Собачья работа: как Белка и Стрелка стали героями страны

Основные критерии были таковы: вес не более 6 кг, рост — до 35 — 37 см, возраст — от двух до пяти лет, наконец, светлый окрас, чтобы собак было лучше видно на мониторах. Собак внимательно осматривали врачи разных специальностей. Последовали напряженные тесты на вибростенде и центрифуге — в этих, как шутили космонавты, «вестиблюйных аппаратах». Потом вместе с собаками репетировали полёт, приучали их проводить целые сутки в путах проводов, почти в прикованном состоянии.

Желательны были и симпатичные мордочки — ведь собакам в случае удачного полета предстояло стать почти «кинозвездами». Им даже клички решено было подобрать подходящие. Например, Белку и Стрелку до подготовки к полету звали иначе — Альбиной и Маркизой. Но Белка и Стрелка — это звучало гораздо эффектнее и более по-советски. Сразу вспоминалась одна из знаменитых киногероинь Любови Орловой — письмоносица Стрелка из фильма «Волга-Волга»... Такими они и остались в истории.

Считается, что новые имена собакам дал маршал Митрофан Неделин, главный ракетчик Советского Союза. Всем — и военным, и ученым — понравилось, что имена «космических сестриц» рифмовались. Такой тандем запоминается с первого упоминания в прессе. На любом языке эти имена звучали бойко, стали успешным брендом.

Белка показывала лучшие результаты на тренировках, она оказалась прирожденным лидером. Стрелка немного уступала ей, но тоже с честью прошла через все испытания. Обеим собакам было около двух с половиной лет.

Система спасения

Белка и Стрелка изначально считались дублёрами двух других собак, Лисички и Чайки. Но полет первого «собачьего экипажа» обернулся трагедией.