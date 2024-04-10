"Я ради него согласилась на операцию": в Москве девушку изуродовали для соблюдения "мусульманских обычаев", но жених все равно загулял с другой

А Гусейнов, ради которого девушка разрешила изуродовать себя, понял, что пока продолжается реабилитация, нормального секса у него с барышней не будет, поэтому закрутил роман с её подругой.

Прошло 8 месяцев, а воз и ныне там. Реабилитация шла так медленно, что девушка решила обратиться к другим врачам. Выяснилось, что её реально изуродовали, отрезав больше нужного. Теперь при заживлении рубцовая ткань тянет за собой слизистую, любой контакт с которой вызывает боль.

Чем закончится эта история, пока неизвестно. Ясно одно: жизнь для этой москвички уже никогда не будет прежней.