"Вот ты мне и попался!": в Красноярском крае мужчина два года преследовал обидчика, пытаясь отомстить за драку в ДК

Он не злопамятный, а просто злой. И память у мужика хорошая, но это не точно.
Эта история началась в 2019 году, когда главному её герою было 32 года и он жил в посёлке Усть-Кемь. В один прекрасный день, основательно выпив, он решил пойти в сельский ДК. Что происходило там, мужчина не помнит, однако наутро обнаружил на своём лице синяки. Дело в деревне обычное, но товарищу захотелось знать, с кем он дрался и почему.
Сельчане, также присутствовавшие на той самой дискотеке, назвали ему имя обидчика. По их словам, тот его сильно избил, а вот причину драки назвать затруднились. После полученных тумаков мужчина почувствовал себя плохо, а со временем и того хуже. Его преследовали частые головные боли и бессонница. Пить он не бросил, со временем потерял работу и даже стал ходить на приём к психиатру. Во всех своих бедах мужчина винил того самого обидчика с сельской дискотеки. Он следил за его страницами в соцсетях и готовил план мести.
В ноябре 2022 г. мститель пришёл на работу к своему обидчику, брызнул ему в лицо из перцового баллончика и несколько раз ударил по голове молотком. Но этого для полного удовлетворения оказалось недостаточно. Полгода спустя , в мае 2023 года, преследователь выследил "жертву", спровоцировал ДТП, а затем со словами «Вот ты мне и попался» выстрелил в мужчину из газового пистолета. Когда пострадавший попытался убежать, мститель настиг его и ударил в бедро охотничьим ножом.
Нападавший пытался скрыться на своём авто, но был остановлен сотрудниками полиции на автодороге Красноярск-Енисейск. При досмотре в его автомобиле нашли, кроме прочего, обрез ружья, который обвиняемый незаконно переделал из своего охотничьего гладкоствольного ружья.
У пострадавшего, как сообщают СМИ, после столкновения на лице остались рубцы и шрамы, потребовалось хирургическое вмешательство.
В итоге прокуратура утвердила нападавшему обвинение по четырём эпизодам преступлений. Ему вменяют умышленное причинение лёгкого (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ), и тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ), незаконную переделку огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 223 УК РФ) , а также за его незаконное хранение и перевозку (ч. 1 ст. 222 УК РФ).
Как сообщают в официальном Телеграм-канале Прокуратуры Красноярского края, мужчина вину свою признал, остался собой доволен. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Источник:
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что же он сам себе то голову молотком не разбил?
.
Это не пострадавший, а терпила (в прямом смысле) какой-то.
У нас иной раз правоохранитель не видит оснований, если были легкие побои. Дело могло ограничиться штрафом по административке, например.
Тут же не указано какие повреждения были нанесены.
Вот такой вот я герой!