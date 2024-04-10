«Ты больной что ли?»: в Красноярском крае приезжий продавец полез в драку с покупателем и вскоре об этом пожалел

Силовики организовали ему урок этикета и закрыли торговую точку.
В красноярском городе Дудинка покупатель зашёл в местный магазинчик и приобрёл энергетик. Потом обратил внимание на срок годности напитка - оказалось, что это просрочка. С остальными бутылками в холодильнике было тоже самое.
Сначала мужчина обратился к персоналу магазина, но разговор не заладился. Тогда он позвонил в полицию. И тут на него налетел взбешённый и уж очень эмоциональный хозяин торговой точки. С оскорблениями и кулаками.
Осторожно, мат:
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Надо отдать должное покупателю - он не повёлся на провокацию и в драку не полез. Просто отпихнул неадеквата и дождался полицейских. А когда те появились в магазине, продавец немедленно сбавил обороты и извинился. Правда, читал их с экрана телефона, но всё же.
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Полиция проверила торговую точку и нашла множество нарушений: не оформлен договор с МЧС и Росгвардией, нет системы пожарной безопасности и даже банального огнетушителя. Поэтому продавцу влепили штраф. С просрочкой будут разбираться отдельно.
Кстати, любитель помахать кулаками ещё и не стоит на воинском учёте. Так что его направили в военкомат, а лавочку прикрыли до выяснения всех обстоятельств.
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И строго по закону.
Молодцы.
С трудом с телефона читают, да и мыслят в целом..
Как думаете через сколько поколений его потомки адаптируются и станут Русскими людьми(в широком понимании этого слова ) ?
Ибо не}{yй!
Неси неси плов, урюк , будем праздновать