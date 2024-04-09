В Госдуме рассказали, что на новом школьном уроке «Семьеведение» подростков научат понимать друг друга и выяснять, кто в паре главный

Об этом ученики 10-11 классов узнают уже в этом году.
В прошлом году депутаты анонсировали новую учебную дисциплину для школьников: «Семьеведение». Её концепцию разрабатывала группа экспертов во главе с парламентарием Татьяной Ларионовой. Тогда она заявила:
Мы находимся на краю пропасти. И если не начать заниматься семейными ценностями, дети не смогут противостоять агрессивному зарубежному натиску.
По мнению депутатов и чиновников Минобразования, новая дисциплина поможет ребятам разобраться в тонкостях семейной жизни и уменьшит количество разводов. Ожидают, что многодетных семей тоже станет больше.
Что-то подобное уже было. Экспериментальный предмет «Нравственные основы семейной жизни» вводили в школьную программу ещё в 2017 году. И обозначили его цели: «Введение старшеклассников в традиционную для нашего Отечества систему семейных ценностей, подготовка их к созданию крепкой, многодетной, счастливой семьи».
В том курсе поучаствовало всего 1300 учеников, поэтому о какой-то статистике и влиянии на рождаемость и прочее говорить не приходится. Тогда его просто попробовали, а в 2020 году губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ввёл предмет во все 600 школ. Его изучали в 10 или 11 классе.
А с 1 сентября курс «Семьеведение» будут изучать по всей России. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова:
Речь идёт о том, чтобы специалисты-психологи, которые работают в школе, специалисты по истории рассказывали нашим детям, в большей степени старшеклассникам, о том, что такое семья, что такое традиции, что это важно.
Детали нового предмета рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. В «Семьеведении» научат «понимать друг друга», «выяснять, кто в паре главный». А ещё, школьники узнают, «что укрепляет и что разрушает семью». В рамках курса будут обсуждать и репродуктивное здоровье. Вести предмет будут врачи и психологи. Что по новой дисциплине расскажут историки - пока не ясно, возможно, поучаствуют и они.
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Пока в обществе к «Семьеведению» относятся довольно сдержанно. Многие считают, что крепкий брак и многодетная семья основаны на хорошей зарплате супругов, собственном жилье и социальной поддержке государства, а не на школьном предмете. А кто в паре главный и как друг с другом договариваться - в этом парень с девушкой сами разберутся, без всяких психологов-семьеведов.
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Нет чтоб просто назвать : СемьЯ основа Государства.
Лично я, своим детям регулярно об этом рассказываю сам, безо всяких уроков.
Да и потом, у них перед глазами наглядный пример в виде меня и жены, каждый день.
Так, что пусть проводят, не всем ведь родители объясняют
Воспитание, как ни крути, процесс обязательный
Это надо доступное образование убирать и по полной религиозный ресурс включать, тогда рожать будут. Во всех странах, где население в массе своей образовано и не сильно религиозное - провал в рождаемости и проблемы с демографией.
люди разводятся по многим причинам, а одна из них что поспешили заключить брак, сделав это не в обдуманно, а на волне бурлящих гормонов, а затем в быту на почве того что они слишком мало времени потратили на то что бы узнать друг друга, у них начинаются разного рода конфликты. Хуже этого если они ещё и ребёнка успели сделать, так же не подумав.
А брак и дети дело серьёзное, тут не должно быть поспешности, по тому что крепкий союз мужчины и женщины получается у людей которые к этому обдуманно пришли, так говорит мне мой жизненный опыт