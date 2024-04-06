"Все на землю, руки за голову!": в Красноярском крае силовики устроили массовый рейд по выявлению незаконных мигрантов

Полицейские и СОБР проверили все злачные места, хостелы, этнокафе и стройплощадки.
С 22 по 28 марта в Красноярском крае проходила массовая проверка по выявлению нелегалов. За это время силовики выявили 108 административных правонарушений в сфере миграции.
Так, к примеру, только при проверке одного кафе "Бай казан (улица 26 Бакинских Комиссаров, 17Б, строение 3/1) нашли 10 иностранцев, у которых отсутствовали какие-либо документы на право пребывания в РФ.
Всего в отдел полиции было доставлено 56 приезжих, у всех взяли отпечатки пальцев. 10 нарушителей ждёт депортация на родину, а еще пятерым вручили повестки в военкомат для постановки на воинский учёт.
Всего же за проведённый недельный выявили 54 мигранта, которым запретили въезжать в Россию, 22 приезжих ждёт депортация.
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По фактам незаконного пересечения границы нашли 12 эпизодов, в деталях которых сейчас разбирается следствие. Сообщается, что такие проверки будут проводиться на регулярной основе. Глядишь, нарушителей будет поменьше!
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В основном бедолаг отправляют обратно без зарплаты а те заплатили штраф с тех денег что сэкономили на этой зарплате и на лапу дали, снова других баранов берут. Круговорот денег.