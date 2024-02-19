Влюблённые воссоединились спустя 70 лет

"Хотите верьте, хотите нет, но мы влюбились в таком возрасте. Я хочу его объятий и поцелуев, и он чувствует то же самое. Всё как в подростковом возрасте", - делится Джоанн.

В 1949 году она окончила школу и уехала в колледж. На этом отношения пары закончились.

Блаккан вышла замуж и родила троих детей. Её муж умер в 1989 году. Тем временем Хассингер поступил на военную службу, женился на однокурснице, стал отцом троих детей. Он овдовел в 2021 году после 68 лет брака.