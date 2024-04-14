FISHKINET
Сообщество Медицина на Фишках 1419 постов • 224 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Медицина на Фишках
В Краснодаре уволили хирурга, который пришил ребенку лицо, откушенное собакой

В Краснодаре уволили хирурга, который пришил ребенку лицо, откушенное собакой

Автор:
14 апреля 2024 11:45
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Видео   Краснодар   дебилы   маразм   пришил ребенку лицо   увольнение   хирург   
2428
1
1

4-летний мальчик, играя в футбол, случайно забросил его в собачью будку. А когда попытался его достать, агрессивный пес оторвал ребенку нос и щеку. Алексей Дикарев взялся за рисковую операцию по восстановлению лица и оперировал 12 часов.

Операцию уже назвали уникальной, Алексей Дикарев кандидат медицинских наук и до недавнего времени был сотрудником Кубанского медицинского университета.


Но после проведенной операции, результаты которой на тот момент были непредсказуемыми, руководство вуза предложило ему уволиться.

"Чтобы не подводить коллег, я ушел по собственному желанию, - сказал доктор в беседе с корреспондентом "РГ". - Ведь в вузе назвали саму операцию противоречивой. Но я был уверен, что поступил правильно, согласившись взяться за нее. Если у врача есть хотя бы один шанс помочь человеку, он должен это делать. Я верил, что мы сможем спасти ребенку лицо. И счастлив, что не ошибся".



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Медицина на Фишках"
Метки: Видео   Краснодар   дебилы   маразм   пришил ребенку лицо   увольнение   хирург   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
44  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Alex Час назад
Дебилы что ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
7k
Duckk 8 минут назад
Предлагаю оторвать морды от черепа у руководства ВУЗа. А когда попросят пришить обратно - развести руками, и сказать, что уже некому их ремонтировать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Света 17 минут назад
Ну вот. А мы удивляемся что столько столетий кровопускание считалось отличным средством ото всех болячек, от насморка до ранения в живот. Тогда тоже немало нормальных врачей понимали что это хрень. Но "заслуженные", с "классическим образованием" лекаришки не принмали рациональное и прогрессивное, и заставляли лечить по "принятой веками методе". Вот и эти ублюдки заслуженные и небось с другими регалиями, плюс с наверняка приличной зарплатой, свои ж.опы в гузку сжали и забоялись риска. А хирург молодец! Надеюсь он найдёт себе место со своими золотыми руками и светлой головой и будет дальше спасать людей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Shtoppi Полчаса назад
«Но после проведенной операции, результаты которой на тот момент были непредсказуемыми, руководство вуза предложило ему уволиться.»
------------
ссыкуны и лузеры из руководства, которые привыкли действовать по проверенным шаблонам, просто прикрыли свои худые, никчемные задницы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Григорий Полчаса назад
человек пол жизни готовился, развивался, сделал такое, что могут единицы и бац. жёстко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
992
MidMaster Полчаса назад
Это какая-то внутренняя кухня, которой нормальному человеку хрен понять.
А менталитет кубаноидов. это отдельная тема разговора.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Сол Гудман Полчаса назад
Не мешало бы, провести проверку в отношении руководства больницы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Vampire Полчаса назад
В приказном порядке обязать руководство лично проводить подобные операции и по всей строгости наказывать за отрицательный результат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
livaneth 36 минут назад
Теперь он будет работать в дорогой частной клинике. А простым жителям Краснодара я хочу пожелать здоровья.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Babangdida 38 минут назад
Может ВУЗ-у надо на попятную, мол простите нас неверующих, были не правы и не изволите ли возвратится?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Alex 55 минут назад
Написал жалобу в Минздрав, совсем еб**лись поганые чинуши.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
7k
Трям 57 минут назад
Чивобля? О чем пост? Я .нихуя не понял!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
АнтонПолднев Час назад
Чёт я ничего не понял. Очень хочется послушать комментарии ВУЗа. Они считают, что нужно было оставить ребёнка как было и не вмешиваться? Врачу. Или какая логика? Если она вообще у них есть...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Kucher Час назад
Не для того у нас уже который год Министерство здравоохранения "оптимизирует" медицину и определяет стандарты оказания медицинской помощи, чтоб их какие-то доктора нарушали. Все эти Сечины, Пироговы и Боткины - есть вредное явление для Министерства. Хороший врач должен быть ординарным, сереньким и безынициативным, действовать строго по стандартам, указанным Министерством.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Alex Час назад
Руководство больницы - конченные долб**бы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Максим Макашев Час назад
это не простой. Это - КОЗЫРНОЙ 3,143ДЕЦ!!! Да здравствуют наши чинуши от здравоЗАХОРОНЕНИЯ!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
surgy Час назад
Его заберут в Морозовскую или в детскую травматологическую на полянке. При том дадут и условия и оборудование, еще и денег предложат нормально.
А потом удивляются, почему уровень медицины в Москве много выше, чем в среднем по России?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Владимир Час назад
Кубаноиды мля.. Что им не так то? Дядька спас парню лицо, что не нравится чинушам?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
9k
Гвоздь Час назад
кому вообще нужны эти хирурги. Неудачникам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Terracotka
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1404 поста (1375 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

310961



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Пост посвящён археологам на 97%
Пост посвящён археологам на 97%
В Новосибирске тракторист радикально решил проблему с нелегальной торговлей мигрантов
В Новосибирске тракторист радикально решил проблему с нелегальной торговлей мигрантов
Набирающие популярность в сообществах
Блокадные "крысы"
Блокадные "крысы"
Художник Михаил Сатаров. Старая Москва
Художник Михаил Сатаров. Старая Москва
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 8 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересно#Прикол#люди#кот#природа#Китай#Санкт-Петербург#удивительно
#животные#в мире#Россия#забавно#война#милота#интересное#креатив#сарказм#работа
#Юмор#факты#СССР#кино#фильм#собака#полиция#нападение#США#красота
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома За поцелуй в краснодарском кафе суд оштрафовал двух девушек на 50 тысяч рублей каждую За поцелуй в краснодарском кафе суд оштрафовал двух девушек на 50 тысяч рублей каждую "Думал, что со стороны закона это нормально": стрелявший на свадьбе в Краснодаре извинился за своё поведение "Думал, что со стороны закона это нормально": стрелявший на свадьбе в Краснодаре извинился за... В центре Краснодара мужчина выстрелил в человека из ружья и спокойно сдался полиции В центре Краснодара мужчина выстрелил в человека из ружья и спокойно сдался полиции «Дамам там что-то привиделось»: волгоградский университет поддержал преподавателя, которого уволили из-за «неприличных» фотографий «Дамам там что-то привиделось»: волгоградский университет поддержал преподавателя, которого... Школьники Красногорска требуют вернуть физрука, которого несправедливо уволили из-за жалобы девятиклассника Школьники Красногорска требуют вернуть физрука, которого несправедливо уволили из-за жалобы...

На что жалуетесь?

Вернуться