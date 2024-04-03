Бультерьер признан самой дружелюбной породой собак

Как думаете, какая порода лидирует в рейтинге самых дружелюбных пород собак? Лабрадоры, овчарки, спаниели, чихуахуа? А вот и нет! Исследования учёных из университета Хельсинки показали, что самая общительная и дружелюбная порода собак... бультерьер! Да-да, те самые злостные убийцы и пожиратели невинных душ!
Английский бультерьер — одна из самых неоднозначных пород. Наверное, нет больше в мире таких собак, которых бы также сильно любили и ненавидели одновременно. Владельцы считают их самыми лучшими барбосами на свете, а все остальные при виде бультерьера переходят на другую сторону улицы и что-то бубнят про сто тысяч атмосфер в челюстях.
Потому что говорить громче — страшно. А вдруг хозяин не удержит это чудище?! Так что сегодня мы постараемся хоть немного развеять кучу несправедливых предрассудков.
Самое главное: от зубов бультерьеров страдает в разы меньше людей, чем от тех же овчарок. Если углубиться в корни породы, можно найти староанглийских бульдогов и терьеров. Их скрещивали между собой ради получения эффективного бойца. Но воевать получившийся пёс должен был не с человеком, а с разным зверьём на аренах. Агрессия к людям в породе искоренялась в любое время! Породу не использовали в войнах, псов не муштровали поколениями защищать хозяина зубами.
После запрета собачьих боёв, бультерьеры из бойцов переквалифицировались в компаньонов. А это произошло аж в начале 20 века! Уже сотню лет псы давят диваны, а не других животных. В дальнейшей селекции приняли участие далматины, пойнтеры, борзые и некоторые другие породы — для улучшения внешнего вида и коррекции зооагрессии в поведении. Именно в это время бультерьеры обрели свою знаменитую яйцеобразную голову с маленькими треугольными глазками.
Но самое главное изменение коснулось характера. Его можно описать одной очень ёмкой фразой: «цирк уехал, а клоуны остались». Причём в хорошем смысле слова! Эти бобики — самые настоящие весельчаки. Им важна ваша улыбка, любовь и ласка — ради этого балбесы пойдут на любые сумасшествия. Только бы их заметили!
При этом есть в них и ум, и хитрость. Булки хорошо учат команды и ещё лучше всячески манипулируют хозяевами, чтобы избежать их выполнения. Поэтому перед тем, как вы заведёте личного бультерьера, стоит поближе познакомиться с бультерьерами чужими. Погулять, например, с кем-нибудь из знакомых владельцев или попросить познакомиться с животиной на собачьей площадке. Ведь читать и знать про весело-безбашенный характер собаченций — это одно, а жить бок о бок с существом, такой характер имеющее, — совсем другое.
Источник:
- 15 стран, в которых запрещены конкретные породы собак
- 17 пород собак, которые являются самыми агрессивными по мнению учёных
- 14 вымерших пород собак, которые были потеряны для человечества навсегда
- Немецкая овчарка: как за пару десятков лет люди угробили идеальную породу собак
- Тибетский мастиф: они и правда такие гигантские, или это всё маркетинговый трюк
Еще бывает проблема с агрессией собак, которых в слишком раннем возрасте отняли у матери. Желательно делать это хотя бы в 3 месяца, чтобы щенок прошел сепарацию и был готов к новому жизненному этапу. Иначе у него будут те же проблемы, что и у человечьих сирот, и справляться придется хозяину.