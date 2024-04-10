Не вышли мордой: 10 пород собак, которые по мнению обычных людей являются самыми некрасивыми

"Друг, теперь все хорошо" (3 фото+6 видео)

15 стран, в которых запрещены конкретные породы собак

Мареммо-абруццкая овчарка: когда белый и пушистый не синоним доброты

Тибетский мастиф: они и правда такие гигантские, или это всё маркетинговый трюк

Немецкая овчарка: как за пару десятков лет люди угробили идеальную породу собак

Забудьте всё, что вы знали о Сиба-ину. Это самая примитивная порода собак, и она разрушит вашу...