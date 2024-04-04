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"Вот ты мне и попался!": в Красноярском крае мужчина два года преследовал обидчика, пытаясь отомстить за драку в ДК

"Вот ты мне и попался!": в Красноярском крае мужчина два года преследовал обидчика, пытаясь отомстить за драку в ДК

Автор:
04 апреля 2024 10:50
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Красноярский край   Прокуратура   Травматический пистолет   месть   обида   отомстил   полиция   
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Он не злопамятный, а просто злой. И память у мужика хорошая, но это не точно.

Эта история началась в 2019 году, когда главному её герою было 32 года и он жил в посёлке Усть-Кемь. В один прекрасный день, основательно выпив, он решил пойти в сельский ДК. Что происходило там, мужчина не помнит, однако наутро обнаружил на своём лице синяки. Дело в деревне обычное, но товарищу захотелось знать, с кем он дрался и почему.


Сельчане, также присутствовавшие на той самой дискотеке, назвали ему имя обидчика. По их словам, тот его сильно избил, а вот причину драки назвать затруднились. После полученных тумаков мужчина почувствовал себя плохо, а со временем и того хуже. Его преследовали частые головные боли и бессонница. Пить он не бросил, со временем потерял работу и даже стал ходить на приём к психиатру. Во всех своих бедах мужчина винил того самого обидчика с сельской дискотеки. Он следил за его страницами в соцсетях и готовил план мести.


В ноябре 2022 г. мститель пришёл на работу к своему обидчику, брызнул ему в лицо из перцового баллончика и несколько раз ударил по голове молотком. Но этого для полного удовлетворения оказалось недостаточно. Полгода спустя , в мае 2023 года, преследователь выследил "жертву", спровоцировал ДТП, а затем со словами «Вот ты мне и попался» выстрелил в мужчину из газового пистолета. Когда пострадавший попытался убежать, мститель настиг его и ударил в бедро охотничьим ножом.




Нападавший пытался скрыться на своём авто, но был остановлен сотрудниками полиции на автодороге Красноярск-Енисейск. При досмотре в его автомобиле нашли, кроме прочего, обрез ружья, который обвиняемый незаконно переделал из своего охотничьего гладкоствольного ружья.


У пострадавшего, как сообщают СМИ, после столкновения на лице остались рубцы и шрамы, потребовалось хирургическое вмешательство.


В итоге прокуратура утвердила нападавшему обвинение по четырём эпизодам преступлений. Ему вменяют умышленное причинение лёгкого (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ), и тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ), незаконную переделку огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 223 УК РФ) , а также за его незаконное хранение и перевозку (ч. 1 ст. 222 УК РФ).


Как сообщают в официальном Телеграм-канале Прокуратуры Красноярского края, мужчина вину свою признал, остался собой доволен. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.


Источник:

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Метки: Видео   Красноярский край   Прокуратура   Травматический пистолет   месть   обида   отомстил   полиция   
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29  комментариев
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18k
Kucher 2 часа назад
А кого он обвинит в том, что в тюрьму сел? Ну не самого же себя.
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4k
ProstoBoBka 3 минуты назад
"На обиженных воду возят и в опу...!" на 10 лет поговорку в жизнь воплотил для себя...
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5k
SmartCat101 15 минут назад
нажрался до потери памяти, озведюлился , но виноват точно не он! железная логика!
что же он сам себе то голову молотком не разбил?
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18k
тов.Suhov 16 минут назад
Если подойти к любому подростку и сказать угрожающе "Я же говорил, сука, что по айпи тебя вычислю?!", то он тут же обделается.
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3k
Lena 38 минут назад
Ну, у подобных людей все вокруг виноваты в их нелегкой судьбе! Все кроме него самого!
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5k
brotherirk 52 минуты назад
ну главное что доволен остался!)) а для нас главное - чтобы теперь его на долго изолировали!
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17k
Совранский 54 минуты назад
В ноябре 2022 г. мститель пришёл на работу к своему обидчику, брызнул ему в лицо из перцового баллончика и несколько раз ударил по голове молотком. (с) - и его не посадили?
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3k
Диагноз Час назад
Из какого своего охотничьего ружья он сделал обрез, если ходит к психиатру???
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2k
Duke_kir Час назад
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36k
Юрий Час назад
Вот ты где мне попался....
Ссылка www.youtube.com
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28k
Sheir Час назад
Что-то мне подсказывает, что я знаю, где он через месяц окажется.
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37
Илья Мартынов Sheir Час назад
в штурмовом отряде?
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12k
Б.Касторский Час назад
Мстительный какой. И главное вину как ловко переложил. Не сам виноват, потому что алкаш, а тот, с кем подрался. При том вину пришлось возложить огульно, так как сам ничего не помнит и выяснить не удалось.
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7k
S__D 2 часа назад
брызнул ему в лицо из перцового баллончика и несколько раз ударил по голове молотком. _ _ Полгода спустя
.
Это не пострадавший, а терпила (в прямом смысле) какой-то.
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13k
Copycat 2 часа назад
ну тут смотря в каком свете историю представить)
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9k
Гвоздь 2 часа назад
всё по профессору савельеву: подоминировал, получил справку. И срок.
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5k
Горожанин 2 часа назад
Психопат обыкновенный. Это не лечится. Показана только социальная изоляция. Однако, к сожалению, это обеспечивается только ситуативно и практически всегда временно - на основании совершенных и доказанных преступлений.
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6k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
А если бы пострадавший его грохнул то в тюрьму бы сел он . Вот такие у нас дебильные законы .
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1957 постов (1945 в горячем)

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