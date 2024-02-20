Илон Маск заявил, что человек с чипом в голове уже может управлять компьютерной мышью силой мысли

Это первый подобный случай в истории.
В июле 2016 года Маск основал компанию Neuralink. Задача конторы - создать чип и вживить его в человеческий мозг. Илон говорил, что такой девайс позволит людям стать настоящими киборгами и потягаться с искусственным интеллектом. И управлять компьютером силой мысли.
Сначала компания экспериментировала на животных. С 25 мая 2023 года получила право на проведение клинических испытаний на человеке.
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Бизнесмен стал искать добровольца и тот нашёлся. 28 января этого года ему провели операцию и теперь отважный полукиборг живёт с чипом в голове.
Сегодня Маск объявил, что испытуемый оклемался и начал шуровать мышкой:
Прогресс хороший, пациент, судя по всему, полностью восстановился, с нейронными эффектами, о которых нам известно. Пациент способен перемещать мышку по экрану, просто думая.
Но видео с «киборгом» пока нет - сначала надо дождаться его, потом уж делать выводы. Хотя если эксперимент удастся (судя по всему, так и будет, Маск не стал бы болтать просто так), вскоре начнётся эпоха чипирования. Сначала движуха будет очень осторожной, как с любой новой технологией, затем - поголовной.
И киберпанк станет реальностью.
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А не проще управлять курсором? Мышки и тяжелые бывают...
А может уже управляют? Байден. Только похоже канал узкий. Глючит сильно.
Они там кибер-руки и ноги прикручивали.
Которые им ситхи отрубали.
А в голову не лезли.
подобное есть в очках дополненное реальонсти