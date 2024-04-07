Илон Маск решил отправить на Марс миллион человек и сделать его «самодостаточным»

Цивилизации необходимо сохранять свой нынешний технологический уровень до тех пор, пока Марс не станет самодостаточным, что можно сделать примерно за 20 лет.

Если мы станем межпланетными, а затем и межзвёздными, наша цивилизация просуществует миллионы лет.

Если нет, то, возможно, всего несколько сотен лет.