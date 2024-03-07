Терра Нуллиус: где находятся ничьи земли, оставшиеся на нашей планете

Казалось бы, каждый клочок земли на планете уже поделен и принадлежит какой-либо из стран. Но на самом деле остались ничейные участки суши, с которыми ничего не ясно.
Итак, почти каждый квадратный километр суши принадлежит кому-то, за исключением немногих мест, о которых вы сейчас узнаете. И нет, это не только Антарктида с её никому не нужными льдами. На нашей планете осталось крайне мало пространства, на которое не претендуют человек. Эти земли называются Терра Нуллиус, или "ничья земля".
Количество территорий, по-прежнему считающихся Терра Нуллиус, постоянно уменьшается. Оставшиеся участки "свободной" суши либо чрезвычайно отдалены и практически недосягаемы, либо втянуты в сложные земельные споры, лишившие их законных владельцев. На Земле осталось всего три участка, которые считаются Терра Нуллиус.
Мэри Бэрд – единственная часть Антарктиды, которая остается не захваченной крупными нациями. Это также самый значительный кусок ничьей земли в мире. Его площадь составляет 1 610 000 квадратных километров. Причина того, что Земля Мэри Бэрд остается без владельца, заключается в ее крайней труднодоступности. Это место чрезвычайно холодное и крайне удаленное от всего остального на Земле. До нее практически невозможно добраться на судне, и еще труднее по земле.
Ничего не мешает предъявлению будущих претензий на этот участок. Но в отличие от других областей в этом списке, Мэри Бэрд не участвует в территориальных спорах. Но есть высокая вероятность, что эта земля вызовет огромный интерес в будущем, с развитием технологий, достаточных для её освоения.
Бир-Тавиль – это участок необитаемой земли площадью 2 060 квадратных километров между Египтом и Суданом. В 1899 году была установлена политическая граница между Египтом и Суданом. В 1902 году была установлена вторая, административная граница. Эти две границы отличаются друг от друга.
Египет утверждает, что оригинальная граница 1899 года является законной, и она дает им право на близлежащий Треугольник Халаиба, но не на Бир-Тавиль. Судан утверждает, что законным является позднее административное разграничение. Они претендуют на право владения Халаибским треугольником и отказываются от претензий к Бир-Тавиль.
В результате ни Египет, ни Судан не претендуют на 2 060 квадратных километров на своей границе, поэтому она считается Терра Нуллиус. Обе страны хотят гораздо более ценный Треугольник Халаиба, который связан с оригинальными соглашениями о границе, а не с пустыми, необитаемыми землями.
Либерленд – это участок у реки Дунай, на который не претендуют две соседние страны, Сербия и Хорватия. После распада Югославии две страны не могли договориться о точном местоположении границы и до сих пор спорят об этом.
Сербия утверждает, что граница проходит по центру реки. Хорватия утверждает, что старые границы, основанные на картах реки XIX века, являются законными. Однако течение и путь реки изменились, что в конечном итоге привело к спору о суше.
Сербия и Хорватия отказались от своих частей земли в надежде забрать другие участки. Это сделало большие участки берегов Дуная и островов на реке Терра Нуллиус.
Из-за отсутствия хозяина земель, виртуальное государство под названием Либерленд заявило права на эту территорию, но оно никем не признано.
Общая площадь Терра Нуллиус, оставшейся в мире, примерно 1 607 859 квадратных километров. Это делает её примерно такой же, как площадь Ирана. Без учета ледяной Антарктиды эта цифра гораздо меньше – около 2072 квадратных километров.
Если бы Терра Нуллиус была страной, то она была бы больше Монголии, и 18-ой по величине страной в мире. Но всё быстро меняется и никто не знает потеряют ли свой свободный статус эти земли, а может быть появятся новые.
Источник:
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