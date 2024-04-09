В Госдуме рассказали, что на новом школьном уроке «Семьеведение» подростков научат понимать друг друга и выяснять, кто в паре главный

По мнению депутатов и чиновников Минобразования, новая дисциплина поможет ребятам разобраться в тонкостях семейной жизни и уменьшит количество разводов. Ожидают, что многодетных семей тоже станет больше.

Что-то подобное уже было. Экспериментальный предмет «Нравственные основы семейной жизни» вводили в школьную программу ещё в 2017 году. И обозначили его цели: «Введение старшеклассников в традиционную для нашего Отечества систему семейных ценностей, подготовка их к созданию крепкой, многодетной, счастливой семьи».

В том курсе поучаствовало всего 1300 учеников, поэтому о какой-то статистике и влиянии на рождаемость и прочее говорить не приходится. Тогда его просто попробовали, а в 2020 году губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ввёл предмет во все 600 школ. Его изучали в 10 или 11 классе.

А с 1 сентября курс «Семьеведение» будут изучать по всей России. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова: