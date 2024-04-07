Бритни Спирс заскучала по бывшему мужу и начала выкладывать милые видео с ним

Напомним, что развод случился год назад. Сэм Асгари обвинил певицу в измене.
Певица Бритни Спирс на своей личной странице снова начала выкладывать странные видео. 6 апреля на личной странице Бритни в запрещённограмме появился ролик, на котором она танцует со своим бывшим мужем. Судя по всему, видео снято несколько лет назад, ведь Бритни в разводе уже почти год.
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Ролик Бритни подписала очень трогательными словами.
"Я люблю слишком сильно, это стыдно. И я буду любить тебя всю жизнь! Это черта, которую я хочу попытаться сохранить. Оглядываться назад иногда тяжело, но, честно говоря, это важно… Я слишком чувствительная во многих ситуациях. Иногда говорю о своём прошлом, потому что хочу защитить себя от тех ошибок, что были прежде, ведь онемение — это самое плохое, хотя в этом есть некая безопасность. Это сложно, потому что это то, чем люди могут воспользоваться", — написала она.
На видео Бритни и правда выглядит очень счастливой. Видео провисело на её странице несколько часов, а потом было удалено. Возможно, Бритни
протрезвела пришла в себя и тут же всё почистила.
Напомним, что пара развелась летом 2023 года. Портал TMZ сообщил, что Сэм Асгари обвинил Бритни в изменах. Никто не верил в чистую любовь между накачанным красавчиком Сэмом Асгари и спятившей певицей Бритни Спирс. Отношения продлились пять лет, за это время Бритни избавилась от опеки отца, вернула контроль над своей жизнью и наконец смогла выйти замуж на любимого.
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