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Бультерьер признан самой дружелюбной породой собак

Бультерьер признан самой дружелюбной породой собак

Автор:
03 апреля 2024 09:18
Сообщество : Животные
Метки: бультерьер   добрая   животные   порода   собака   факты   фото   
1365
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Как думаете, какая порода лидирует в рейтинге самых дружелюбных пород собак? Лабрадоры, овчарки, спаниели, чихуахуа? А вот и нет! Исследования учёных из университета Хельсинки показали, что самая общительная и дружелюбная порода собак... бультерьер! Да-да, те самые злостные убийцы и пожиратели невинных душ!

Английский бультерьер — одна из самых неоднозначных пород. Наверное, нет больше в мире таких собак, которых бы также сильно любили и ненавидели одновременно. Владельцы считают их самыми лучшими барбосами на свете, а все остальные при виде бультерьера переходят на другую сторону улицы и что-то бубнят про сто тысяч атмосфер в челюстях.

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Потому что говорить громче — страшно. А вдруг хозяин не удержит это чудище?! Так что сегодня мы постараемся хоть немного развеять кучу несправедливых предрассудков.

Самое главное: от зубов бультерьеров страдает в разы меньше людей, чем от тех же овчарок. Если углубиться в корни породы, можно найти староанглийских бульдогов и терьеров. Их скрещивали между собой ради получения эффективного бойца. Но воевать получившийся пёс должен был не с человеком, а с разным зверьём на аренах. Агрессия к людям в породе искоренялась в любое время! Породу не использовали в войнах, псов не муштровали поколениями защищать хозяина зубами.

После запрета собачьих боёв, бультерьеры из бойцов переквалифицировались в компаньонов. А это произошло аж в начале 20 века! Уже сотню лет псы давят диваны, а не других животных. В дальнейшей селекции приняли участие далматины, пойнтеры, борзые и некоторые другие породы — для улучшения внешнего вида и коррекции зооагрессии в поведении. Именно в это время бультерьеры обрели свою знаменитую яйцеобразную голову с маленькими треугольными глазками.

Но самое главное изменение коснулось характера. Его можно описать одной очень ёмкой фразой: «цирк уехал, а клоуны остались». Причём в хорошем смысле слова! Эти бобики — самые настоящие весельчаки. Им важна ваша улыбка, любовь и ласка — ради этого балбесы пойдут на любые сумасшествия. Только бы их заметили!

При этом есть в них и ум, и хитрость. Булки хорошо учат команды и ещё лучше всячески манипулируют хозяевами, чтобы избежать их выполнения. Поэтому перед тем, как вы заведёте личного бультерьера, стоит поближе познакомиться с бультерьерами чужими. Погулять, например, с кем-нибудь из знакомых владельцев или попросить познакомиться с животиной на собачьей площадке. Ведь читать и знать про весело-безбашенный характер собаченций — это одно, а жить бок о бок с существом, такой характер имеющее, — совсем другое.

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Метки: бультерьер   добрая   животные   порода   собака   факты   фото   
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31k
AzuveR Час назад
Ага. Вот только пара случаев,с участием этой дружелюбной породы.
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DuckTales 13 минут назад
Воспитанный наверно да, но сколько людей в это вкладываются ?
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1k
Bronetazik 37 минут назад
И в целом не нужно сравнивать каких-нибудь английских или финских с нашими бультерьерами. Там действительно годами выбраковывалась агрессия, а к нам эта порода попала в 90-е как "сука-злобная-тварина для братков" и годами не только не отбраковывалась заводчиками в кожаных куртках, но и наоборот - отбирались и шли в размножение самые злобные и безбашенные экземпляры. И это будет аукаться еще много лет. Хотя бы тем, что "отечественный" бультерьер абсолютно непредсказуемая зверюга - он может ластиться, играть, потом виляя хвостиком откусить ребенку лицо и продолжать играть с улыбкой на морде.
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451
Skywriter 40 минут назад
Выглядит он, конечно, ну как отрыжка сатаны
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436
темная_мышь 56 минут назад
Бультерьеры действительно очень милые ребята и нежные друзья, но они могут не понимать своей буквально бычьей силы. Содержание таких собак требует ответственного и разумного отношения, последовательного воспитания, соблюдения правил. Как, в принципе, и с любой другой собакой.

Еще бывает проблема с агрессией собак, которых в слишком раннем возрасте отняли у матери. Желательно делать это хотя бы в 3 месяца, чтобы щенок прошел сепарацию и был готов к новому жизненному этапу. Иначе у него будут те же проблемы, что и у человечьих сирот, и справляться придется хозяину.
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2062 поста (2012 в горячем)

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