В Москве 300-килограммового мужчину пришлось эвакуировать через окно, чтобы отвезти в больницу

У жителя столицы, который 10 лет не выходил из квартиры на улицу, обострились проблемы с сердцем. Врачи настояли на госпитализации, однако, чтобы пациента привезти в клинику, потребовалась целая спецоперация.
Сегодня утром 54-летний Максим пожаловался на боли в сердце. Врач скорой помощи зафиксировал у него сердечную недостаточность и абсцесс нижней части живота. Пациенту потребовалась госпитализация, однако сделать это оказалось не так-то просто.
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У Максима избыточный вес, а последние три года после перенесённого ковида он и вовсе не встаёт с постели. Ухаживает за мужчиной 24-летний сын, но даже с его помощью тучный больной не смог бы подняться и дойти до кареты скорой.
Спасателям пришлось продумать детали госпитализации. Было решено вынести мужчину из квартиры через окно - благо, его квартира расположена на 1-м этаже.
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Пришлось спилить решётки, снять оконную раму, а затем пытаться вытащить пациента через проём.
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Эвакуация заняла около четырёх часов. В ней участвовали два экипажа МЧС и скорая повышенной вместимости.
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Мужчину погрузили в скорую прямо на том матрасе, на котором он лежал дома. Сообщается, что его увезли в 13-ю горбольницу. Вместе с ним в машину скорой сел и его сын. Надеемся, что больной выздоровеет и вернётся домой своим ходом (ну помечтать-то можно?!)
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