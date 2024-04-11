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К чему привела политика одного ребенка в Китае

К чему привела политика одного ребенка в Китае

Автор:
11 апреля 2024 09:16
Сообщество : ФотоМир
Метки: Китай   в мире   интересно   история   люди   ребенок   фото   
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Одна семья – один ребенок, это прямо таки социальный эксперимент, который Китай проводил на себе с 1980 по 2015 год. Это же целое поколение, если не больше, за которое традиционный семейный уклад китайцев трещал по швам.

И вот к чему это привело.

Опустим проблему с нехваткой невест, об этом уже сто раз говорили. Китайские девушки избалованы вниманием и востребованностью. Есть куда более печальная проблема, о которой говорят меньше.

Что делать, если твой единственный ребенок погиб?

Дело в том, что многим родителям в сельской провинции помогают дети. Раньше жителям этих регионов пенсия и вовсе не полагалась. Но после введения политики одного ребенка стало появляться со временем все больше стариков, у которых сын погиб, и заботиться о них некому.

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Это мотивировало власти пересмотреть взгляды на пенсию и ввести хоть какой-то минимум. Правительство осознало, что страну ждет яма старения населения, в которую легче упасть, чем выбраться.

Смотрите на Японию, там огромное количество стариков, а молодые люди несут на себе все бремя налогов для стареющего социума. И уже не тянут семью и детей. Китай такая перспектива испугала, но опомнились поздно.

В 2015 году китайское правительство подняло предел рождаемости до ДВУХ, стремясь обратить вспять снижение рождаемости и омолодить стареющее население . В мае 2021 года было объявлено, что в китайских семьях может быть до ТРЕХ детей.

Но было уже поздно, политику трех детей китайцы встретили без особого энтузиазма. Они привыкли жить для себя, привыкли к другому уровню забот и потребления. Сознание народа перестроилось на карьеру и заработки.

А ведь до начала 1970-х годов у большинства китайских женщин было как минимум пятеро детей. К 1979 году население Китая почти достигло 1 миллиарда человек – по сравнению с 542 миллионами в 1949 году. Невероятный рост населения, даже вообразить сложно.

На фоне этого бабушек и дедушек в Китае шокировало, что по новому закону у их детей будет всего ОДИН ребенок. В некоторых регионах проводили даже принудительные аборты, когда закон только ввели и народ пытался по-тихому бунтовать.

Потом все перешли на штрафы и поражение «лишних» детей в правах. Родителя двоих детей могли уволить с работы, если об этом узнают.

Но такая жестокость и дала Китаю невероятный буст экономики. Трудоспособное население не отвлекалось на детей – взрослые бабушка и дедушка работали, мама выходила на работу после одного декрета. Плюс – китайцы стали гораздо более мобильны, с одним-то ребенком. Они стали переезжать вслед за стройками и фабриками.

Давление от родителей

К 2010 году 1 миллион китайских семей потеряли своего единственного ребенка. А еще страшнее им ощущать, что не только на их могилах, но и о могилах предков уже некому будет заботиться.

На единственных детей родители возлагали все свои ожидания, а особенно сильно оказывали репродуктивное давление. Если сын только один, всегда есть риск, что он погибнет. Потому должен жениться и поскорей подарить внука. Иначе кто продолжит род, который некоторые ведут «от Конфуция» и вообще почитают всех предков.

Находящиеся под давлением «строгих азиатских родителей» единственные дети куда менее счастливы, чем прошлые поколения. Они более подвержены апатии и депрессии, ведь на их плечах ноша, которой они даже не просили.

Так что секрет экономического подъема страны отчасти и в том, какой жестокий демографический эксперимент Китай над собой провел. Но теперь расплачивается.

В общем, своей политикой одного ребенка Китай очень сильно взял взаймы у будущего. Теперь темп роста населения снизился, пары заводят только одного ребенка, не спешат создавать семьи. Но зачем? Ведь прошлое поколение дало их стране огромный толчок развития, а им теперь комфортно и бездетно в этой всей красоте жить.

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Метки: Китай   в мире   интересно   история   люди   ребенок   фото   
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Андрей Иванов Полчаса назад
Я сейчас скажу крайне циничную вещь. Китаю это во благо. Через 20-30 лет вымрет старое поколение. Это уменьшит население Китая раза в два, а то и в три. При этом Китай резко омолодится, а заодно избавится от многих "святых культурных традиций", которые в Китае весьма чумные и произошли именно от перенаселения. Если за 20 лет Китай сохранит своё первенство в технике и производстве, то у них есть шанс на дальнейшее развитие. Сейчас именно старые поколения, всё ещё живущие по хрен когда появившимся традициям, тянут страну на дно.
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Miralanim
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