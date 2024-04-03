Бультерьер признан самой дружелюбной породой собак

При этом есть в них и ум, и хитрость. Булки хорошо учат команды и ещё лучше всячески манипулируют хозяевами, чтобы избежать их выполнения. Поэтому перед тем, как вы заведёте личного бультерьера, стоит поближе познакомиться с бультерьерами чужими. Погулять, например, с кем-нибудь из знакомых владельцев или попросить познакомиться с животиной на собачьей площадке. Ведь читать и знать про весело-безбашенный характер собаченций — это одно, а жить бок о бок с существом, такой характер имеющее, — совсем другое.