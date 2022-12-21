Каким будет мир, если вдруг все растения исчезнут

Какой будет наша планета без травы, деревьев и другой зелени? Сможет ли выжить человек?
За последний век на нашей планете произошло сильнейшее обезлесение. Так, почти половина лесов, которые существовали восемь тысячелетий, исчезли. Причем 75% исчезновений пришлось именно на XX столетие.
Казалось бы, это закономерно: таким образом человечество приспосабливалось, справляясь с быстрым темпом роста населения.
К сожалению, для планеты такое приспособление обернулось огромными проблемами. Результат неутешительный: сокращается биологическое разнообразие видов, происходит эрозия и адгезия почвы, случаются оползни и наводнения, также обезлесение считается одной из причин глобального потепления. Здесь напрашивается весьма логичный вопрос: что же будет, если все растения на планете исчезнут?
Как будет меняться наша планета, что случится с животными, как изменится население планеты и сможет ли человек приспособиться к таким катастрофическим условиям жизни? На все эти вопросы отвечает автор видеоролика, и, к удивлению, у него весьма оптимистичный прогноз.
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