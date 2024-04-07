Более 2 000 человек эвакуировали из-за наводнения в Оренбургской области

Как сообщил губернатор области Денис Паслер, пик наводнения ещё не пройден:

По предварительным данным федерального Минстроя, ущерб, нанесенный инфраструктуре в результате паводка, составляет порядка 21 млрд рублей. 65 млн рублей - предварительный ущерб, нанесенный агропромышленному комплексу.

Обращаюсь к оренбуржцам, которые находятся в зоне возможного подтопления: прошу оперативно эвакуироваться, не оставаться в местах под угрозой затопления. Сотрудники правоохранительных органов обеспечивают порядок на подтопленных территориях. Переждать стихию жизненно важно в пунктах временного размещения, которые организованы в достаточном количестве. Вся необходимая помощь будет оказана. Оперативно будут произведены все выплаты, положенные по закону, предоставлены каникулы по ипотечным и кредитным обязательствам пострадавшим в результате паводка.

Ситуация остается сложной в нашем регионе и других субъектах России. Впереди пик паводка у Кургана и Тюмени. Прогнозируемый пик в Оренбуржье - 10 апреля.