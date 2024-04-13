FISHKINET
Сообщество Медицина на Фишках 1418 постов • 224 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Медицина на Фишках
В России провели уникальную операцию по спасению лица ребенка, изуродованного собакой

В России провели уникальную операцию по спасению лица ребенка, изуродованного собакой

Автор:
13 апреля 2024 08:36
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: врачи   карачаево-черкесия   ребенок   собака   фото   хирург Алексей Дикарев   
1464
5
Открыть все картинки 18+

Трагедия произошла в Карачаево-Черкесии 23 марта. 4-летний мальчик, играя в футбол, случайно забросил его в собачью будку. А когда попытался его достать, агрессивный пес оторвал ребенку нос и щеку.

Ребенка экстренно госпитализировали в главную клинику Карачаево-Черкессии. Повезло, что откушенные части лица собака не успела сожрать, и их вместе с пострадавшим доставили в детскую краевую больницу.


×

Пока ребёнка везли в больницу, местные хирурги провели консилиум и пришли к выводу, что помочь мальчику они не смогут, еще никогда в России не проводили подобных операций.


Краснодарский хирург Алексей Дикарев со своей командой вызвались провести операцию, на их счету уже было восстановление лица, но только взрослого мужчины после несчастного происшествия на производстве.


«Этот был вечер субботы. Я нашей рабочей группе дал команду готовности выезда в Черкесск в течение часа с подготовкой инструментов и расходников. Но администрация Черкесска приняла решение, и парня отправили спецтранспортом в Краснодар», — рассказал Алексей Дикарев.


Уже через 8 часов мальчик оказался на операционном столе. Между нападением собаки и операций прошло всего 12 часов, и благодаря оперативности всех служб стала возможна именно реплантация родного лицевого лоскута ребенка.


6 часов длилась сложнейшая операция. Пришили за один раз — сплошным лоскутом, раньше подобные операции проводились лоскутным методом. Мальчику удалось восстановить губы, рот, нос и мышцу рта.


Уникальность этой операции заключалась еще и в том, что все ткани родные, и удалось обойтись без трансплантации. По данным медиков, сейчас ребенок стабилен и идет на поправку. За три недели ткани прижились на 75%.


Теперь эту операцию обсуждают ведущие хирурги России и мира, она войдет в учебники по медицине. Как отметил сам Дикарев, до этого момента в России не проводилось ни одной реплантации лица.

В качестве альтернативы данной операции могла бы быть трансплантация лица от другого человека, но в этом случае мальчику пришлось бы всю жизнь принимать лекарства.


Собаку, изуродовавшую ребенка, усыпили.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Медицина на Фишках"
Метки: врачи   карачаево-черкесия   ребенок   собака   фото   хирург Алексей Дикарев   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
40k
АнтонПолднев 54 минуты назад
Что ж там интересно за собака? Баскервилей?
Хирургам конечно огромный респект.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98
  • Дата регистрации: 16.02.2020
  • 1078 постов (1070 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

103748



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Пост посвящён археологам на 97%
Пост посвящён археологам на 97%
Тяжёлая ракета-носитель "Ангара-А5" успешно стартовала с космодрома Восточный
Тяжёлая ракета-носитель "Ангара-А5" успешно стартовала с космодрома Восточный
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 апреля
С добрым утром
С добрым утром
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 8 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Прикол#люди#в мире#факты#Автовсячина#Китай#США#дети
#машина#животные#Юмор#аварии#интересно#кот#собака#фильм#Россия#Еда
#автомобили#история#ДТП#авто аварии#забавно#интересное#кино#полиция#Пёс#нападение
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома Собака напала на женщину и изуродовала ей лицо Собака напала на женщину и изуродовала ей лицо К чему привела политика одного ребенка в Китае К чему привела политика одного ребенка в Китае Бультерьер признан самой дружелюбной породой собак Бультерьер признан самой дружелюбной породой собак Задержана Антонина Мартынова, которая обвинялась в покушении на убийство дочери, но сбежала от следствия Задержана Антонина Мартынова, которая обвинялась в покушении на убийство дочери, но сбежала от... Не вышли мордой: 10 пород собак, которые по мнению обычных людей являются самыми некрасивыми Не вышли мордой: 10 пород собак, которые по мнению обычных людей являются самыми некрасивыми

На что жалуетесь?

Вернуться