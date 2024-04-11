К чему привела политика одного ребенка в Китае

Одна семья – один ребенок, это прямо таки социальный эксперимент, который Китай проводил на себе с 1980 по 2015 год. Это же целое поколение, если не больше, за которое традиционный семейный уклад китайцев трещал по швам.
И вот к чему это привело.
Опустим проблему с нехваткой невест, об этом уже сто раз говорили. Китайские девушки избалованы вниманием и востребованностью. Есть куда более печальная проблема, о которой говорят меньше.
Что делать, если твой единственный ребенок погиб?
Дело в том, что многим родителям в сельской провинции помогают дети. Раньше жителям этих регионов пенсия и вовсе не полагалась. Но после введения политики одного ребенка стало появляться со временем все больше стариков, у которых сын погиб, и заботиться о них некому.
Это мотивировало власти пересмотреть взгляды на пенсию и ввести хоть какой-то минимум. Правительство осознало, что страну ждет яма старения населения, в которую легче упасть, чем выбраться.
Смотрите на Японию, там огромное количество стариков, а молодые люди несут на себе все бремя налогов для стареющего социума. И уже не тянут семью и детей. Китай такая перспектива испугала, но опомнились поздно.
В 2015 году китайское правительство подняло предел рождаемости до ДВУХ, стремясь обратить вспять снижение рождаемости и омолодить стареющее население . В мае 2021 года было объявлено, что в китайских семьях может быть до ТРЕХ детей.
Но было уже поздно, политику трех детей китайцы встретили без особого энтузиазма. Они привыкли жить для себя, привыкли к другому уровню забот и потребления. Сознание народа перестроилось на карьеру и заработки.
А ведь до начала 1970-х годов у большинства китайских женщин было как минимум пятеро детей. К 1979 году население Китая почти достигло 1 миллиарда человек – по сравнению с 542 миллионами в 1949 году. Невероятный рост населения, даже вообразить сложно.
На фоне этого бабушек и дедушек в Китае шокировало, что по новому закону у их детей будет всего ОДИН ребенок. В некоторых регионах проводили даже принудительные аборты, когда закон только ввели и народ пытался по-тихому бунтовать.
Потом все перешли на штрафы и поражение «лишних» детей в правах. Родителя двоих детей могли уволить с работы, если об этом узнают.
Но такая жестокость и дала Китаю невероятный буст экономики. Трудоспособное население не отвлекалось на детей – взрослые бабушка и дедушка работали, мама выходила на работу после одного декрета. Плюс – китайцы стали гораздо более мобильны, с одним-то ребенком. Они стали переезжать вслед за стройками и фабриками.
Давление от родителей
К 2010 году 1 миллион китайских семей потеряли своего единственного ребенка. А еще страшнее им ощущать, что не только на их могилах, но и о могилах предков уже некому будет заботиться.
На единственных детей родители возлагали все свои ожидания, а особенно сильно оказывали репродуктивное давление. Если сын только один, всегда есть риск, что он погибнет. Потому должен жениться и поскорей подарить внука. Иначе кто продолжит род, который некоторые ведут «от Конфуция» и вообще почитают всех предков.
Находящиеся под давлением «строгих азиатских родителей» единственные дети куда менее счастливы, чем прошлые поколения. Они более подвержены апатии и депрессии, ведь на их плечах ноша, которой они даже не просили.
Так что секрет экономического подъема страны отчасти и в том, какой жестокий демографический эксперимент Китай над собой провел. Но теперь расплачивается.
В общем, своей политикой одного ребенка Китай очень сильно взял взаймы у будущего. Теперь темп роста населения снизился, пары заводят только одного ребенка, не спешат создавать семьи. Но зачем? Ведь прошлое поколение дало их стране огромный толчок развития, а им теперь комфортно и бездетно в этой всей красоте жить.
Источник:
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