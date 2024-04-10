«Ты больной что ли?»: в Красноярском крае приезжий продавец полез в драку с покупателем и вскоре об этом пожалел

В красноярском городе Дудинка покупатель зашёл в местный магазинчик и приобрёл энергетик. Потом обратил внимание на срок годности напитка - оказалось, что это просрочка. С остальными бутылками в холодильнике было тоже самое.

Сначала мужчина обратился к персоналу магазина, но разговор не заладился. Тогда он позвонил в полицию. И тут на него налетел взбешённый и уж очень эмоциональный хозяин торговой точки. С оскорблениями и кулаками.

Осторожно, мат: