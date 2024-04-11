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В Москве 300-килограммового мужчину пришлось эвакуировать через окно, чтобы отвезти в больницу

В Москве 300-килограммового мужчину пришлось эвакуировать через окно, чтобы отвезти в больницу

Автор:
11 апреля 2024 14:55
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Москва   больница   госпитализация   избыточный вес   тучный   тяжелый пациент   
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У жителя столицы, который 10 лет не выходил из квартиры на улицу, обострились проблемы с сердцем. Врачи настояли на госпитализации, однако, чтобы пациента привезти в клинику, потребовалась целая спецоперация.

Сегодня утром 54-летний Максим пожаловался на боли в сердце. Врач скорой помощи зафиксировал у него сердечную недостаточность и абсцесс нижней части живота. Пациенту потребовалась госпитализация, однако сделать это оказалось не так-то просто.


У Максима избыточный вес, а последние три года после перенесённого ковида он и вовсе не встаёт с постели. Ухаживает за мужчиной 24-летний сын, но даже с его помощью тучный больной не смог бы подняться и дойти до кареты скорой.


Спасателям пришлось продумать детали госпитализации. Было решено вынести мужчину из квартиры через окно - благо, его квартира расположена на 1-м этаже.




Пришлось спилить решётки, снять оконную раму, а затем пытаться вытащить пациента через проём.


Эвакуация заняла около четырёх часов. В ней участвовали два экипажа МЧС и скорая повышенной вместимости.



Мужчину погрузили в скорую прямо на том матрасе, на котором он лежал дома. Сообщается, что его увезли в 13-ю горбольницу. Вместе с ним в машину скорой сел и его сын. Надеемся, что больной выздоровеет и вернётся домой своим ходом (ну помечтать-то можно?!)

Источник:

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Метки: Видео   Москва   больница   госпитализация   избыточный вес   тучный   тяжелый пациент   
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11  комментариев
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9k
Гвоздь 39 минут назад
до 54 лет в таком состоянии дожить - это надо обладать отменным здоровьем.
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8k
perekrestok 8 минут назад
А как вот в туалет сходить? Или душик принять? А если в больнице надо будет капельницу поставить или укол? даже представить трудно как его могут лечить? трудно осуждать человека не зная чем он болен но много лет назад надо было бы следить за весом и здоровьем.
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11k
Garpia121 14 минут назад
Бедный сын, не дай бог так подгадить своим детям. Он долго протянул в таком виде, даже ковид пережил. Но это не жизнь.
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11k
поручик Ржевский Полчаса назад
О как! На ЯПе этот мужик уже 400 кг весит...
https://www.yaplakal.com/forum28/topic2764629.htmlhttps://www.yaplakal.com/forum28/topic2764629.html
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2k
Alexander Gorn 41 минуту назад
Ну еще бы не было проблем с сердцем с таким-то весом.
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429
DuckTales 45 минут назад
Это жесть какая-то ...
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21k
Luc72 Час назад
Как же без доктора Хауса то?
Вспомнилось сразу

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7k
livaneth Час назад
А обратно домой как? Краном?
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429
DuckTales livaneth 44 минуты назад
Да так же , думаешь МЧС бесплатная организация ?
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927k
А.Берестенко Час назад
А в больницу как заносили?
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Schreibikus
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  • 1987 постов (1974 в горячем)

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