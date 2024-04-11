К чему привела политика одного ребенка в Китае

И вот к чему это привело.

Опустим проблему с нехваткой невест, об этом уже сто раз говорили. Китайские девушки избалованы вниманием и востребованностью. Есть куда более печальная проблема, о которой говорят меньше.

Что делать, если твой единственный ребенок погиб?

Дело в том, что многим родителям в сельской провинции помогают дети. Раньше жителям этих регионов пенсия и вовсе не полагалась. Но после введения политики одного ребенка стало появляться со временем все больше стариков, у которых сын погиб, и заботиться о них некому.