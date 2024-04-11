"Да какая это дамба?": глава Минстроя заявил, что в Орске нет дамбы, а только земляной вал

Стоимость дамбы составила почти 1 миллиард рублей. У
В затопленный Оренбург прибыл министр строительства Ирек Файзуллин. Он заявил, что проверкой займётся Минстрой и вместе с Министерством природных ресурсов выяснят, почему прорвало дамбу. Ранее Сергей Комаров, директор компании «Спецстрой», которая строила дамбу в Орске, назвал в качестве двух возможных причин ее прорыва человеческий фактор и грызунов. Однако, Файзуллин так не считает.
«Ну какие грызуны, вообще говоря, смешно», — сказал он.
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Также он заметил, что сооружение сложно назвать дамбой. По его мнению, это земляной вал стоимостью 1 миллиард рублей.
«Та дамба, о которой говорят в Орске, это на самом деле не дамба, дамба миллиард рублей не стоит, десять километров… С огромной скоростью, огромная масса воды надавила на не дамбу, а земляной вал»,— сказал министр.
У земляного вала была своя несущая способность, он был рассчитан на высоту воды не более 6 м, а вода пришла более 10 м, подчеркнул министр.
В Оренбургской области сильные паводки, а в Орске вода в реке Урал поднялась почти на 9 метров и затопила город. Последствия устраняет МЧС, но пока ситуация непростая. Эвакуировано уже больше 2 тысяч человек, а вода всё прибывает. Сообщается, что в Орске было защитное сооружение, которое построили в 2011 году. Его прорвало сильным потоком воды. Стоимость объекта составила почти 932 млн руб, сообщает msk1.ru.
В Оренбургской области введён режим ЧС федерального характера. СК РФ возбудил уголовное дело о халатности при строительстве дамбы.
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Было в новостях. Корреспондент прямо с "дамбы" этой вещал. Ясен пень, что эта грунтовая насыпь ничего удержать не могла.
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ГВВ какой уровень имеет?
Например 1%ой обеспеченности
Да кто он вообще такой, что смеет осуждать труд профессиональных строителей дамб? Хотя может проще и дешевле местному населению было бы обычных бобров нанять... У них сотни тысяч лет опыта в подобных преград. И грызуны им не помеха)
Добротою бобры полны,
Если хочешь себе добра,
Надо просто позвать бобра.
Если ты без бобра добр,
Значит сам ты в душе бобр!
дамба это или земляной вал, и сколько оно стоило
по факту, цитата "рассчитан на высоту воды не более 6 м, а вода пришла более 10 м"
т.е. затопило бы один х*уй
дамба 10км за миллиард = 1км за 100 миллионов = 1 метр за 100 тысяч рублей.
судя по фото по верху дамбы проложена двухполосная дорога - а у нас дорожники за метр такой дороги больше просят.
то есть сумма строительства вполне адекватная.
ну а то, что уровень воды превысил максимально допустимый для этой дамбы - то это вопрос к тем, кто писал техзадание.