В горле мужчины начали расти волосы: врачи говорят, что это из-за курения

52-летний мужчина из Австрии, который в течение 30 лет выкуривал по пачке сигарет в день, столкнулся с редким осложнением — у него в горле начали расти волосы.

Пациент обратился к врачам с жалобами на хриплый голос, затрудненное дыхание и хронический кашель. Его сразу отправили на специальную процедуру, чтобы провести маленькую камеру по дыхательным путям. Таким образом удалось обнаружить несколько волосков, которые росли с того участка горла, где мужчине когда-то делали операцию (пересаживали кожу из уха).