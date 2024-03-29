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"Илюха, выздоравливай!": звёзды хоккея поддержали мальчика, пострадавшего в московском теракте

"Илюха, выздоравливай!": звёзды хоккея поддержали мальчика, пострадавшего в московском теракте

Автор:
29 марта 2024 10:09
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   больница   поддержка   ребенок   сбила машина   теракт в Крокусе   хоккеисты   
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8-летний Илья - хоккеист команды «Олимпийская деревня — 80». 22 марта он был в "Крокус Сити Холле", а сейчас находится в больнице с многочисленными травмами. Легенды хоккея не остались равнодушными к судьбе юного спортсмена.

Илья с родителями и сестрой в тот день находился в здании "Крокус Сити Холла", когда там началась стрельба. Игорь, отец мальчика, рассказал, что сначала он хотел спрятать родных в туалете, но потом решил пробираться на улицу.


"Теперь понимаем, что это было правильным решением. Я осторожно вывел семью из здания, мы побежали на улицу. И только в голове появилась мысль, что мы в безопасности, как увидели, что на нас несётся та самая машина Renault на всей скорости и специально сбивает сына, наезжает на него.

Дочь и меня он [автомобиль] задел по касательной, у нас небольшие ушибы. Сын получил черепно-мозговую травму, перелом ключицы и перелом бедра. Врачи пока прогнозов не делают. Мы просто просим всех молиться о нём".

О случившемся в тот день также рассказала мать Илья. Ольга Толпыкина



Позже установили, что авто двигалось со значительным превышением скорости.


Травмы ребёнка были тяжёлыми, ему была проведена операция, и лишь через время врачи сообщили, что жизни Ильи уже ничто не угрожает.


Сейчас он продолжает лечение, и чтобы поддержать юного спортсмена, в палату к нему пришёл нападающий московского «Спартака», звезда российской сборной Илья Ковальчук. Тёзка мальчика подарил ему игровой свитер и клюшку.


А еще ряд хоккеистов записали видеообращения, в которых пожелали ребёнку поскорее выздоравливать и приступать к тренировкам.



Сейчас мальчик готовится ко второй операции, и его родители рассказывают, что получают колоссальную поддержку.


"Мне звонят из Владивостока, из Южно-Африканской Республики, из Белоруссии. Поддержка просто колоссальная. Отдельно отмечу и то, как нам помогает губернатор Подмосковья [Андрей] Воробьев, мэрия Москвы. И низкий поклон всему хоккейному сообществу, всем командам КХЛ — ЦСКА, "Спартак", "Динамо", "Трактор", и это не полный список", - благодарит Ольга, мама мальчика.


Родители Ильи уверены, что с такой поддержкой их сын быстрее пойдёт на поправку.


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Метки: Видео   больница   поддержка   ребенок   сбила машина   теракт в Крокусе   хоккеисты   
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5  комментариев
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6k
Александр 2 часа назад
Всё-таки хоккеисты - это какая-то отдельная от всех каста спортсменов (мною ооочень уважаемая), которая безусловно выделяется своей сплочённостью и командным духом! Мужики - молодцы просто! Парнишке скорейшего выздоровления и возвращения на лёд!
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5k
Максим Макашев 38 минут назад
что то , наверное, мне соринка в глаз попала...
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51k
Элек Мек 49 минут назад
Здоровья!!!
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3k
Radugananebe Час назад
До слез. Респект мужикам. Нашли время и слова, которые так важны сейчас для мальчика.
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18k
Alex ASK 2 часа назад
Молодцы мужики!

Пацану - здоровья, как и многим пострадавшим!

Ссылка www.youtube.com
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1933 поста (1921 в горячем)

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