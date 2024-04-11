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Задержана Антонина Мартынова, которая обвинялась в покушении на убийство дочери, но сбежала от следствия

Задержана Антонина Мартынова, которая обвинялась в покушении на убийство дочери, но сбежала от следствия

Автор:
11 апреля 2024 19:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: интересное   покушение на убийство   ребёнок   скрывалась от закона   следствие   убийство   фото   
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Женщина умудрялась скрываться от следствия 16 лет. Когда её задерживали, рядом с ней была молодая девушка, предположительно, та самая дочь, которую Антонина хотела убить.

Жительница Великого Новгорода Антонина Мартынова, находившаяся 16 лет в федеральном розыске, задержана правоохранительными органами, об этом сообщает ТАСС. Антонину обвиняли в покушении на убийство собственной дочери. Однако, в деле был лишь один очевидец - 11-летний ребёнок. Суд признал Мартынову виновной, но она не дождалась приговора и скрылась от следствия.

В материалах дела говорится, что Антонина хладнокровно сбросила свою дочь в лестничный проём, потому что хотела избавиться от неё. Прокуроры уверены, что двухлетняя девочка мешала Антонине строить отношения с мужчиной - главным редактором газеты Кириллом Мартыновым (признан иноагентом).

Однако, сама Антонина уверяет, что не собиралась убивать дочь, а наоборот пыталась её спасти. Антонина попыталась схватить дочь, но та сорвалась и упала на кафельный пол с высоты третьего этажа. Девочка выжила, но получила ушибы.

Она была в сознании - никаких переломов, только ушибы. Рядом с ней сидели мама и бабушка. Обе были очень напуганы, - рассказывает врач скорой помощи. По её мнению, это обычный недосмотр.

Однако, 11-летний мальчик рассказал полицейским, что видел, как женщина хладнокровно сбросила дочь вниз. А именно – просунула между перилами и хладнокровно отпустила. Суд согласился со словами ребёнка и выдвинул Антонине обвинения в покушении на убийство.

В принципе, да. Мальчик видел все своими глазами. Больше доказательств и не нужно. Мы проводили его психологическую экспертизу, экспертизу по зрению. Характеристика из школы у него хорошая. Он не фантазер, - заявил следователь Владимир Колодкин.

В СИЗО Мартынова провела недолго, после общественного резонанса вышла на свободу и добилась, чтобы ей разрешили видеться с ребенком. Но далее она не раз пропускала заседания суда, за что ее заочно арестовали. Суд присяжных назвал Мартынову виновной в попытке убийства. Однако, в тюрьму Антонина не отправилась. Женщина сбежала и скрывалась на протяжении 16 лет.

Задержали Антонину в Ставрополье. Рядом с ней была 18-летняя девушка, предположительно та самая дочь.

"Мартынова находилась в федеральном розыске, сейчас она задержана. В Новгородском областном суде состоится заседание 16 апреля. В 2008 году был вынесен вердикт присяжных, он был обвинительным. И, как вы знаете, после вердикта идет снова обсуждение вердикта, прения, последнее слово подсудимой и выносится уже приговор. Со стадии после вынесения вердикта присяжных Антонина Мартынова не явилась в судебное заседание, была объявлена в федеральный розыск", - сообщили в пресс-службе Новгородского областного суда.


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Метки: интересное   покушение на убийство   ребёнок   скрывалась от закона   следствие   убийство   фото   
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961
Доцент 7 минут назад
Очередной мутный высер от покемонки.
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−3
Игорь 11 минут назад
Здравcтвуйте. Извините, что пишу здеcь, больше негде..

Cейчаc ищу любую работу, но пока ничего не наxодитcя. Готов на любую подработку, а cейчаc дома еcть абcолютно нечего.
От голода почти теряю cознание. Одолжить проcто не у кого. Одолжите, пожалуйcта, на еду рублей 100-200. Хоть на булку xлеба, xоть на килограмм картошки.

Еcли оcтавите контакты, то я готов вернуть c первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом cлучае оcтавьте cвои контакты в личныx cообщенияx. Я верну 100%!

Пополните, пожалуйcта, номер телефона на любую cумму: +7 952 133 65 10 (баланc номера телефона у оператора или по CБП)

Заранее большое Вам человечеcкое cпаcибо.
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17k
GROMOZEKA 13 минут назад
« двухлетняя девочка мешала Антонине строить отношения с мужчиной - главным редактором газеты Кириллом Мартыновым (признан иноагентом).»

Хороша семейка
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52k
Элек Мек 23 минуты назад
Искали каких то 16 лет,дочь жива и вместе с мамой

Теперь видимо извинятся и отменят федеральный розыск?
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4919 постов (4705 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
353218



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