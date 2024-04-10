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"Я ради него согласилась на операцию": в Москве девушку изуродовали для соблюдения "мусульманских обычаев", но жених все равно загулял с другой

"Я ради него согласилась на операцию": в Москве девушку изуродовали для соблюдения "мусульманских обычаев", но жених все равно загулял с другой

Автор:
10 апреля 2024 15:51
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Женское обрезание   Москва   искалечили   лабиопластика   отношения   
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Москвичка согласилась на лабиопластику - и пожалела.

Вступая в отношения с представителем другой религиозной конфессии, нужно помнить, что не все согласны идти на компромисс. Жительница Москвы, чтобы угодить любимому, согласилась на уродующую операцию: ей удалили малые половые губы. Женское обрезание выполнили в клинике, учредителем которой является Эльбрус Гусейнов - тот самый возлюбленный москвички.


В результате у девушки пошатнулось здоровье. Несмотря на все прописанные доктором манипуляции после операции, ситуация не изменилась. Несчастная постоянно недомогает и чувствует себя крайне скверно. Ей больно ходить, сидеть, а уж про секс и речи не идёт: почти каждый контакт с любимым доставлял ей немало болезненных минут.


А Гусейнов, ради которого девушка разрешила изуродовать себя, понял, что пока продолжается реабилитация, нормального секса у него с барышней не будет, поэтому закрутил роман с её подругой.


Прошло 8 месяцев, а воз и ныне там. Реабилитация шла так медленно, что девушка решила обратиться к другим врачам. Выяснилось, что её реально изуродовали, отрезав больше нужного. Теперь при заживлении рубцовая ткань тянет за собой слизистую, любой контакт с которой вызывает боль.


Чем закончится эта история, пока неизвестно. Ясно одно: жизнь для этой москвички уже никогда не будет прежней.




Для справки: лабиопластика (женское обрезание) до сих пор практикуется в мусульманских странах. Более светские приверженцы ислама давно отходят от этой традиции, понимая, насколько она может искалечить тело девушки. Тем более странным выглядит желание подчиниться средневековым чужим обычаям сейчас, проживая в современном мегаполисе. Тот случай, когда и красивой быть не получилось, и умной.

Источник:

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Метки: Видео   Женское обрезание   Москва   искалечили   лабиопластика   отношения   
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19  комментариев
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27k
сеньор Леонсио Час назад
Надо было головой думать, а не губами половыми
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1k
Андрей Граф 21 минуту назад
так тебе и надо чернильница тупая, мразь, фу грязь а не баба!!!
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63k
Олег Полчаса назад
русских ей было мало, решила изуродовать себя..... ни капли не жаль
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4k
Anners Полчаса назад
Умничка, слов нет, почему она ещё и зубы себе заодно не удалила-то?
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487
ApolloOne Полчаса назад
Таких даже не жалко.
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2k
Виктор Глущенко Полчаса назад
Рулон Обоев , Ушат Помоев , Эльбрус Куриный . Ой , Эльбрус Гусиный .
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1k
Andrey G 39 минут назад
Если человек себя не ставит на первое место, то о чём говорить. Пусть делает то, что ему скажут и страдает, он сам себе дурак. Ты есть такой/такая какой есть, если это кого-то не устраевает, то пусть идёт на все 4 стороны. В мире достаточно людей, которым ты и без изменений подходишь. Даже жирная баба кому-то нравится. Просто надо искать и не быть дураком. А тут пример как нельзя поступать.
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16k
Ёшкин кот 50 минут назад
Читал - смеялся.. Серьезно...Без п.и.з.д.ы
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30k
Serg2001 54 минуты назад
Совсем как в том анекдоте про молодого человека, который к хирургу прибегает и кричит. Доктор, доктор! Сделайте мне скорее кастрацию!... Доктор в недоумении. Но тот не унимается. Кастрацию и побыстрее! Ну, раз просит - сделали. После операции отошел от наркоза. Хирург спрашивает. Ну может теперь-то вы расскажете в чем там дело? К чему такая срочность операции? - Знаете, доктор! Я полюбил замечательную девушку. Но она из строгой еврейский семьи. И они отказываются выдать её за меня, пока я не сделаю.... Ааааа! Так речь, наверное, шла про обрезание? Ну да! А я как сказал?!
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17k
Алексей Час назад
"берем только филей!" (с)
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1k
Darki Час назад
Чернильница этого заслужила.Ни капли не жалко
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6k
Отвратительный Мужик Час назад
Вот не жалко чернильницу. Моё призрение
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23k
Shtoppi Час назад
очередная чернильница пожалела о своем пристрастии якшаться с примитивными обезьянами. и поделом.
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3k
Наблюдатель Час назад
Лучше бы себе лоботомию сделала! Все равно мозгов нет...
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4k
xbrat Час назад
Ну... теперь за буддиста, затем за пятидесятника, саентолога нужно и т.д.
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15k
Александр Час назад
Эх, такую чернильницу испоганили...
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6k
Наталья Час назад
идиотка
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61k
dima423 Час назад
Ну сама решила, сама и виновата)) чето прям не жалко как то
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1982 поста (1969 в горячем)

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