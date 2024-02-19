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Влюблённые воссоединились спустя 70 лет

Влюблённые воссоединились спустя 70 лет

Автор:
19 февраля 2024 10:33
Сообщество : Жизнь
Метки: Время   история   любовь   отношения   пара   пенсионер   
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90-летний Билл Хассингер и 92-летняя Джоан Блаккан из штата Мичиган встречались в школьные годы. Однажды они получили выговор за поцелуй в школьном автобусе. Когда Джоанн уехала в колледж, их пути разошлись. Но спустя много десятилетий судьба свела их снова.

"Хотите верьте, хотите нет, но мы влюбились в таком возрасте. Я хочу его объятий и поцелуев, и он чувствует то же самое. Всё как в подростковом возрасте", - делится Джоанн.

В 1949 году она окончила школу и уехала в колледж. На этом отношения пары закончились.

Блаккан вышла замуж и родила троих детей. Её муж умер в 1989 году. Тем временем Хассингер поступил на военную службу, женился на однокурснице, стал отцом троих детей. Он овдовел в 2021 году после 68 лет брака.

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"Всё это время я жила одна и не искала любви или мужчину. Я была довольна. Но Билл всегда был у меня в душе. Я любила этого мальчика", - признаётся пенсионерка.

В 2022 году Джоанн организовывала встречу выпускников. Она узнала от общих друзей, что 90-летний Хассингер живёт в соседнем городе и вышел в отставку в звании подполковника полиции.

После телефонного разговора они встретились за обедом.

"Она выглядела совсем не так, какой я её запомнил 73 года назад. Жизнь так поступает со всеми, - смеётся Хассингер. - Но к нам вернулись чувства. Сегодня мы любим друг друга не меньше и даже больше, чем в подростковом возрасте".

Блаккан сохранила браслет, который подарил ей возлюбленный на день рождения в старших классах.

Теперь пара встречается каждые выходные, и, конечно же, День святого Валентина они провели вместе.

Хассингер по-прежнему живёт в своем доме примерно в 130 км от Блаккан, но они планируют переезд в один дом или новый комплекс для пенсионеров.

"Мы часто играем в карты, решаем головоломки", - говорит Билл. - Но большую часть времени мы просто наслаждаемся обществом друг друга".

Они точно знают, что хотят провести оставшуюся жизнь вместе.

"У нас обоих достаточно крепкое здоровье для нашего возраста. Поэтому мы хотим наслаждаться отведённым временем", - делится женщина.

Блаккан настаивает на том, чтобы каждый день проходить пешком не менее 1,5 км.

Хассингер не скрывает: "Ходьба - это просто способ передвижения из одного места в другое, и мне не нужно ходить каждый день, чтобы помнить, как это делается. Но я хожу, потому что Джоанн нравится, а мне нравится быть с ней".

Линда, дочь Блаккан, сказала: "Даже если не принимать во внимание любовь, которую они обрели, эта история дарит надежду. Жизнь не закончилась из-за того, что вы постарели".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Время   история   любовь   отношения   пара   пенсионер   
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