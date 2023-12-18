В России вспышка «ходячей пневмонии»: у больниц стоит очередь из скорых

Сильней всего от инфекции страдают дети и пенсионеры.
О странной болезни, которая вначале протекает очень тяжело - с кашлем,слабостью и температурой - говорили ещё в начале осени. После острой фазы она может длиться ещё несколько месяцев и человек постоянно чувствует недомогание. Вначале подозревали, что это какая-то разновидность ковида, потом считали, что это коклюш, но тоже мутировавший. Теперь говорят, что во всём виновата бактерия я Mycoplasma pneumoniae. Она вызывает пневмонию и остальные осложнения.
По традиции, в появлении новой пневмонии обвинили китайцев. Тут и кадры из их детских больниц подъехали - и опять показали переполненные палаты.
Источник:
Следом за Китаем, зараза поползла по США и Европе.
Источник:
Добралась и до России - первые случаи зафиксировали в начале декабря.
До пандемии ковида несколько сезонов она себя вела довольно активно, были подъемы осенью, закрывались на карантины классы в школах, отделы в компаниях. Сейчас, в постпандемию, происходит возвращение на арену воздушно-капельных инфекций, в том числе и микоплазменной. Мы не должны уже удивляться, что после пандемии все инфекции - коклюш, пневмонии и другие - накладываются друг на друга и вызывают подобную картину общего роста заболеваемости, - говорит инфекционист Татьяна Когут.
Болезнь переносится легче, чем ковид, поэтому её называют «ходячей пневмонией» - люди переносят инфекцию на ногах и не берут больничный.
Иммунолог Николай Крючков добавляет:
По всей видимости, происходящее сейчас в России и в других странах - это продолжение того, что было в Китае. По официальной информации, у них идут регулярные вспышки микоплазменной пневмонии с высокой температурой, сильным недомоганием. Среди пациентов называются и молодые люди, и люди в возрасте, и дети.
А на выходных в сети появилось видео с вереницей скорых у одной из столичных больниц. Очевидцы сообщали, что это якобы привезли заболевших пневмонией.
Источник:
Но в столичном департаменте здравоохранения все эти слухи о «страшной пневмонии» и «новом ковиде» опровергают. По словам медиков, это обычная сезонная вспышка заболеваемости, такое бывает каждый год.
Приём пациентов происходит в мельцеровских, индивидуальных боксах. В новом комплексе ИКБ № 1 всего 12 боксов, а сама больница рассчитана на 1000 коек. Пока идет осмотр и оформление пациента, машина ожидает врача. В это время к каждому боксу может подъехать следующая машина с пациентом. Таким образом, нахождение на территории одновременно до 24 машин является стандартной практикой в часы пиковой нагрузки и не является очередью или нештатной ситуацией.
И врачи, и чиновники от здравоохранении говорят, что не стоит нагнетать обстановку по поводу новой пандемии. Ничего похожего на очередную «страшную мутацию» ковида пока нет.
Источник:
- Никита Михалков попал в реанимацию ковидного отделения с двухсторонней пневмонией
- Вернувшийся с того света фигурист Роман Костомаров впервые вышел на связь
- «Ох уж не просто это всё»: фигурист Роман Костомаров показал видео с тренировкой с протезами на ногах
- Состояние Никиты Михалкова ухудшается
- «Это действительно страшно»: в Нью-Йорке резко выросла заболеваемость COVID-19. Учёные ждут начала новой пандемии и введения карантина
очередной наброс на вентилятор.
рогулью все неймется.
КАК ЖЕ ЭТО ВСЁ НАДОЕЛО!!!
Не будем его сильно винить.
Тем более, когда человек себя шибко умным считает и знает лучше других про пандемии и вирусы.