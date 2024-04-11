Задержана Антонина Мартынова, которая обвинялась в покушении на убийство дочери, но сбежала от следствия

Жительница Великого Новгорода Антонина Мартынова, находившаяся 16 лет в федеральном розыске, задержана правоохранительными органами, об этом сообщает ТАСС. Антонину обвиняли в покушении на убийство собственной дочери. Однако, в деле был лишь один очевидец - 11-летний ребёнок. Суд признал Мартынову виновной, но она не дождалась приговора и скрылась от следствия.

В материалах дела говорится, что Антонина хладнокровно сбросила свою дочь в лестничный проём, потому что хотела избавиться от неё. Прокуроры уверены, что двухлетняя девочка мешала Антонине строить отношения с мужчиной - главным редактором газеты Кириллом Мартыновым (признан иноагентом).