Терра Нуллиус: где находятся ничьи земли, оставшиеся на нашей планете

Итак, почти каждый квадратный километр суши принадлежит кому-то, за исключением немногих мест, о которых вы сейчас узнаете. И нет, это не только Антарктида с её никому не нужными льдами. На нашей планете осталось крайне мало пространства, на которое не претендуют человек. Эти земли называются Терра Нуллиус, или "ничья земля".

Количество территорий, по-прежнему считающихся Терра Нуллиус, постоянно уменьшается. Оставшиеся участки "свободной" суши либо чрезвычайно отдалены и практически недосягаемы, либо втянуты в сложные земельные споры, лишившие их законных владельцев. На Земле осталось всего три участка, которые считаются Терра Нуллиус.