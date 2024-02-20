Илон Маск заявил, что человек с чипом в голове уже может управлять компьютерной мышью силой мысли

Бизнесмен стал искать добровольца и тот нашёлся. 28 января этого года ему провели операцию и теперь отважный полукиборг живёт с чипом в голове.

Сегодня Маск объявил, что испытуемый оклемался и начал шуровать мышкой:

Прогресс хороший, пациент, судя по всему, полностью восстановился, с нейронными эффектами, о которых нам известно. Пациент способен перемещать мышку по экрану, просто думая.

Но видео с «киборгом» пока нет - сначала надо дождаться его, потом уж делать выводы. Хотя если эксперимент удастся (судя по всему, так и будет, Маск не стал бы болтать просто так), вскоре начнётся эпоха чипирования. Сначала движуха будет очень осторожной, как с любой новой технологией, затем - поголовной.

И киберпанк станет реальностью.