятерку самых кассовых фильмов 1988 года, а также стал первым фильмом, который сняла женщина, и который при этом собрал свыше 100 миллионов долларов.
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