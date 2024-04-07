Илон Маск решил отправить на Марс миллион человек и сделать его «самодостаточным»

По словам миллиардера, если затея с межпланетными перелётами получится, то цивилизация просуществует миллионы лет. Если нет - тогда нам осталось всего несколько столетий.
Илон Маск уже давно говорит, что нужно лететь на Марс. Кстати, и сам хочет туда отправиться. То ли он что-то знает, то ли ему просто надоело топтаться на Земле. Так что один из богатейших людей мира смотрит на звёздное небо и рассказывает, как будет колонизировать красную планету.
Цивилизации необходимо сохранять свой нынешний технологический уровень до тех пор, пока Марс не станет самодостаточным, что можно сделать примерно за 20 лет.
Если мы станем межпланетными, а затем и межзвёздными, наша цивилизация просуществует миллионы лет.
Если нет, то, возможно, всего несколько сотен лет.
Ждать заката человечества Маск не собирается и рвётся в космос. Для начала - построит космическую базу на Луне, Moonbase Alpha. Затем отправится на Марс, туда миллиардер хочет отправить миллион человек. И сотни миллионов тонн грузов. Для этого потребуется множество ракет Starship 3 и несколько «Мехазилл» - башен для космических кораблей.
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А в следующем году Маск пообещал показать систему космической дозаправки. На один полёт до красной планеты потребуется 5-6 таких процедур.
Вот план космических путешествий:
И нарисованные колонии на Марсе и Луне:
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Сколько денег на это понадобится, Маск не уточнил.
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Нет привычной природы
Чтобы создать колонию на марсе, в первую очередь, нужно на Марсе сделать пригодную для человека гравитацию.
Вот ещё что, где этот мечтатель }{уев возьмёт на марсе заводы или материалы для их постройки вместе с оборудованием. Представляю какого размера должен быть космический корабль, чтобы за раз отвезти многофункциональный завод. Только заводы по переплавки железной руды в металл, занимают территорию в маленький город.
Сидите на Земле, пока не поумнеете. Или не передохнете.