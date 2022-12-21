Каким будет мир, если вдруг все растения исчезнут

За последний век на нашей планете произошло сильнейшее обезлесение. Так, почти половина лесов, которые существовали восемь тысячелетий, исчезли. Причем 75% исчезновений пришлось именно на XX столетие.

Казалось бы, это закономерно: таким образом человечество приспосабливалось, справляясь с быстрым темпом роста населения.