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В тюменской областной больнице буйный пациент с ножницами накинулся не медперсонал, но получил достойный отпор

В тюменской областной больнице буйный пациент с ножницами накинулся не медперсонал, но получил достойный отпор

Автор:
31 марта 2024 18:16
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Ишим   больница   врач   ножницы   пациент   тюменская область   
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Скрутил его вовсе не охранник.

Вчера в больницу №4 города Ишима доставили мужчину с ушибами. По всей видимости, травмы были не очень серьёзными, потому что вскоре пациент стал буянить в приёмном отделении. Потом и вовсе разошёлся: достал ножницы из кармана и стал размахивать ими перед персоналом.

Охранник больницы достал дубинку, но всерьёз пустить её в ход не решался. И тут в дело вступил один из врачей - он бросил неадеквата через бедро и скрутил. В результате никто не пострадал, а приехавшие полицейские увезли буйного в отдел.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Кроме этого в ходе разбирательства предварительно установлено, что ранее телесные повреждения мужчина причинил себе самостоятельно, ударившись в одном из увеселительных заведений Ишима, - сообщили в пресс-службе МВД.

Отважный врач теперь принимает благодарности:

Было совершено нападение мужчиной с ножницами на сотрудников больницы и пациентов. Хочу выразить благодарность врачу-терапевту Яхшибоеву Шахзоду Шодикуловичу и врачу-отоларингологу Гартунг Александру Александровичу за то, что обезвредили мужчину и тем самым спасли окружающих от увечий.

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Метки: Видео   Ишим   больница   врач   ножницы   пациент   тюменская область   
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4  комментария
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parallax 37 минут назад
Доктору респект. Мог бы по совместительству устроиться в охрану и заслуженно получать зарплату охранника... которого следует уволить.
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Руслана Тарасова 8 минут назад
Этот ходячий кусок сала, а по совместительству охранник, похоже может только лягушек в пруду охранять. Похоже он будет просто испугался
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7k
pinbalist Полчаса назад
Охранник что, дубинку охраняет?
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
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