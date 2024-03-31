В тюменской областной больнице буйный пациент с ножницами накинулся не медперсонал, но получил достойный отпор

Вчера в больницу №4 города Ишима доставили мужчину с ушибами. По всей видимости, травмы были не очень серьёзными, потому что вскоре пациент стал буянить в приёмном отделении. Потом и вовсе разошёлся: достал ножницы из кармана и стал размахивать ими перед персоналом.

Охранник больницы достал дубинку, но всерьёз пустить её в ход не решался. И тут в дело вступил один из врачей - он бросил неадеквата через бедро и скрутил. В результате никто не пострадал, а приехавшие полицейские увезли буйного в отдел.