Редкое солнечное затмение попало на видео

Его можно было увидеть в США, Канаде, Мексике и на некоторых островах Тихого и Атлантического океанов.
Вчера было полное солнечное затмение. Силуэт Луны закрыл солнечный диск и длилось это 4 минуты 28 секунд. Случилось это в 21:17 по Мск, но жители России затмения не увидели. Зато его хорошо рассмотрели мексиканцы и американцы.
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Феномен затмения в том, что его видно только в тех уголках земного шара, куда падает лунная тень. А где её нет - наблюдают обычный солнечный диск. В этот раз на Землю упала тень шириной 198 километров. Илон Маск показал её со своего спутника.
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И остальные кадры солнечного затмения.
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В следующий раз этот феномен американцы увидят «вживую» лишь в 2044 году. Тот же Маск вангует, что к тому времени он уже будет смотреть на нашу планету с лунной станции. Потом хочет колонизировать Марс и ещё что-нибудь для кучи. Это масштабные и амбициозные планы на будущее - возможно, у него всё получится. А даже если нет - Илон и на Земле чувствует себя очень даже неплохо.
Ну а россияне смогут посмотреть очередное затмение намного раньше, в 2026 году. Учёные говорят, что его будет видно в большинстве регионов нашей страны. Так что будем любоваться красотой в реальном времени и без всяких записей.
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