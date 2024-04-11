Задержана Антонина Мартынова, которая обвинялась в покушении на убийство дочери, но сбежала от следствия

Женщина умудрялась скрываться от следствия 16 лет. Когда её задерживали, рядом с ней была молодая девушка, предположительно, та самая дочь, которую Антонина хотела убить.
Жительница Великого Новгорода Антонина Мартынова, находившаяся 16 лет в федеральном розыске, задержана правоохранительными органами, об этом сообщает ТАСС. Антонину обвиняли в покушении на убийство собственной дочери. Однако, в деле был лишь один очевидец - 11-летний ребёнок. Суд признал Мартынову виновной, но она не дождалась приговора и скрылась от следствия.
В материалах дела говорится, что Антонина хладнокровно сбросила свою дочь в лестничный проём, потому что хотела избавиться от неё. Прокуроры уверены, что двухлетняя девочка мешала Антонине строить отношения с мужчиной - главным редактором газеты Кириллом Мартыновым (признан иноагентом).
Однако, сама Антонина уверяет, что не собиралась убивать дочь, а наоборот пыталась её спасти. Антонина попыталась схватить дочь, но та сорвалась и упала на кафельный пол с высоты третьего этажа. Девочка выжила, но получила ушибы.
Она была в сознании - никаких переломов, только ушибы. Рядом с ней сидели мама и бабушка. Обе были очень напуганы, - рассказывает врач скорой помощи. По её мнению, это обычный недосмотр.
Однако, 11-летний мальчик рассказал полицейским, что видел, как женщина хладнокровно сбросила дочь вниз. А именно – просунула между перилами и хладнокровно отпустила. Суд согласился со словами ребёнка и выдвинул Антонине обвинения в покушении на убийство.
В принципе, да. Мальчик видел все своими глазами. Больше доказательств и не нужно. Мы проводили его психологическую экспертизу, экспертизу по зрению. Характеристика из школы у него хорошая. Он не фантазер, - заявил следователь Владимир Колодкин.
В СИЗО Мартынова провела недолго, после общественного резонанса вышла на свободу и добилась, чтобы ей разрешили видеться с ребенком. Но далее она не раз пропускала заседания суда, за что ее заочно арестовали. Суд присяжных назвал Мартынову виновной в попытке убийства. Однако, в тюрьму Антонина не отправилась. Женщина сбежала и скрывалась на протяжении 16 лет.
Задержали Антонину в Ставрополье. Рядом с ней была 18-летняя девушка, предположительно та самая дочь.
"Мартынова находилась в федеральном розыске, сейчас она задержана. В Новгородском областном суде состоится заседание 16 апреля. В 2008 году был вынесен вердикт присяжных, он был обвинительным. И, как вы знаете, после вердикта идет снова обсуждение вердикта, прения, последнее слово подсудимой и выносится уже приговор. Со стадии после вынесения вердикта присяжных Антонина Мартынова не явилась в судебное заседание, была объявлена в федеральный розыск", - сообщили в пресс-службе Новгородского областного суда.
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Заранее большое Вам человечеcкое cпаcибо.
Хороша семейка
Теперь видимо извинятся и отменят федеральный розыск?