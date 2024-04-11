В Москве 300-килограммового мужчину пришлось эвакуировать через окно, чтобы отвезти в больницу

У Максима избыточный вес, а последние три года после перенесённого ковида он и вовсе не встаёт с постели. Ухаживает за мужчиной 24-летний сын, но даже с его помощью тучный больной не смог бы подняться и дойти до кареты скорой.

Спасателям пришлось продумать детали госпитализации. Было решено вынести мужчину из квартиры через окно - благо, его квартира расположена на 1-м этаже.





