11 малоизвестных и занимательных фактов о Луне

1012
12
Космос манит мечтателей, но совсем не обязательно тратить световые годы, пытаясь добраться до самых загадочных планет. Даже самое близкое небесное тело, Луна, скрывает множество тайн и открытий. В этом посте вы узнаете о ней занимательные факты.
1. Лунная пыль
Астронавты миссии "Аполлон-17" столкнулись с неожиданной проблемой. Лунная пыль забила оборудование, вызвав сбои в его работе, повредила скафандры и вызвала у экипажа "лунную лихорадку". Лунная пыль опасна тем, что ее частицы настолько малы: они в 50 раз меньше диаметра человеческого волоса, и у них очень острые края, потому что на Луне нет ветра или дождя, чтобы смягчить их. Кроме того, они проникают глубоко в легкие. Из-за низкой гравитации частицы остаются во взвешенном состоянии в воздухе, создавая облака из острых осколков, а слой пыли на поверхности составляет 15 сантиметров. Астронавты говорят, что внутри космического корабля эта пыль пахнет порохом. Сейчас ученые приступили к изучению пыли, чтобы оценить степень ее опасности и токсичности.
×
×
2. Магнетизм без магнитного поля
Когда советские и американские астронавты передали на Землю образцы лунного грунта, ученые обеих стран с удивлением обнаружили, что некоторые породы обладают магнитными свойствами, хотя было установлено, что на Луне нет магнитного поля. Дальнейшие исследования привели ученых к гипотезе о том, что на Луне ранее существовало магнитное поле. В настоящее время обсуждается несколько теорий о причинах его исчезновения: считается, что это произошло из-за падения метеоритов или в результате смещения ядра Луны.
3. “Лунное безумие” и сон
С древних времен существует множество мифов о "лунном безумии", которое якобы вызывает полнолуние. Греки, например, объясняли это тем, что раз Луна может влиять на приливы и отливы Мирового океана, то она влияет и на людей с большим содержанием жидкости в организме. Современные ученые доказали, что никакого "лунного безумия" не существует, а рост преступности при полной луне связан лишь с тем, что на улицах становится светлее. А вот на сон человека фазы Луны могут влиять: в полнолуние некоторые люди действительно страдают от бессонницы, а другим снятся кошмары. Это подтверждает исследование, проведенное в Базельском университете в Швейцарии.
4. Загадка появления Луны
Наука до сих пор не может ответить на вопрос, как появился спутник Земли. Сегодня существует множество гипотез, каждая из которых имеет доказательства и опровержения. Раньше существовали только "три великие теории": гипотеза центробежного разделения Луны и Земли, гипотеза захвата Земли Луной и теория мультимпакта. Любопытно, что в эпосах многих народов мира есть намеки на появление на небе новой звезды, то есть в сказаниях этих народов говорится, что в их времена Луны на небе не было. Эти легенды говорят в пользу теории захвата и в то же время подпитывают многочисленные "теории заговора" о том, что Луна была создана искусственно.
5. Тень на Луне
Ещё одна неожиданная проблема, с которой столкнулись астронавты при высадке на Луну. Из-за отсутствия атмосферы тень на Луне абсолютно черная. Астронавты больше не видели своих ног, когда вступали в тень, и не могли выполнять различные работы по обслуживанию космического корабля, потому что в тени не было видно, что делают их руки. Естественно, экипаж сумел приспособиться к новым условиям, но кто бы мог подумать, что тень может создать столько проблем.
6. Лунотрясения
Еще одна загадка нашего спутника - лунотрясения. Луну постоянно трясёт, и никто еще не понял, почему. Сейсмометр, установленный на спутнике в 1972 году, зафиксировал в среднем одно лунотрясение в день. Если землетрясение вызывается движением тектонических плит, то на Луне это невозможно из-за их отсутствия. Как и многое другое, лунотрясения можно объяснить только гипотетически. Они могут быть вызваны падением метеорита, подвижками грунта, изменениями температуры или даже действием приливных сил Земли. Тектоника Луны очень даже живая, и все ее лунотрясения продолжались более 10 минут. Поэтому учёные многих стран ломают голову, как стабилизировать будущие лунные базы.
7.Теория полой Луны
В 1982 году инженер-ядерщик Уильям Брайан выдвинул теорию о том, что Луна полая внутри. Сегодня одни ученые считают это антинаучным бредом, а другие - серьезной гипотезой и строят на ее основе другие теории обратного формирования Луны: от коры к ядру. В контексте этой гипотезы появляются предположения, что Луна - это искусственный объект, внутри которого находится база инопланетян или колония рептилий, поднимающихся на поверхность на темной стороне Луны, которую мы не видим с Земли.
8. Лунные деревья
На борту космического корабля "Аполлон-14" на Луну были отправлены 500 семян деревьев с Земли. Идея этого эксперимента принадлежала Эдварду Клиффу. Он хотел выяснить, повлияют ли полет и пребывание на Луне на свойства растений. Из 500 семян было получено около 450 саженцев, которые успешно прижились и выросли. "Лунные деревья" стали достопримечательностями.
9. Луна постоянно удаляется
Союз Земли и ее спутника кажется неизменным, но на самом деле Луна постоянно удаляется от нас. В пространственном масштабе это незначительно, всего 4 см в год, но все же это факт. Ученые объясняют это отдаление естественной центробежной силой и влиянием приливной силы океанов, которая как бы подталкивает Луну.
10. Первые исследования
В СССР в 1959 году была запущена автоматическая межпланетная станция «Луна-1», которая стала первым в мире аппаратом, отправившимся к Луне. За последующие годы в СССР провели множество лунных миссий. Например, «Луна-2» впервые в истории человечества достигла поверхности спутника, «Луна-3» сделала первую фотографию обратной стороны.
11. Кровавая Луна
Кроваво-красный цвет луны на небе наводил ужас на древние народы и порождал множество мистических предрассудков и страшных мифов. На самом деле Луна становится кроваво-красной только в двух случаях: во время полного затмения в фазе полнолуния или из-за загрязнения окружающей среды, например, во время лесных пожаров. В ночь с 27 на 28 июля 2018 года спутник прошел через тень нашей планеты, но земная атмосфера преломила часть лучей, идущих от Солнца, и длинные волны красной части спектра "окрасили" Луну в кровавый цвет.
Источник:
Ссылки по теме:
- Гигантская суперкровавая луна осветит небо в январе. И вот что нужно знать об этом
- 10 по-настоящему интересных фактов, которые вы могли не знать
- Каверзных вопросов пост
- Самые холодные места нашей планеты
- Как бы выглядело небо, если вместо Луны были бы другие планеты
Новости партнёров
Да и вообще, Луну строили древние укры и материала, которого выкопали с котлована Чёрного моря!