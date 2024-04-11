"Да какая это дамба?": глава Минстроя заявил, что в Орске нет дамбы, а только земляной вал

Также он заметил, что сооружение сложно назвать дамбой. По его мнению, это земляной вал стоимостью 1 миллиард рублей.

«Та дамба, о которой говорят в Орске, это на самом деле не дамба, дамба миллиард рублей не стоит, десять километров… С огромной скоростью, огромная масса воды надавила на не дамбу, а земляной вал»,— сказал министр.

У земляного вала была своя несущая способность, он был рассчитан на высоту воды не более 6 м, а вода пришла более 10 м, подчеркнул министр.