В России провели уникальную операцию по спасению лица ребенка, изуродованного собакой

Пока ребёнка везли в больницу, местные хирурги провели консилиум и пришли к выводу, что помочь мальчику они не смогут, еще никогда в России не проводили подобных операций.

Краснодарский хирург Алексей Дикарев со своей командой вызвались провести операцию, на их счету уже было восстановление лица, но только взрослого мужчины после несчастного происшествия на производстве.