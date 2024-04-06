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"Все на землю, руки за голову!": в Красноярском крае силовики устроили массовый рейд по выявлению незаконных мигрантов

"Все на землю, руки за голову!": в Красноярском крае силовики устроили массовый рейд по выявлению незаконных мигрантов

Автор:
06 апреля 2024 08:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Красноярский край   мигранты   незаконная миграция   нелегалы   полиция   рейд   собр   
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Полицейские и СОБР проверили все злачные места, хостелы, этнокафе и стройплощадки.


С 22 по 28 марта в Красноярском крае проходила массовая проверка по выявлению нелегалов. За это время силовики выявили 108 административных правонарушений в сфере миграции.


Так, к примеру, только при проверке одного кафе "Бай казан (улица 26 Бакинских Комиссаров, 17Б, строение 3/1) нашли 10 иностранцев, у которых отсутствовали какие-либо документы на право пребывания в РФ.



Всего в отдел полиции было доставлено 56 приезжих, у всех взяли отпечатки пальцев. 10 нарушителей ждёт депортация на родину, а еще пятерым вручили повестки в военкомат для постановки на воинский учёт.

Всего же за проведённый недельный выявили 54 мигранта, которым запретили въезжать в Россию, 22 приезжих ждёт депортация.


По фактам незаконного пересечения границы нашли 12 эпизодов, в деталях которых сейчас разбирается следствие. Сообщается, что такие проверки будут проводиться на регулярной основе. Глядишь, нарушителей будет поменьше!


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Метки: Видео   Красноярский край   мигранты   незаконная миграция   нелегалы   полиция   рейд   собр   
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5  комментариев
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26k
ЦСКА 43 минуты назад
Полицейские и СОБРы, разгребают дерьмо, которым продажные чинуши нагадили....Вот те твари и есть истинное ЗЛО!
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33
PPP... Минуту назад
В первую очередь нужно штрафовать работодателя и наказывать жёстко не просто штрафом а лишением свободы и уже начнут многие задумываться стоит ли идти на преступление.
В основном бедолаг отправляют обратно без зарплаты а те заплатили штраф с тех денег что сэкономили на этой зарплате и на лапу дали, снова других баранов берут. Круговорот денег.
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35k
Teodor 37 минут назад
Сколько..? Пятьдесят четыре!? За неделю!? Да уж, выдающиеся результаты...
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1965 постов (1955 в горячем)

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