Не вышли мордой: 10 пород собак, которые по мнению обычных людей являются самыми некрасивыми

Сколько пород собак вы знаете? 20, 30, а может даже 40? На самом деле в настоящий момент насчитывается около 400 пород. Одни из них известны во всём мире, а другие только в рамках стран, где они были выведены.
Организация Puppies.co.uk задалась странной целью и решила выяснить, какие породы собак люди считают самыми некрасивыми. Для этого они провели собственное расследование в интернете и составили список пород, которым пользователи симпатизируют меньше всего.
Количество баллов: 3,216
Команда Puppies.co.uk изучила тысячи постов на Reddit и X (ранее Twitter), начиная с 2018 года. Затем исследователи отобрали наиболее часто упоминаемые породы собак и провели расчёты на основе индекса лояльности. Порода, набравшая наибольшее количество баллов, была признана самой неудачной на вид. Максимально возможный балл — 5.
Количество баллов: 3,24
При расчётах учитывались не только написанные мнения людей, но и ключевые слова, смайлы, а также реакции, содержащие негативный оттенок по отношению к той или иной породе собак.
Количество баллов: 3,26
Количество баллов: 3,31
Количество баллов: 3,43
Количество баллов: 3,46
Количество баллов: 3,5
Количество баллов: 3,51
Добрые гиганты, которых нередко называют «королевскими собаками Шотландии», занимают почётное третье место.
Количество баллов: 4,13
Первоначально выведенные для охоты на оленей, кабанов и кроликов, бладхаунды заняли второе место.
Количество баллов: 4,19
По данным исследования Puppies.co.uk, мопсы были признаны самой несимпатичной собакой в мире. Порода, имеющая узнаваемую морщинистую морду и завитый смешной хвост, набрала максимальное количество баллов.
Источник:
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Наверное опрос проводился среди кошатников...