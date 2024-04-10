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«Ты больной что ли?»: в Красноярском крае приезжий продавец полез в драку с покупателем и вскоре об этом пожалел

«Ты больной что ли?»: в Красноярском крае приезжий продавец полез в драку с покупателем и вскоре об этом пожалел

Автор:
10 апреля 2024 14:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Красноярский край   драка   магазин   покупатель   полиция   продавец   просрочка   энергетик   
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Силовики организовали ему урок этикета и закрыли торговую точку.

В красноярском городе Дудинка покупатель зашёл в местный магазинчик и приобрёл энергетик. Потом обратил внимание на срок годности напитка - оказалось, что это просрочка. С остальными бутылками в холодильнике было тоже самое.

Сначала мужчина обратился к персоналу магазина, но разговор не заладился. Тогда он позвонил в полицию. И тут на него налетел взбешённый и уж очень эмоциональный хозяин торговой точки. С оскорблениями и кулаками.

Осторожно, мат:

Надо отдать должное покупателю - он не повёлся на провокацию и в драку не полез. Просто отпихнул неадеквата и дождался полицейских. А когда те появились в магазине, продавец немедленно сбавил обороты и извинился. Правда, читал их с экрана телефона, но всё же.

Полиция проверила торговую точку и нашла множество нарушений: не оформлен договор с МЧС и Росгвардией, нет системы пожарной безопасности и даже банального огнетушителя. Поэтому продавцу влепили штраф. С просрочкой будут разбираться отдельно.

Кстати, любитель помахать кулаками ещё и не стоит на воинском учёте. Так что его направили в военкомат, а лавочку прикрыли до выяснения всех обстоятельств.

Источник:

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Метки: Видео   Красноярский край   драка   магазин   покупатель   полиция   продавец   просрочка   энергетик   
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21  комментарий
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40k
albedo Час назад
Умно.
И строго по закону.
Молодцы.
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16k
куджо 2 минуты назад
Бл@ттт они уже в дудинке, за полярным кругом, вот абреки акробаты
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12k
Том Сойер 4 минуты назад
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39k
russger 5 минут назад
Извините, я в русском/российском законодательстве немного швах, но зачем магазину/ларьку нужен "договор с МЧС и Росгвардией"? Я загуглил, но нихрена не понял, там понаписали бредятину какую-то. Может кто нормальный, человеческий, язык знает?
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30k
Serg2001 7 минут назад
С диаспоры шаблон с извинениями скинули?...)) Не сочтите за богохульство, но Бог явно ошибся с пропорциями, когда раздавал таким персонажам гормоны и интеллект. С последним там явная беда... Два раза из баночки с гормонами сыпанул...)
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10k
Trenzel2003 10 минут назад
А по всей стране такая байда. Маленький, частный магазинчик. Хозяин как правило горный "ОРЁЛЬ", читай козел. Просрочки как правило половина ассортимента. Крышует участковый.
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5k
Йож 12 минут назад
Второй хороший пост за день! Аж душа радуется!
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5k
Sanar 13 минут назад
Чурека не защищаю, покупатель тоже красавчик, вылакал бутылку этого говна и потом уже посмотрел на срок годности. А рафика выселят с небольшим огорчением, ведь он умел читать а кто крышевал этот ларёк посадят другого.
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11k
kaboza 18 минут назад
Надеюсь судя по шишке на лбу, хером от наших получил))) чурка бл..
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23k
Shtoppi Полчаса назад
чурки долбанные народ просрочкой и хер пойми чем еще травят, мрази, да еще при этом все на взъ36е прыгают как будто у себя дома.
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14k
Андрей А Полчаса назад
Читает по слогам и думает: Понаписали тут извинений, куй прочитаешь
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4k
Feathery Полчаса назад
Казалось бы, что сложного, подойти, выяснить у покупателя, в чём проблема... Извиниться, вернуть деньги, снять в полки "просрочку" - бывает, за всем всегда сложно уследить... Но нет же, бл*дь: "ГАрячЫй кроВ кипЫт", "мама твой рот апал"
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1k
Darki 40 минут назад
Наконец то.Больше месяца ждал развитие событий в этом магазине.(Видео с просрочкой было больше месяца назад на сайте).И вот продолжение,по ожиданию как будто Дюну 2 ждал.
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13k
geminisf 43 минуты назад
Оказывается можно творить что угодно, а потом просто извиниться. Или это не для всех?
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286
Roi.ru 46 минут назад
Вот такие они- новые граждане !
С трудом с телефона читают, да и мыслят в целом..
Как думаете через сколько поколений его потомки адаптируются и станут Русскими людьми(в широком понимании этого слова ) ?
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11k
Sasa 50 минут назад
Уехал на край Земли бабки зарабатывать, а злой русский взял и все испортил! ))))
Ибо не}{yй!
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8k
Echo 51 минуту назад
- Гюльчатай , радуйся, твой муж легализовался полностью на 100 %
Неси неси плов, урюк , будем праздновать
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2773 поста (2728 в горячем)

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