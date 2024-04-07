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Бритни Спирс заскучала по бывшему мужу и начала выкладывать милые видео с ним

Бритни Спирс заскучала по бывшему мужу и начала выкладывать милые видео с ним

Автор:
07 апреля 2024 15:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   бритни спирс   интересное   мужч   отношения   фото   шоу бизнес   
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Напомним, что развод случился год назад. Сэм Асгари обвинил певицу в измене.

Певица Бритни Спирс на своей личной странице снова начала выкладывать странные видео. 6 апреля на личной странице Бритни в запрещённограмме появился ролик, на котором она танцует со своим бывшим мужем. Судя по всему, видео снято несколько лет назад, ведь Бритни в разводе уже почти год.

Ролик Бритни подписала очень трогательными словами.

"Я люблю слишком сильно, это стыдно. И я буду любить тебя всю жизнь! Это черта, которую я хочу попытаться сохранить. Оглядываться назад иногда тяжело, но, честно говоря, это важно… Я слишком чувствительная во многих ситуациях. Иногда говорю о своём прошлом, потому что хочу защитить себя от тех ошибок, что были прежде, ведь онемение — это самое плохое, хотя в этом есть некая безопасность. Это сложно, потому что это то, чем люди могут воспользоваться", — написала она.

На видео Бритни и правда выглядит очень счастливой. Видео провисело на её странице несколько часов, а потом было удалено. Возможно, Бритни протрезвела пришла в себя и тут же всё почистила.

Напомним, что пара развелась летом 2023 года. Портал TMZ сообщил, что Сэм Асгари обвинил Бритни в изменах. Никто не верил в чистую любовь между накачанным красавчиком Сэмом Асгари и спятившей певицей Бритни Спирс. Отношения продлились пять лет, за это время Бритни избавилась от опеки отца, вернула контроль над своей жизнью и наконец смогла выйти замуж на любимого.

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Метки: Видео   бритни спирс   интересное   мужч   отношения   фото   шоу бизнес   
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4  комментария
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35k
Teodor Час назад
Блин, сейчас глянул - бабе уже 42 года..!
Может пора наконец отказаться от имиджа недотраханной малолетки?
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12k
Трив 21 минуту назад
Блин, как ей не больно? Она же как рак варёный.
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451
gvg 38 минут назад
Так сказать, пошла по бывшим, но это нормально, это бывает.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4898 постов (4685 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
352382



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