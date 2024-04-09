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В Госдуме рассказали, что на новом школьном уроке «Семьеведение» подростков научат понимать друг друга и выяснять, кто в паре главный

В Госдуме рассказали, что на новом школьном уроке «Семьеведение» подростков научат понимать друг друга и выяснять, кто в паре главный

Автор:
09 апреля 2024 15:36
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   отношения   пара   семьеведение   татьяна буцкая   школьники   
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Об этом ученики 10-11 классов узнают уже в этом году.

В прошлом году депутаты анонсировали новую учебную дисциплину для школьников: «Семьеведение». Её концепцию разрабатывала группа экспертов во главе с парламентарием Татьяной Ларионовой. Тогда она заявила:

Мы находимся на краю пропасти. И если не начать заниматься семейными ценностями, дети не смогут противостоять агрессивному зарубежному натиску.

По мнению депутатов и чиновников Минобразования, новая дисциплина поможет ребятам разобраться в тонкостях семейной жизни и уменьшит количество разводов. Ожидают, что многодетных семей тоже станет больше.

Что-то подобное уже было. Экспериментальный предмет «Нравственные основы семейной жизни» вводили в школьную программу ещё в 2017 году. И обозначили его цели: «Введение старшеклассников в традиционную для нашего Отечества систему семейных ценностей, подготовка их к созданию крепкой, многодетной, счастливой семьи».

В том курсе поучаствовало всего 1300 учеников, поэтому о какой-то статистике и влиянии на рождаемость и прочее говорить не приходится. Тогда его просто попробовали, а в 2020 году губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ввёл предмет во все 600 школ. Его изучали в 10 или 11 классе.

А с 1 сентября курс «Семьеведение» будут изучать по всей России. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова:

Речь идёт о том, чтобы специалисты-психологи, которые работают в школе, специалисты по истории рассказывали нашим детям, в большей степени старшеклассникам, о том, что такое семья, что такое традиции, что это важно.

Детали нового предмета рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. В «Семьеведении» научат «понимать друг друга», «выяснять, кто в паре главный». А ещё, школьники узнают, «что укрепляет и что разрушает семью». В рамках курса будут обсуждать и репродуктивное здоровье. Вести предмет будут врачи и психологи. Что по новой дисциплине расскажут историки - пока не ясно, возможно, поучаствуют и они.

Пока в обществе к «Семьеведению» относятся довольно сдержанно. Многие считают, что крепкий брак и многодетная семья основаны на хорошей зарплате супругов, собственном жилье и социальной поддержке государства, а не на школьном предмете. А кто в паре главный и как друг с другом договариваться - в этом парень с девушкой сами разберутся, без всяких психологов-семьеведов.

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Метки: Видео   отношения   пара   семьеведение   татьяна буцкая   школьники   
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16  комментариев
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43k
Сергей 40 минут назад
Кто такое название придумал , ведь его школьники будут называть семявведением.
Нет чтоб просто назвать : СемьЯ основа Государства.
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6k
Wadim Минуту назад
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12k
Трив 4 минуты назад
"выяснять, кто в паре главный" - будет интересно наблюдать разрыв жоп у учащихся на таком уроке.
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229
_Vasiliy_ 5 минут назад
А моркововедение будет?
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17k
GROMOZEKA 12 минут назад
Ну поглядим.
Лично я, своим детям регулярно об этом рассказываю сам, безо всяких уроков.
Да и потом, у них перед глазами наглядный пример в виде меня и жены, каждый день.
Так, что пусть проводят, не всем ведь родители объясняют
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17k
ron 22 минуты назад
задумка хорошая, не спорю. А вот реализация... "поживём - увидим". ("Вы считаете меня легкомысленной?" © )
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28k
Влад 50 минут назад
Забавный ролик про тему укрепления семьи, ей самой интересно, и мне тоже. Все правильно прочитала и про поддержку, и про разные мнения, и про обсуждения, уступки и компромиссы. А как это сочетается с темой "кто в паре главный"? Вот по тому что она прочитала в крепкой семье главного быть не должно. В моей, кстати, главного нет, в браке с 87ого года, все существенное решается совместно.
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23k
Shtoppi 52 минуты назад
и как же мы раньше, до семьеведения, жили? я х_ею без баяна, какую только х_ету никчемную депутаты не предложат в процессе имитации бурной деятельности, просиживая жопу в госдуме.
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960
Quantimus 54 минуты назад
А батюшки, через 30 лет осознание пришло, что без обычных людишек капитализм как-то не работает? Ни в армию некого призвать, ни работать на заводе некому, покупать товары некому, только мигрантов звать если.

Это надо доступное образование убирать и по полной религиозный ресурс включать, тогда рожать будут. Во всех странах, где население в массе своей образовано и не сильно религиозное - провал в рождаемости и проблемы с демографией.
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13k
Copycat 55 минут назад
Я считаю что надо в первую очередь работать над общим уровнем образования молодёжи, все эти проблемы они от того что уровень интеллекта в людей падает - вот он корень всех проблем

люди разводятся по многим причинам, а одна из них что поспешили заключить брак, сделав это не в обдуманно, а на волне бурлящих гормонов, а затем в быту на почве того что они слишком мало времени потратили на то что бы узнать друг друга, у них начинаются разного рода конфликты. Хуже этого если они ещё и ребёнка успели сделать, так же не подумав.

А брак и дети дело серьёзное, тут не должно быть поспешности, по тому что крепкий союз мужчины и женщины получается у людей которые к этому обдуманно пришли, так говорит мне мой жизненный опыт
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7k
Трям 58 минут назад
Ага, бля, этим они расскажут...
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2769 постов (2723 в горячем)

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