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Не вышли мордой: 10 пород собак, которые по мнению обычных людей являются самыми некрасивыми

Не вышли мордой: 10 пород собак, которые по мнению обычных людей являются самыми некрасивыми

Автор:
10 апреля 2024 09:06
Сообщество : Животные
Метки: Не вышли мордой   животные   некрасивые   порода   собака   фото   
1815
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Сколько пород собак вы знаете? 20, 30, а может даже 40? На самом деле в настоящий момент насчитывается около 400 пород. Одни из них известны во всём мире, а другие только в рамках стран, где они были выведены.

Организация Puppies.co.uk  задалась странной целью и решила выяснить, какие породы собак люди считают самыми некрасивыми. Для этого они провели собственное расследование в интернете и составили список пород, которым пользователи симпатизируют меньше всего.

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Количество баллов: 3,216

Команда Puppies.co.uk изучила тысячи постов на Reddit и X (ранее Twitter), начиная с 2018 года. Затем исследователи отобрали наиболее часто упоминаемые породы собак и провели расчёты на основе индекса лояльности. Порода, набравшая наибольшее количество баллов, была признана самой неудачной на вид. Максимально возможный балл — 5.

Количество баллов: 3,24

При расчётах учитывались не только написанные мнения людей, но и ключевые слова, смайлы, а также реакции, содержащие негативный оттенок по отношению к той или иной породе собак.

Количество баллов: 3,26

Количество баллов: 3,31

Количество баллов: 3,43

Количество баллов: 3,46

Количество баллов: 3,5

Количество баллов: 3,51

Добрые гиганты, которых нередко называют «королевскими собаками Шотландии», занимают почётное третье место.

Количество баллов: 4,13

Первоначально выведенные для охоты на оленей, кабанов и кроликов, бладхаунды заняли второе место.

Количество баллов: 4,19

По данным исследования Puppies.co.uk, мопсы были признаны самой несимпатичной собакой в ​​мире. Порода, имеющая узнаваемую морщинистую морду и завитый смешной хвост, набрала максимальное количество баллов.

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Метки: Не вышли мордой   животные   некрасивые   порода   собака   фото   
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8  комментариев
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54k
Aleksandr Час назад
А это просто образец красоты, не попавший в рейтинг...

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2k
Алексей Гулевич Полчаса назад
ТАКЪ !!!!
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2k
Г. Бухарь-Заколдырский 36 минут назад
ВСЕ милахи))
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10k
vasilykopkov 43 минуты назад
Все классные.
Наверное опрос проводился среди кошатников...
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5k
Наталья Час назад
Комментарий к фото
Этот рыжий, справа, точно не обросший мужик?
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17k
Алексей 2 часа назад
10,5,3 и 2 вполне милые мордахи.
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3862 поста (3716 в горячем)

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