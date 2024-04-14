В Краснодаре уволили хирурга, который пришил ребенку лицо, откушенное собакой

Операцию уже назвали уникальной, Алексей Дикарев кандидат медицинских наук и до недавнего времени был сотрудником Кубанского медицинского университета.

Но после проведенной операции, результаты которой на тот момент были непредсказуемыми, руководство вуза предложило ему уволиться.

"Чтобы не подводить коллег, я ушел по собственному желанию, - сказал доктор в беседе с корреспондентом "РГ". - Ведь в вузе назвали саму операцию противоречивой. Но я был уверен, что поступил правильно, согласившись взяться за нее. Если у врача есть хотя бы один шанс помочь человеку, он должен это делать. Я верил, что мы сможем спасти ребенку лицо. И счастлив, что не ошибся".