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Илон Маск решил отправить на Марс миллион человек и сделать его «самодостаточным»

Илон Маск решил отправить на Марс миллион человек и сделать его «самодостаточным»

Автор:
07 апреля 2024 18:08
Сообщество : Наука
Метки: Видео   Илон Маск   Луна   Марс   колонизация   космос   
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По словам миллиардера, если затея с межпланетными перелётами получится, то цивилизация просуществует миллионы лет. Если нет - тогда нам осталось всего несколько столетий.

Илон Маск уже давно говорит, что нужно лететь на Марс. Кстати, и сам хочет туда отправиться. То ли он что-то знает, то ли ему просто надоело топтаться на Земле. Так что один из богатейших людей мира смотрит на звёздное небо и рассказывает, как будет колонизировать красную планету.

Цивилизации необходимо сохранять свой нынешний технологический уровень до тех пор, пока Марс не станет самодостаточным, что можно сделать примерно за 20 лет.

Если мы станем межпланетными, а затем и межзвёздными, наша цивилизация просуществует миллионы лет.

Если нет, то, возможно, всего несколько сотен лет.

Ждать заката человечества Маск не собирается и рвётся в космос. Для начала - построит космическую базу на Луне, Moonbase Alpha. Затем отправится на Марс, туда миллиардер хочет отправить миллион человек. И сотни миллионов тонн грузов. Для этого потребуется множество ракет Starship 3 и несколько «Мехазилл» - башен для космических кораблей.

А в следующем году Маск пообещал показать систему космической дозаправки. На один полёт до красной планеты потребуется 5-6 таких процедур.

Вот план космических путешествий:

И нарисованные колонии на Марсе и Луне:

Сколько денег на это понадобится, Маск не уточнил.

Источник:

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Метки: Видео   Илон Маск   Луна   Марс   колонизация   космос   
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15  комментариев
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145k
parallax 2 часа назад
Землю уже закакали, на очереди Марс.
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2k
Anatoly 21 секунду назад
Илоша, умничка, собери сотню Форбс + всех презиков и их холуёв и В ПУТЬ!!! Пусть заберут всё земное бабло, запасы золота... Жратву по пути купят....
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61k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Минуту назад
удачи ему.
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32k
Владимир 13 минут назад
Отправляйте педерастов, трансгендеров, соевых куколдов, политических хомяков и других экоактивистов. И пусть они там выживают.
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220
Чубака 16 минут назад
Сложно будет людям жить на Марсе.
Нет привычной природы
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17k
GROMOZEKA 36 минут назад
Время подсоса очередного бабла, чтобы удерживать корпорацию на плаву.
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5k
Феликс Дзержинский 37 минут назад
Мошенник и знатный п@здабол, таких у нас называют инфоцыгане.
Чтобы создать колонию на марсе, в первую очередь, нужно на Марсе сделать пригодную для человека гравитацию.
Вот ещё что, где этот мечтатель }{уев возьмёт на марсе заводы или материалы для их постройки вместе с оборудованием. Представляю какого размера должен быть космический корабль, чтобы за раз отвезти многофункциональный завод. Только заводы по переплавки железной руды в металл, занимают территорию в маленький город.
Ссылка www.youtube.com
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3k
Gnobila 39 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Gnobila 40 минут назад
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880
Нежмисто Живисто 48 минут назад
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389
SergVR 51 минуту назад
бидена и всех нацистов туда отправить и тогда мы миллионы просуществуем лет а те на марсе минут 5. если долетят
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37k
БамбарбияКиргуду Час назад
Где он такую траву берёт?
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55k
Опиум для народа Час назад
Согласно данным исследователей швейцарского статистического центра, опубликованным еще в середине 1970-х гг., за 5 000 лет человеческой истории только 292 года на Земле не было войн.
Сидите на Земле, пока не поумнеете. Или не передохнете.
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13k
Denissg 2 часа назад
Ссылка coub.com
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2758 постов (2712 в горячем)

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