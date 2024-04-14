В Краснодаре уволили хирурга, который пришил ребенку лицо, откушенное собакой

4-летний мальчик, играя в футбол, случайно забросил его в собачью будку. А когда попытался его достать, агрессивный пес оторвал ребенку нос и щеку. Алексей Дикарев взялся за рисковую операцию по восстановлению лица и оперировал 12 часов.
Операцию уже назвали уникальной, Алексей Дикарев кандидат медицинских наук и до недавнего времени был сотрудником Кубанского медицинского университета.
Но после проведенной операции, результаты которой на тот момент были непредсказуемыми, руководство вуза предложило ему уволиться.
"Чтобы не подводить коллег, я ушел по собственному желанию, - сказал доктор в беседе с корреспондентом "РГ". - Ведь в вузе назвали саму операцию противоречивой. Но я был уверен, что поступил правильно, согласившись взяться за нее. Если у врача есть хотя бы один шанс помочь человеку, он должен это делать. Я верил, что мы сможем спасти ребенку лицо. И счастлив, что не ошибся".
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ссыкуны и лузеры из руководства, которые привыкли действовать по проверенным шаблонам, просто прикрыли свои худые, никчемные задницы.
А менталитет кубаноидов. это отдельная тема разговора.
А потом удивляются, почему уровень медицины в Москве много выше, чем в среднем по России?