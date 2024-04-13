В России провели уникальную операцию по спасению лица ребенка, изуродованного собакой

Трагедия произошла в Карачаево-Черкесии 23 марта. 4-летний мальчик, играя в футбол, случайно забросил его в собачью будку. А когда попытался его достать, агрессивный пес оторвал ребенку нос и щеку.
Ребенка экстренно госпитализировали в главную клинику Карачаево-Черкессии. Повезло, что откушенные части лица собака не успела сожрать, и их вместе с пострадавшим доставили в детскую краевую больницу.
Пока ребёнка везли в больницу, местные хирурги провели консилиум и пришли к выводу, что помочь мальчику они не смогут, еще никогда в России не проводили подобных операций.
Краснодарский хирург Алексей Дикарев со своей командой вызвались провести операцию, на их счету уже было восстановление лица, но только взрослого мужчины после несчастного происшествия на производстве.
«Этот был вечер субботы. Я нашей рабочей группе дал команду готовности выезда в Черкесск в течение часа с подготовкой инструментов и расходников. Но администрация Черкесска приняла решение, и парня отправили спецтранспортом в Краснодар», — рассказал Алексей Дикарев.
Уже через 8 часов мальчик оказался на операционном столе. Между нападением собаки и операций прошло всего 12 часов, и благодаря оперативности всех служб стала возможна именно реплантация родного лицевого лоскута ребенка.
6 часов длилась сложнейшая операция. Пришили за один раз — сплошным лоскутом, раньше подобные операции проводились лоскутным методом. Мальчику удалось восстановить губы, рот, нос и мышцу рта.
Уникальность этой операции заключалась еще и в том, что все ткани родные, и удалось обойтись без трансплантации. По данным медиков, сейчас ребенок стабилен и идет на поправку. За три недели ткани прижились на 75%.
Теперь эту операцию обсуждают ведущие хирурги России и мира, она войдет в учебники по медицине. Как отметил сам Дикарев, до этого момента в России не проводилось ни одной реплантации лица.
В качестве альтернативы данной операции могла бы быть трансплантация лица от другого человека, но в этом случае мальчику пришлось бы всю жизнь принимать лекарства.
Собаку, изуродовавшую ребенка, усыпили.
Источник:
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Хирургам конечно огромный респект.