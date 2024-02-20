FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Наука 2111 постов • 753 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Наука
Илон Маск заявил, что человек с чипом в голове уже может управлять компьютерной мышью силой мысли

Илон Маск заявил, что человек с чипом в голове уже может управлять компьютерной мышью силой мысли

Автор:
20 февраля 2024 18:09
Сообщество : Наука
Метки: Видео   Илон Маск   Чипирование   имплант   киборг   мозг   
1401
2
1

Это первый подобный случай в истории.

В июле 2016 года Маск основал компанию Neuralink. Задача конторы - создать чип и вживить его в человеческий мозг. Илон говорил, что такой девайс позволит людям стать настоящими киборгами и потягаться с искусственным интеллектом. И управлять компьютером силой мысли.

Сначала компания экспериментировала на животных. С 25 мая 2023 года получила право на проведение клинических испытаний на человеке.

Бизнесмен стал искать добровольца и тот нашёлся. 28 января этого года ему провели операцию и теперь отважный полукиборг живёт с чипом в голове.

Сегодня Маск объявил, что испытуемый оклемался и начал шуровать мышкой:

Прогресс хороший, пациент, судя по всему, полностью восстановился, с нейронными эффектами, о которых нам известно. Пациент способен перемещать мышку по экрану, просто думая.

Но видео с «киборгом» пока нет - сначала надо дождаться его, потом уж делать выводы. Хотя если эксперимент удастся (судя по всему, так и будет, Маск не стал бы болтать просто так), вскоре начнётся эпоха чипирования. Сначала движуха будет очень осторожной, как с любой новой технологией, затем - поголовной.

И киберпанк станет реальностью.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: Видео   Илон Маск   Чипирование   имплант   киборг   мозг   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
58k
zloykoyot 3 часа назад
Паранойя-паранойей, но главное чтобы с помощью той мыши не стали управлять мыслями человека в качестве обратной связи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
kσρβγς 10 минут назад
"человек с чипом в голове уже может управлять компьютерной мышью силой мысли"

А не проще управлять курсором? Мышки и тяжелые бывают...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Trenzel2003 10 минут назад
А через какое то время, мышкой будут управлять уже самим человеком.
А может уже управляют? Байден. Только похоже канал узкий. Глючит сильно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Сергей Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Igor Grishaev Час назад
А член поднять силой мысли - слабо?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Час назад
Связь всегда бывает обратной, с одной стороны человек управляет мышкой на компе, а с другой стороны так же можно управлять его мыслями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
u811 2 часа назад
Да-да, мы уже видели как поехал сквозь континенты гиперлуп...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
vasilykopkov 2 часа назад
А кончится тем, что компьютерная мышь будет управлять человеком...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Трив 2 часа назад
У медали всегда две стороны. Давно известно, что дорога в ад вымощена розами. Поэтому любые изобретения или технологии, созданные в том числе из добрых побуждений или правильных желаний, будут прежде всего осматриваться на предмет использования в военной сфере или контроля над людьми.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
big_al 2 часа назад
хммм... заиграла джедаев тема красками новыми
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
104
Navygator 3 часа назад
Прикольно: левым глазом моргнул = клик левой клавишей, правым моргнул = клик правой. )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
139k
parallax 3 часа назад
И ведь найдётся немало идиотов, готовых вставить себе в мозг микросхему.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

280418



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Охранник избил подростка в торговом центре Санкт-Петербурга
Охранник избил подростка в торговом центре Санкт-Петербурга
"Постирают манатки, а нам - плавай в непонятно какой воде": жительницам ХМАО запретили посещать бассейн в мусульманских купальниках
"Постирают манатки, а нам - плавай в непонятно какой воде": жительницам ХМАО запретили...
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Калининградский «Автотор» показал первый электромобиль под своим брендом «Амберавто»
Калининградский «Автотор» показал первый электромобиль под своим брендом «Амберавто»
Израилю можно, а нам нельзя?
Израилю можно, а нам нельзя?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 15 февраля

Лучшие демотиваторы
Мужской оберег от меркантильных женщин

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#Прикол#автомобили#люди#интересное#авто аварии#история#Реакция#Россия#улыбнуло
#фото#машина#автомир#факты#ДТП#кот#полиция#кино#фильм#знаменитости
#в мире#Юмор#интересно#забавно#аварии#позитив#подборка#Автовсячина#Китай#Разное
Израилю можно, а нам нельзя? Израилю можно, а нам нельзя? Космическая помойка: вокруг Земли вращаются 5000 спутников Илона Маска Космическая помойка: вокруг Земли вращаются 5000 спутников Илона Маска Учёные создали искусственный мозг и подключили его к компьютеру. Он уже понимает речь и решает уравнения Учёные создали искусственный мозг и подключили его к компьютеру. Он уже понимает речь и решает... Илон Маск сообщил, что человечество уверенно идёт к третьей мировой войне Илон Маск сообщил, что человечество уверенно идёт к третьей мировой войне Илон, что с лицом? В Москве посетители форума о фейках смогли примерить образ Маска Илон, что с лицом? В Москве посетители форума о фейках смогли примерить образ Маска Мощно переплатил: один из первых электропикапов Илона Маска продали за $400 тысяч Мощно переплатил: один из первых электропикапов Илона Маска продали за $400 тысяч

На что жалуетесь?

Вернуться