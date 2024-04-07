Более 2 000 человек эвакуировали из-за наводнения в Оренбургской области

А по улицам города Орск передвигаться можно только вплавь.
В Оренбургской области сильные паводки, а в Орске вода в реке Урал поднялась почти на 9 метров и затопила город. Последствия устраняет МЧС, но пока ситуация непростая. Эвакуировано уже больше 2 тысяч человек, а вода всё прибывает.
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На месте работают сотни спасателей, волонтеров и спецтехника. Параллельно эвакуируют и животных из затопленных приютов.
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Между тем в Орске начались проблемы с питьевой водой, в магазинах её практически нет. Поэтому её срочно завозят в город и раздают бесплатно. Но несколько десятков людей уже успели попасть в больницу с отравлениями загрязнённой водой из крана.
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Самая сложная ситуация в Ленинском районе Орска и в Старом городе. На данный момент, известно о 99 пострадавших. В Оренбургской области введён режим ЧС федерального характера. СК РФ возбудил уголовное дело о халатности при строительстве дамбы.
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Как сообщил губернатор области Денис Паслер, пик наводнения ещё не пройден:
По предварительным данным федерального Минстроя, ущерб, нанесенный инфраструктуре в результате паводка, составляет порядка 21 млрд рублей. 65 млн рублей - предварительный ущерб, нанесенный агропромышленному комплексу.
Обращаюсь к оренбуржцам, которые находятся в зоне возможного подтопления: прошу оперативно эвакуироваться, не оставаться в местах под угрозой затопления. Сотрудники правоохранительных органов обеспечивают порядок на подтопленных территориях. Переждать стихию жизненно важно в пунктах временного размещения, которые организованы в достаточном количестве. Вся необходимая помощь будет оказана. Оперативно будут произведены все выплаты, положенные по закону, предоставлены каникулы по ипотечным и кредитным обязательствам пострадавшим в результате паводка.
Ситуация остается сложной в нашем регионе и других субъектах России. Впереди пик паводка у Кургана и Тюмени. Прогнозируемый пик в Оренбуржье - 10 апреля.
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Или как всегда - гигантский ущерб за счет народа?