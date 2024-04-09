Редкое солнечное затмение попало на видео

В следующий раз этот феномен американцы увидят «вживую» лишь в 2044 году. Тот же Маск вангует, что к тому времени он уже будет смотреть на нашу планету с лунной станции. Потом хочет колонизировать Марс и ещё что-нибудь для кучи. Это масштабные и амбициозные планы на будущее - возможно, у него всё получится. А даже если нет - Илон и на Земле чувствует себя очень даже неплохо.

Ну а россияне смогут посмотреть очередное затмение намного раньше, в 2026 году. Учёные говорят, что его будет видно в большинстве регионов нашей страны. Так что будем любоваться красотой в реальном времени и без всяких записей.