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Каким будет мир, если вдруг все растения исчезнут

Каким будет мир, если вдруг все растения исчезнут

Автор:
21 декабря 2022 09:34
Сообщество : ФотоМир
Метки: Зелены   Земля   Растение   видео   деревья   планета   фото   
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Какой будет наша планета без травы, деревьев и другой зелени? Сможет ли выжить человек?

За последний век на нашей планете произошло сильнейшее обезлесение. Так, почти половина лесов, которые существовали восемь тысячелетий, исчезли. Причем 75% исчезновений пришлось именно на XX столетие.

Казалось бы, это закономерно: таким образом человечество приспосабливалось, справляясь с быстрым темпом роста населения.

К сожалению, для планеты такое приспособление обернулось огромными проблемами. Результат неутешительный: сокращается биологическое разнообразие видов, происходит эрозия и адгезия почвы, случаются оползни и наводнения, также обезлесение считается одной из причин глобального потепления. Здесь напрашивается весьма логичный вопрос: что же будет, если все растения на планете исчезнут?

Как будет меняться наша планета, что случится с животными, как изменится население планеты и сможет ли человек приспособиться к таким катастрофическим условиям жизни? На все эти вопросы отвечает автор видеоролика, и, к удивлению, у него весьма оптимистичный прогноз.


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Метки: Зелены   Земля   Растение   видео   деревья   планета   фото   
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1  комментарий
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ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
писец будет что не понятно?
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