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В горле мужчины начали расти волосы: врачи говорят, что это из-за курения

В горле мужчины начали расти волосы: врачи говорят, что это из-за курения

Автор:
25 июня 2024 10:01
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: в мире   волосы в горле   врачи   кашель   курение   люди   фото   
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Пациент обратился к врачам с жалобами на хриплый голос, затрудненное дыхание и хронический кашель.

52-летний мужчина из Австрии, который в течение 30 лет выкуривал по пачке сигарет в день, столкнулся с редким осложнением — у него в горле начали расти волосы.

Пациент обратился к врачам с жалобами на хриплый голос, затрудненное дыхание и хронический кашель. Его сразу отправили на специальную процедуру, чтобы провести маленькую камеру по дыхательным путям. Таким образом удалось обнаружить несколько волосков, которые росли с того участка горла, где мужчине когда-то делали операцию (пересаживали кожу из уха).

Волосы удалили, но они и в дальнейшем продолжали отрастать, поэтому австриец каждый раз повторно обращался за помощью в течение многих лет. Расстройство удалось вылечить только после того, как он бросил курить и решился на эндоскопическую аргоноплазменную коагуляцию — сжигание корня, из которого растут волосы.

По словам экспертов, в медицинской литературе описано лишь несколько подобных случаев. Причины заболевания до сих пор не изучены, однако врачи утверждают, что в этом случае рост был спровоцирован именно курением, что может вызывать воспаление тканей в горле и приводить к превращению стволовых клеток в волосяные фолликулы.

"Мы предполагаем, что рост волос в горле был спровоцирован именно вредной привычкой", — резюмировали авторы статьи в научном журнале American Journal of Case Reports.

Источник:

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Метки: в мире   волосы в горле   врачи   кашель   курение   люди   фото   
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3  комментария
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Yus Час назад
Ну да. Причина то не в том, что взяли с уха кожу с луковицами. А оказывается в курении. Ну вот 100%. И рост волос прекратился именно из за того, что курить бросил, а не из за того, что выжгли луковицы. ДБ.
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Anatolij Полчаса назад
Ага, ага. Конечн от курения!
Ну мы то знаем от чего волосы на ладошках растут.
А тут уникальный случай.
Все беды от рукоблудства!
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