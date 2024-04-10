"Я ради него согласилась на операцию": в Москве девушку изуродовали для соблюдения "мусульманских обычаев", но жених все равно загулял с другой

Москвичка согласилась на лабиопластику - и пожалела.
Вступая в отношения с представителем другой религиозной конфессии, нужно помнить, что не все согласны идти на компромисс. Жительница Москвы, чтобы угодить любимому, согласилась на уродующую операцию: ей удалили малые половые губы. Женское обрезание выполнили в клинике, учредителем которой является Эльбрус Гусейнов - тот самый возлюбленный москвички.
В результате у девушки пошатнулось здоровье. Несмотря на все прописанные доктором манипуляции после операции, ситуация не изменилась. Несчастная постоянно недомогает и чувствует себя крайне скверно. Ей больно ходить, сидеть, а уж про секс и речи не идёт: почти каждый контакт с любимым доставлял ей немало болезненных минут.
А Гусейнов, ради которого девушка разрешила изуродовать себя, понял, что пока продолжается реабилитация, нормального секса у него с барышней не будет, поэтому закрутил роман с её подругой.
Прошло 8 месяцев, а воз и ныне там. Реабилитация шла так медленно, что девушка решила обратиться к другим врачам. Выяснилось, что её реально изуродовали, отрезав больше нужного. Теперь при заживлении рубцовая ткань тянет за собой слизистую, любой контакт с которой вызывает боль.
Чем закончится эта история, пока неизвестно. Ясно одно: жизнь для этой москвички уже никогда не будет прежней.
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Для справки: лабиопластика (женское обрезание) до сих пор практикуется в мусульманских странах. Более светские приверженцы ислама давно отходят от этой традиции, понимая, насколько она может искалечить тело девушки. Тем более странным выглядит желание подчиниться средневековым чужим обычаям сейчас, проживая в современном мегаполисе. Тот случай, когда и красивой быть не получилось, и умной.
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