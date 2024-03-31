В тюменской областной больнице буйный пациент с ножницами накинулся не медперсонал, но получил достойный отпор

Скрутил его вовсе не охранник.
Вчера в больницу №4 города Ишима доставили мужчину с ушибами. По всей видимости, травмы были не очень серьёзными, потому что вскоре пациент стал буянить в приёмном отделении. Потом и вовсе разошёлся: достал ножницы из кармана и стал размахивать ими перед персоналом.
Охранник больницы достал дубинку, но всерьёз пустить её в ход не решался. И тут в дело вступил один из врачей - он бросил неадеквата через бедро и скрутил. В результате никто не пострадал, а приехавшие полицейские увезли буйного в отдел.
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По данному факту проводится проверка, в результате которой будет принято решение в соответствии с законодательством.
Кроме этого в ходе разбирательства предварительно установлено, что ранее телесные повреждения мужчина причинил себе самостоятельно, ударившись в одном из увеселительных заведений Ишима, - сообщили в пресс-службе МВД.
Отважный врач теперь принимает благодарности:
Было совершено нападение мужчиной с ножницами на сотрудников больницы и пациентов. Хочу выразить благодарность врачу-терапевту Яхшибоеву Шахзоду Шодикуловичу и врачу-отоларингологу Гартунг Александру Александровичу за то, что обезвредили мужчину и тем самым спасли окружающих от увечий.
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