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11 малоизвестных и занимательных фактов о Луне

11 малоизвестных и занимательных фактов о Луне

Автор:
27 марта 2024 21:20
Сообщество : Факты
Метки: Занимательные   Луна   малоизвестные   планета   спутник   факты   
1012
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Космос манит мечтателей, но совсем не обязательно тратить световые годы, пытаясь добраться до самых загадочных планет. Даже самое близкое небесное тело, Луна, скрывает множество тайн и открытий. В этом посте вы узнаете о ней занимательные факты.

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Метки: Занимательные   Луна   малоизвестные   планета   спутник   факты   
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3  комментария
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zloykoyot 46 минут назад
"но совсем не обязательно тратить световые годы". Световые годы не тратят, а преодолевают. Это единица измерения расстояния, а не времени.
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6k
Трям 11 минут назад
Я думал что-то интересное будет, а тут все как обычно.
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6k
Babangdida 41 минуту назад
Вроде как есть геологические доказательства приливно-отливного механизма, задолго до появления не только "Гомо", не только "синапсид", но и "хордовых".
Да и вообще, Луну строили древние укры и материала, которого выкопали с котлована Чёрного моря!
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DarSie
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  • 1811 постов (1755 в горячем)

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