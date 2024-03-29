"Илюха, выздоравливай!": звёзды хоккея поддержали мальчика, пострадавшего в московском теракте

Илья с родителями и сестрой в тот день находился в здании "Крокус Сити Холла", когда там началась стрельба. Игорь, отец мальчика, рассказал, что сначала он хотел спрятать родных в туалете, но потом решил пробираться на улицу.

"Теперь понимаем, что это было правильным решением. Я осторожно вывел семью из здания, мы побежали на улицу. И только в голове появилась мысль, что мы в безопасности, как увидели, что на нас несётся та самая машина Renault на всей скорости и специально сбивает сына, наезжает на него. Дочь и меня он [автомобиль] задел по касательной, у нас небольшие ушибы. Сын получил черепно-мозговую травму, перелом ключицы и перелом бедра. Врачи пока прогнозов не делают. Мы просто просим всех молиться о нём".

О случившемся в тот день также рассказала мать Илья. Ольга Толпыкина