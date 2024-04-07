Бритни Спирс заскучала по бывшему мужу и начала выкладывать милые видео с ним

Ролик Бритни подписала очень трогательными словами.

"Я люблю слишком сильно, это стыдно. И я буду любить тебя всю жизнь! Это черта, которую я хочу попытаться сохранить. Оглядываться назад иногда тяжело, но, честно говоря, это важно… Я слишком чувствительная во многих ситуациях. Иногда говорю о своём прошлом, потому что хочу защитить себя от тех ошибок, что были прежде, ведь онемение — это самое плохое, хотя в этом есть некая безопасность. Это сложно, потому что это то, чем люди могут воспользоваться", — написала она.