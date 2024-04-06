"Все на землю, руки за голову!": в Красноярском крае силовики устроили массовый рейд по выявлению незаконных мигрантов

С 22 по 28 марта в Красноярском крае проходила массовая проверка по выявлению нелегалов. За это время силовики выявили 108 административных правонарушений в сфере миграции.

Так, к примеру, только при проверке одного кафе "Бай казан (улица 26 Бакинских Комиссаров, 17Б, строение 3/1) нашли 10 иностранцев, у которых отсутствовали какие-либо документы на право пребывания в РФ.