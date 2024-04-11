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"Да какая это дамба?": глава Минстроя заявил, что в Орске нет дамбы, а только земляной вал

"Да какая это дамба?": глава Минстроя заявил, что в Орске нет дамбы, а только земляной вал

Автор:
11 апреля 2024 19:26
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Земляной Вал   Орск   ЧП   дамба   минстрой   наводнение   паводок   
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Стоимость дамбы составила почти 1 миллиард рублей. У

В затопленный Оренбург прибыл министр строительства Ирек Файзуллин. Он заявил, что проверкой займётся Минстрой и вместе с Министерством природных ресурсов выяснят, почему прорвало дамбу. Ранее Сергей Комаров, директор компании «Спецстрой», которая строила дамбу в Орске, назвал в качестве двух возможных причин ее прорыва человеческий фактор и грызунов. Однако, Файзуллин так не считает.

«Ну какие грызуны, вообще говоря, смешно», — сказал он.

Также он заметил, что сооружение сложно назвать дамбой. По его мнению, это земляной вал стоимостью 1 миллиард рублей.

«Та дамба, о которой говорят в Орске, это на самом деле не дамба, дамба миллиард рублей не стоит, десять километров… С огромной скоростью, огромная масса воды надавила на не дамбу, а земляной вал»,— сказал министр.

У земляного вала была своя несущая способность, он был рассчитан на высоту воды не более 6 м, а вода пришла более 10 м, подчеркнул министр.

В Оренбургской области сильные паводки, а в Орске вода в реке Урал поднялась почти на 9 метров и затопила город. Последствия устраняет МЧС, но пока ситуация непростая. Эвакуировано уже больше 2 тысяч человек, а вода всё прибывает. Сообщается, что в Орске было защитное сооружение, которое построили в 2011 году. Его прорвало сильным потоком воды. Стоимость объекта составила почти 932 млн руб, сообщает msk1.ru.

В Оренбургской области введён режим ЧС федерального характера. СК РФ возбудил уголовное дело о халатности при строительстве дамбы.

Источник:

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Метки: Земляной Вал   Орск   ЧП   дамба   минстрой   наводнение   паводок   
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17  комментариев
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40k
АнтонПолднев Час назад
Событие резонансное. Было бы неплохо, если бы ответственных наказали. И денежку вернули.

Было в новостях. Корреспондент прямо с "дамбы" этой вещал. Ясен пень, что эта грунтовая насыпь ничего удержать не могла.
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44k
Валерий 5 минут назад
народу который сейчас остался без всего, вот реально без всего--ни жилья, ни хозяйства, даже кошка с собакой утопли, так вот попробуйте объяснить этому народу что кто то не так рассчитал дамбу или кто то немножко своровал, блин да введите уже расстрельные статьи, сколько можно то в самом деле
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−3
Игорь 11 минут назад
Здравcтвуйте. Извините, что пишу здеcь, больше негде.

Cейчаc ищу любую работу, но пока ничего не наxодитcя. Готов на любую подработку, а cейчаc дома еcть абcолютно нечего.
От голода почти теряю cознание. Одолжить проcто не у кого. Одолжите, пожалуйcта, на еду рублей 100-200. Хоть на булку xлеба, xоть на килограмм картошки.

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Заранее большое Вам человечеcкое cпаcибо.
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17k
GROMOZEKA 15 минут назад
Интересно изыскания посмотреть.
ГВВ какой уровень имеет?
Например 1%ой обеспеченности
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52k
Элек Мек 19 минут назад
Грызунов вредителей задержали???
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11k
Vacony 20 минут назад
вон рядом в новости за кражу гос денег к вышке в корее или где там присудили....
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92k
sapér Vodička 52 минуты назад
ПОКЕМОНИЩЕ проснулось !
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32k
Axel Час назад
"Файзуллин так не считает"

Да кто он вообще такой, что смеет осуждать труд профессиональных строителей дамб? Хотя может проще и дешевле местному населению было бы обычных бобров нанять... У них сотни тысяч лет опыта в подобных преград. И грызуны им не помеха)
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4k
poбт Час назад
честно говоря какая х*уй разница

дамба это или земляной вал, и сколько оно стоило

по факту, цитата "рассчитан на высоту воды не более 6 м, а вода пришла более 10 м"
т.е. затопило бы один х*уй
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26k
Анатолий Соколов Час назад
несложная арифметика.
дамба 10км за миллиард = 1км за 100 миллионов = 1 метр за 100 тысяч рублей.
судя по фото по верху дамбы проложена двухполосная дорога - а у нас дорожники за метр такой дороги больше просят.
то есть сумма строительства вполне адекватная.
ну а то, что уровень воды превысил максимально допустимый для этой дамбы - то это вопрос к тем, кто писал техзадание.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4919 постов (4705 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
353218



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