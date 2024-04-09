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Редкое солнечное затмение попало на видео

Редкое солнечное затмение попало на видео

Автор:
09 апреля 2024 14:13
Сообщество : Наука
Метки: Видео   Земля   Илон Маск   планета   солнечное затмение   спутник   
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Его можно было увидеть в США, Канаде, Мексике и на некоторых островах Тихого и Атлантического океанов.

Вчера было полное солнечное затмение. Силуэт Луны закрыл солнечный диск и длилось это 4 минуты 28 секунд. Случилось это в 21:17 по Мск, но жители России затмения не увидели. Зато его хорошо рассмотрели мексиканцы и американцы.

Феномен затмения в том, что его видно только в тех уголках земного шара, куда падает лунная тень. А где её нет - наблюдают обычный солнечный диск. В этот раз на Землю упала тень шириной 198 километров. Илон Маск показал её со своего спутника.

И остальные кадры солнечного затмения.

В следующий раз этот феномен американцы увидят «вживую» лишь в 2044 году. Тот же Маск вангует, что к тому времени он уже будет смотреть на нашу планету с лунной станции. Потом хочет колонизировать Марс и ещё что-нибудь для кучи. Это масштабные и амбициозные планы на будущее - возможно, у него всё получится. А даже если нет - Илон и на Земле чувствует себя очень даже неплохо.

Ну а россияне смогут посмотреть очередное затмение намного раньше, в 2026 году. Учёные говорят, что его будет видно в большинстве регионов нашей страны. Так что будем любоваться красотой в реальном времени и без всяких записей.


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Метки: Видео   Земля   Илон Маск   планета   солнечное затмение   спутник   
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