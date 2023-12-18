В России вспышка «ходячей пневмонии»: у больниц стоит очередь из скорых

Но в столичном департаменте здравоохранения все эти слухи о «страшной пневмонии» и «новом ковиде» опровергают. По словам медиков, это обычная сезонная вспышка заболеваемости, такое бывает каждый год.

Приём пациентов происходит в мельцеровских, индивидуальных боксах. В новом комплексе ИКБ № 1 всего 12 боксов, а сама больница рассчитана на 1000 коек. Пока идет осмотр и оформление пациента, машина ожидает врача. В это время к каждому боксу может подъехать следующая машина с пациентом. Таким образом, нахождение на территории одновременно до 24 машин является стандартной практикой в часы пиковой нагрузки и не является очередью или нештатной ситуацией.

И врачи, и чиновники от здравоохранении говорят, что не стоит нагнетать обстановку по поводу новой пандемии. Ничего похожего на очередную «страшную мутацию» ковида пока нет.