"Илюха, выздоравливай!": звёзды хоккея поддержали мальчика, пострадавшего в московском теракте

8-летний Илья - хоккеист команды «Олимпийская деревня — 80». 22 марта он был в "Крокус Сити Холле", а сейчас находится в больнице с многочисленными травмами. Легенды хоккея не остались равнодушными к судьбе юного спортсмена.
Илья с родителями и сестрой в тот день находился в здании "Крокус Сити Холла", когда там началась стрельба. Игорь, отец мальчика, рассказал, что сначала он хотел спрятать родных в туалете, но потом решил пробираться на улицу.
"Теперь понимаем, что это было правильным решением. Я осторожно вывел семью из здания, мы побежали на улицу. И только в голове появилась мысль, что мы в безопасности, как увидели, что на нас несётся та самая машина Renault на всей скорости и специально сбивает сына, наезжает на него.
Дочь и меня он [автомобиль] задел по касательной, у нас небольшие ушибы. Сын получил черепно-мозговую травму, перелом ключицы и перелом бедра. Врачи пока прогнозов не делают. Мы просто просим всех молиться о нём".
О случившемся в тот день также рассказала мать Илья. Ольга Толпыкина
Источник:
Позже установили, что авто двигалось со значительным превышением скорости.
Травмы ребёнка были тяжёлыми, ему была проведена операция, и лишь через время врачи сообщили, что жизни Ильи уже ничто не угрожает.
Сейчас он продолжает лечение, и чтобы поддержать юного спортсмена, в палату к нему пришёл нападающий московского «Спартака», звезда российской сборной Илья Ковальчук. Тёзка мальчика подарил ему игровой свитер и клюшку.
Источник:
А еще ряд хоккеистов записали видеообращения, в которых пожелали ребёнку поскорее выздоравливать и приступать к тренировкам.
Сейчас мальчик готовится ко второй операции, и его родители рассказывают, что получают колоссальную поддержку.
"Мне звонят из Владивостока, из Южно-Африканской Республики, из Белоруссии. Поддержка просто колоссальная. Отдельно отмечу и то, как нам помогает губернатор Подмосковья [Андрей] Воробьев, мэрия Москвы. И низкий поклон всему хоккейному сообществу, всем командам КХЛ — ЦСКА, "Спартак", "Динамо", "Трактор", и это не полный список", - благодарит Ольга, мама мальчика.
Родители Ильи уверены, что с такой поддержкой их сын быстрее пойдёт на поправку.
Источник:
- «Я хозяин здесь»: в Ленинградской области бородач избил мужчину с маленьким ребёнком на руках
- В Екатеринбурге родители усадили за руль семимесячного малыша, «чтобы он не плакал»
- Напился и убился: на Таймыре 22-летний парень пробил снегоходом окно больницы и врезался в стену
- «Мы думали - ну хрустит, всякое бывает»: в Подмосковье яжемать сломала ребёнку руку и рёбра, когда пыталась надеть на него зимний комбинезон
- «Ты крутилку повернул? Давай, поворачивай»: телефонный террорист позвонил школьнику и стал убеждать включить газовую плиту и микроволновку одновременно
Пацану - здоровья, как и многим пострадавшим!