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В России вспышка «ходячей пневмонии»: у больниц стоит очередь из скорых

В России вспышка «ходячей пневмонии»: у больниц стоит очередь из скорых

Автор:
18 декабря 2023 16:59
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: COVID-19   Видео   Москва   болезнь   больница   инфекция   микоплазма   пандемия   пневмония   скорая помощь   
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Сильней всего от инфекции страдают дети и пенсионеры.

О странной болезни, которая вначале протекает очень тяжело - с кашлем,слабостью и температурой - говорили ещё в начале осени. После острой фазы она может длиться ещё несколько месяцев и человек постоянно чувствует недомогание. Вначале подозревали, что это какая-то разновидность ковида, потом считали, что это коклюш, но тоже мутировавший. Теперь говорят, что во всём виновата бактерия я Mycoplasma pneumoniae. Она вызывает пневмонию и остальные осложнения.

По традиции, в появлении новой пневмонии обвинили китайцев. Тут и кадры из их детских больниц подъехали - и опять показали переполненные палаты.

Следом за Китаем, зараза поползла по США и Европе.

Добралась и до России - первые случаи зафиксировали в начале декабря.

До пандемии ковида несколько сезонов она себя вела довольно активно, были подъемы осенью, закрывались на карантины классы в школах, отделы в компаниях. Сейчас, в постпандемию, происходит возвращение на арену воздушно-капельных инфекций, в том числе и микоплазменной. Мы не должны уже удивляться, что после пандемии все инфекции - коклюш, пневмонии и другие - накладываются друг на друга и вызывают подобную картину общего роста заболеваемости, - говорит инфекционист Татьяна Когут.

Болезнь переносится легче, чем ковид, поэтому её называют «ходячей пневмонией» - люди переносят инфекцию на ногах и не берут больничный.

Иммунолог Николай Крючков добавляет:

По всей видимости, происходящее сейчас в России и в других странах - это продолжение того, что было в Китае. По официальной информации, у них идут регулярные вспышки микоплазменной пневмонии с высокой температурой, сильным недомоганием. Среди пациентов называются и молодые люди, и люди в возрасте, и дети.

А на выходных в сети появилось видео с вереницей скорых у одной из столичных больниц. Очевидцы сообщали, что это якобы привезли заболевших пневмонией.

Но в столичном департаменте здравоохранения все эти слухи о «страшной пневмонии» и «новом ковиде» опровергают. По словам медиков, это обычная сезонная вспышка заболеваемости, такое бывает каждый год.

Приём пациентов происходит в мельцеровских, индивидуальных боксах. В новом комплексе ИКБ № 1 всего 12 боксов, а сама больница рассчитана на 1000 коек. Пока идет осмотр и оформление пациента, машина ожидает врача. В это время к каждому боксу может подъехать следующая машина с пациентом. Таким образом, нахождение на территории одновременно до 24 машин является стандартной практикой в часы пиковой нагрузки и не является очередью или нештатной ситуацией.

И врачи, и чиновники от здравоохранении говорят, что не стоит нагнетать обстановку по поводу новой пандемии. Ничего похожего на очередную «страшную мутацию» ковида пока нет.

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Метки: COVID-19   Видео   Москва   болезнь   больница   инфекция   микоплазма   пандемия   пневмония   скорая помощь   
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1k
София Час назад
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Leo Sun 4 минуты назад
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248
Сеня 6 минут назад
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6k
Старичок 11 минут назад
где можно посмотреть очередь из скорых?
очередной наброс на вентилятор.
рогулью все неймется.
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17k
SandMANn Полчаса назад
В 2020 отлежал в больничке коронавирус + карантин (тогда его в Белоруссии называли воспалением легких) – икается (по взрослому) до сих пор и о восстановлении уже и не мечтаю. Посему, шутить и ёрничать желания НЕТ.

КАК ЖЕ ЭТО ВСЁ НАДОЕЛО!!!
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3k
Наблюдатель 44 минуты назад
У нас уже пол отдела на больничном сидят. Температура, слабость, кашель как у алабая))), громкий, гавкающий.
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35k
Fat Lynx 47 минут назад
ДАНУЕПЕРНЫЙБАБАЙ!
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62k
pynh Час назад
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710
FreelancerND Час назад
Эх кому-то мало было в ковидные годы поистерить, не имется каждый год новую страшную страшилку придумывать.
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325
iskra sedoisever 47 минут назад
"Неймётся" - очень хочется,нельзя удержаться.
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August

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