"Вот ты мне и попался!": в Красноярском крае мужчина два года преследовал обидчика, пытаясь отомстить за драку в ДК

Эта история началась в 2019 году, когда главному её герою было 32 года и он жил в посёлке Усть-Кемь. В один прекрасный день, основательно выпив, он решил пойти в сельский ДК. Что происходило там, мужчина не помнит, однако наутро обнаружил на своём лице синяки. Дело в деревне обычное, но товарищу захотелось знать, с кем он дрался и почему.

Сельчане, также присутствовавшие на той самой дискотеке, назвали ему имя обидчика. По их словам, тот его сильно избил, а вот причину драки назвать затруднились. После полученных тумаков мужчина почувствовал себя плохо, а со временем и того хуже. Его преследовали частые головные боли и бессонница. Пить он не бросил, со временем потерял работу и даже стал ходить на приём к психиатру. Во всех своих бедах мужчина винил того самого обидчика с сельской дискотеки. Он следил за его страницами в соцсетях и готовил план мести.