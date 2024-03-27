11 малоизвестных и занимательных фактов о Луне

Наука до сих пор не может ответить на вопрос, как появился спутник Земли. Сегодня существует множество гипотез, каждая из которых имеет доказательства и опровержения. Раньше существовали только "три великие теории": гипотеза центробежного разделения Луны и Земли, гипотеза захвата Земли Луной и теория мультимпакта. Любопытно, что в эпосах многих народов мира есть намеки на появление на небе новой звезды, то есть в сказаниях этих народов говорится, что в их времена Луны на небе не было. Эти легенды говорят в пользу теории захвата и в то же время подпитывают многочисленные "теории заговора" о том, что Луна была создана искусственно.